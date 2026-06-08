500 personnes, 2 heures de recueillement, à Angoulême l’émotion vire à la colère, ce qui est reproché

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À Angoulême, plus de 500 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice pour rendre hommage à Lyhanna et dénoncer les violences faites aux enfants. Le silence, les mains sur la bouche, a servi de symbole, avant que l’émotion ne se transforme en colère, selon la presse locale.

Le rassemblement charentais n’a pas été un épisode isolé. Dans plusieurs villes, des citoyens ont répondu à des appels à se réunir à la même heure, avec des gestes et des mots d’ordre similaires. Le mouvement, porté par des collectifs, a pris la forme d’un hommage public mais aussi d’une interpellation, adressée aux institutions et à la société, sur la place faite à la protection de l’enfance.

À Angoulême, plus de 500 personnes devant le palais de justice

À Angoulême, le rendez-vous s’est tenu devant le palais de justice. La mobilisation a rassemblé plus de 500 personnes, selon un article titré Lyhanna, plus jamais ça: l’émotion se transforme en colère… Dans la même séquence, ce rassemblement a été décrit comme un moment de silence et de recueillement, avec un geste commun, les mains sur la bouche, choisi pour matérialiser l’idée d’un silence imposé ou subi.

Le choix du lieu n’est pas anodin. Se réunir devant un palais de justice, c’est placer la question au croisement du deuil et de la demande de réponses. Dans les mobilisations liées aux faits divers, l’espace judiciaire devient souvent un repère collectif, parce qu’il renvoie à la fois à l’enquête, à la recherche de vérité et à l’attente de décisions. Ici, la presse locale insiste sur le basculement d’une émotion partagée vers une colère plus structurée, portée par un slogan simple, plus jamais ça.

Cette colère s’exprime aussi par la volonté de rendre visible un sujet que beaucoup jugent relégué à l’arrière-plan. Autrement dit, l’hommage à Lyhanna sert de catalyseur à une dénonciation plus large, celle des violences faites aux enfants et des défaillances que les participants associent à ces drames.

Cognac, Périgueux: une mobilisation qui dépasse la Charente

La dynamique s’est étendue au-delà d’Angoulême. À Cognac, la même source mentionne 300 personnes réunies à la même heure, avec le même geste symbolique des mains sur la bouche. Le parallèle entre les deux villes, dans un même article, donne à voir une mobilisation coordonnée, ou au moins synchronisée, qui cherche à produire un effet d’écho.

À titre de comparaison, une autre mobilisation est rapportée à Périgueux, où ils étaient environ 400 à se réunir, à 19 heures, pour rendre hommage à la jeune fille, selon un article consacré à ces rassemblements. La répétition des horaires, des lieux centraux et des formats, minute de silence, gestes partagés, slogans, indique un répertoire d’action commun, typique des mobilisations qui se déploient rapidement sur plusieurs territoires.

Dans le Sud-Ouest, ces rassemblements s’inscrivent dans un paysage militant déjà structuré autour de la protection de l’enfance. Le cas Lyhanna devient un point de convergence: des citoyens, des proches, des anonymes, mais aussi des collectifs, se retrouvent autour d’une même demande de reconnaissance et d’action. Le fait que des chiffres distincts soient avancés selon les villes, plus de 500 à Angoulême, 300 à Cognac, environ 400 à Périgueux, souligne aussi une réalité: la mobilisation est forte, mais elle n’est pas uniforme, elle dépend des réseaux locaux et de la capacité à organiser l’appel.

Collectif Enfantiste et Mouv’enfant: l’appel à une minute de colère

Le registre de l’hommage a été complété par un autre registre, plus politique dans sa forme. Selon Sud Ouest, plusieurs centaines, voire plus d’un millier de personnes ont répondu à l’appel du Collectif Enfantiste et de Mouv’enfant pour une minute de colère en hommage à Lyhanna. Le vocabulaire est révélateur: il ne s’agit plus seulement de se recueillir, mais de transformer l’émotion en acte public, bref et cadré.

Cette minute de colère s’inscrit dans une tradition de mobilisations symboliques, faciles à reproduire d’une ville à l’autre. Le format concentre l’attention, évite la dispersion des messages et permet à des participants très différents de se retrouver autour d’un geste commun. Dans un contexte où les affaires impliquant des violences sur mineurs suscitent régulièrement une indignation massive, la question devient celle de la traduction: comment passer de l’indignation à des changements concrets, dans les pratiques de signalement, dans la prise en charge, dans les décisions institutionnelles?

Reste que l’ampleur des chiffres cités par Sud Ouest, plusieurs centaines jusqu’à plus d’un millier, illustre une tension fréquente dans ces rassemblements: le besoin de mesurer la mobilisation, pour peser dans le débat public, et la difficulté à stabiliser un comptage unique. La presse, en reprenant des fourchettes, reflète ce caractère mouvant sans trancher artificiellement.

La marche blanche: 5.000 personnes sont attendues, selon BFMTV

Au-delà des rassemblements statiques, une autre forme d’hommage est mise en avant: la marche blanche. Dans une vidéo publiée par BFMTV sur Facebook, il est indiqué que 5.000 personnes sont attendues à cette marche. Le même contenu évoque de nombreux anonymes venus témoigner leur soutien à la famille, et rappelle que la mémoire de Lyhanna renvoie à l’importance de ne jamais ignorer les violences faites aux enfants et aux femmes.

La marche blanche occupe une place particulière dans le répertoire des mobilisations liées aux drames: elle vise à rassembler largement, sans mot d’ordre partisan affiché, autour d’un parcours commun. Elle permet aussi, par sa visibilité, de faire entrer l’affaire dans l’espace public national. Autrement dit, la marche fonctionne comme un amplificateur, à la fois médiatique et émotionnel.

Dans ce type de séquence, l’attention se déplace souvent: du fait divers lui-même vers ce qu’il révèle, ou ce qu’il semble révéler, des angles morts de la société. Les participants ne se contentent pas de dire leur soutien. Ils posent une question plus large, celle de la vigilance collective, du repérage des violences et des réponses apportées quand elles sont suspectées. La mobilisation autour de Lyhanna, telle qu’elle est relatée, se construit sur ce double niveau: le deuil et l’accusation d’un silence.

Pourquoi ces rassemblements parlent aussi d’institutions et de société

Ce qui frappe dans les récits publiés, c’est la centralité du thème du silence. Les mains sur la bouche, geste repris dans plusieurs villes, ne se limite pas à une mise en scène. Il traduit l’idée qu’un drame de cette nature ne surgit pas dans le vide, mais dans un environnement où des signaux peuvent être ignorés, minimisés ou mal traités. La colère évoquée par la presse locale, à Angoulême, s’inscrit dans cette logique: elle vise moins un événement isolé qu’un système perçu comme insuffisant.

Le second élément, c’est la place des collectifs. Quand des organisations comme le Collectif Enfantiste et Mouv’enfant appellent à une action synchronisée, elles donnent un cadre, un vocabulaire et une méthode. De là naît une mobilisation qui dépasse l’émotion individuelle. Pour mesurer l’écart avec des mobilisations spontanées, il suffit d’observer la cohérence des formats, l’heure commune, les slogans partagés, et la capacité à faire circuler un mot d’ordre dans plusieurs villes.

Enfin, ces rassemblements montrent comment une affaire locale peut devenir un sujet national. La présence d’un média national comme BFMTV sur la marche blanche, avec une estimation d’affluence attendue, participe à cette bascule. La question qui s’ouvre, au-delà de la journée de mobilisation, est celle de la durée: combien de temps cette indignation se transforme-t-elle en attention soutenue, en débats publics, en décisions? Les images de foules silencieuses, puis en marche, installent un marqueur. Elles ne disent pas encore ce que les institutions en feront.

FAQ

Combien de personnes se sont réunies à Angoulême pour Lyhanna?

Selon un article titré Lyhanna, plus jamais ça: l’émotion se transforme en colère…, plus de 500 personnes se sont rassemblées à Angoulême devant le palais de justice.

Quelles autres villes ont connu des rassemblements évoqués dans la presse?

Les sources mentionnent Cognac, avec 300 personnes, et Périgueux, avec environ 400 personnes, réunies à la même heure pour un hommage.

Que signifie le geste des mains sur la bouche?

Les articles décrivent un silence symbolique, les mains sur la bouche, pour matérialiser l’idée d’un silence autour des violences et la volonté collective de le briser.

Qui a appelé à une minute de colère?

Selon Sud Ouest, l’appel a été lancé par le Collectif Enfantiste et Mouv’enfant, et a rassemblé plusieurs centaines, voire plus d’un millier de personnes.

Combien de personnes sont attendues à la marche blanche, selon BFMTV?

Selon BFMTV, 5.000 personnes sont attendues à la marche blanche, avec la présence de nombreux anonymes venus soutenir la famille.

Questions fréquentes Combien de personnes se sont réunies à Angoulême pour Lyhanna ? Selon un article titré « Lyhanna, plus jamais ça : l’émotion se transforme en colère… », plus de 500 personnes se sont rassemblées à Angoulême devant le palais de justice. Quelles autres villes sont citées pour des rassemblements en hommage à Lyhanna ? Les sources mentionnent Cognac (300 personnes) et Périgueux (environ 400 personnes), réunies à la même heure pour un hommage. Qui a lancé l’appel à une « minute de colère » ? Selon Sud Ouest, l’appel a été lancé par le Collectif Enfantiste et Mouv’enfant. Combien de personnes sont attendues à la marche blanche selon BFMTV ? Selon BFMTV, 5.000 personnes sont attendues à la marche blanche.