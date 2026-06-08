1 matinée hommage, 2 temps forts au collège de Nogent, ce que ce silence dit après la mort de Mélanie G.

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Au collège Françoise Dolto de Nogent (Haute-Marne), une matinée hommage est organisée ce mercredi, après la mort de Mélanie G., assistante d’éducation, décédée le mardi 10 juin des suites d’une attaque au couteau.

L’établissement et, plus largement, la communauté éducative traversent une séquence de recueillement qui dépasse le seul cadre local. Entre gestes symboliques, temps collectifs et décisions nationales, l’hommage prend plusieurs formes, avec un même objectif, reconnaître le choc, soutenir les proches et réaffirmer le rôle de l’école comme espace protégé.

Au collège Françoise Dolto, l’hommage s’organise après l’attaque du 10 juin

Le point de départ est un fait brutal. D’après le SNES-FSU Normandie, Mélanie G., AED (assistante d’éducation) au collège Françoise Dolto de Nogent, est décédée le mardi 10 juin après une attaque au couteau. Le syndicat évoque un temps d’émotion, de recueillement et de solidarité avec la famille, les collègues et l’ensemble de la communauté éducative.

Dans ce contexte, la matinée hommage organisée au collège de Nogent s’inscrit dans une logique de proximité, celle d’un établissement qui doit permettre aux élèves et aux adultes de mettre des mots sur l’événement, de se rassembler, et de marquer une frontière nette entre le temps scolaire ordinaire et l’irruption de la violence.

Ce type de séquence a une dimension très concrète. Il faut gérer l’après, la sidération, la circulation d’informations partielles, les émotions parfois contradictoires. Sur le papier, un hommage peut sembler un simple rituel. En pratique, c’est un dispositif collectif, presque un protocole de stabilisation, comparable à une procédure de reprise après incident en ingénierie, quand un système doit redémarrer sans nier la panne.

Minute de silence demandée par Élisabeth Borne le 12 juin à midi

Au niveau national, une mesure symbolique a été annoncée. Selon TF1 Info, la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a demandé une minute de silence dans tous les établissements scolaires le jeudi 12 juin à midi, en hommage à Mélanie. Au micro de France Inter, elle a déclaré que toute la communauté éducative était sous le choc et que la nation tout entière l’était aussi.

En clair, l’hommage n’est pas seulement local, il est aussi institutionnel. La minute de silence est un format connu, qui a une force particulière dans l’école, parce qu’il s’impose à tous, sur tout le territoire, au même moment. Traduction, c’est une façon de dire qu’un drame survenu dans un collège n’est pas un fait divers isolé, mais un événement qui touche l’institution elle-même.

Ce geste national n’efface pas les hommages locaux, au contraire. Il les encadre et les rend lisibles, un peu comme une norme technique qui définit un cadre commun tout en laissant aux équipes le soin d’adapter les modalités sur le terrain.

Le choc à Nogent, cours suspendus et marche blanche annoncée

Le drame a immédiatement désorganisé la vie scolaire. Selon TF1 Info, les cours ont été suspendus mardi et mercredi après l’attaque. Le même article rapporte qu’un élève de 14 ans est suspecté et a été placé en garde à vue, prolongée de 24 heures mercredi.

La suspension des cours est un indicateur fort. Elle dit que l’établissement ne peut pas fonctionner comme si de rien n’était. Dans une organisation, il y a des moments où la continuité doit céder devant la nécessité de protéger, d’écouter, de sécuriser, d’accompagner. Le temps d’hommage prévu au collège s’inscrit dans cette séquence de reprise, où l’on tente de reconstruire un cadre commun.

Au-delà de l’école, l’hommage se prolonge dans l’espace public. Selon TF1 Info, une marche blanche en hommage à la victime doit être organisée vendredi à 18 heures par les proches de Mélanie. L’oncle de la victime, cité par TF1 Info, décrit une personne généreuse, ce qu’elle avait, elle le donnait, et rappelle qu’elle avait quitté son métier de coiffeuse pour s’occuper des enfants.

Ces éléments dessinent une réalité à plusieurs niveaux, l’établissement, les proches, la ville, puis l’institution scolaire. La matinée hommage au collège de Nogent se situe au point de contact entre ces cercles, là où se croisent les élèves, les personnels, les familles, et le besoin de recueillement.

Rassemblements silencieux appelés par le SNES-FSU, du collège à d’autres villes

Le recueillement prend aussi une forme syndicale. D’après le SNES-FSU Normandie, une intersyndicale appelle à des rassemblements silencieux en hommage à Mélanie G. Le syndicat mentionne un rendez-vous au Havre, mercredi 11 juin à 17h devant la sous-préfecture.

Ce point est important parce qu’il montre la circulation de l’émotion au-delà du seul établissement concerné. Un drame dans un collège devient un événement qui mobilise des collègues ailleurs, dans d’autres académies, via des formats de rassemblement qui sont à la fois politiques et humains. Sur le papier, l’appel syndical peut être lu comme une prise de position. En pratique, il sert aussi de relais, il donne un cadre à celles et ceux qui veulent marquer le coup sans être sur place.

La multiplication de ces hommages, matinée au collège, minute de silence nationale, marche blanche, rassemblements silencieux, raconte une même chose, l’école est un système distribué, avec des établissements autonomes, mais des rituels communs. Quand un choc survient, la réponse se synchronise partiellement, comme des serveurs qui se mettent à jour pour partager un même état, celui du deuil et de la solidarité.

Ces hommages à Nogent s’inscrivent aussi dans un paysage plus large des commémorations. Selon CNEWS, le 11 mars correspond à la 22e journée européenne d’hommage aux victimes du terrorisme, organisée chaque année depuis 2005 par la Commission européenne. CNEWS précise qu’en France, la date du 11 mars est retenue officiellement depuis 2019 comme journée d’hommage aux victimes de tous les attentats ayant frappé le pays, en référence à l’attentat de Madrid du 11 mars 2004.

CNEWS rapporte également qu’une cérémonie est organisée à Arras à 18h, sur la place des Héros, en mémoire de Dominique Bernard, professeur assassiné lors d’un attentat le 13 octobre 2023 devant le lycée Gambetta-Carnot. Sa femme, Isabelle Bernard, doit participer à la cérémonie, selon CNEWS.

La comparaison a ses limites, les contextes ne sont pas les mêmes, les faits non plus. Mais la mécanique sociale est proche, une communauté se rassemble pour dire que certaines morts ne doivent pas être absorbées par le flux de l’actualité. En clair, l’hommage est une façon d’inscrire un événement dans une mémoire collective, qu’elle soit locale, nationale ou européenne.

FAQ

Pourquoi une matinée hommage est-elle organisée au collège de Nogent?

Elle intervient après la mort de Mélanie G., assistante d’éducation au collège Françoise Dolto de Nogent, décédée le 10 juin des suites d’une attaque au couteau, selon le SNES-FSU Normandie.

Une minute de silence est-elle prévue dans les écoles?

Selon TF1 Info, Élisabeth Borne a demandé une minute de silence dans tous les établissements scolaires le jeudi 12 juin à midi en hommage à Mélanie.

Que sait-on des suites immédiates au collège après le drame?

Selon TF1 Info, les cours ont été suspendus mardi et mercredi. Le suspect est un élève de 14 ans, placé en garde à vue, prolongée de 24 heures mercredi.

Une marche blanche est-elle annoncée?

Oui. Selon TF1 Info, une marche blanche doit être organisée vendredi à 18 heures par les proches de Mélanie.

Quels autres hommages sont mentionnés dans les sources?

Le SNES-FSU Normandie évoque des rassemblements silencieux, dont un au Havre le 11 juin à 17h. CNEWS mentionne aussi la journée européenne du 11 mars et une cérémonie à Arras à 18h en mémoire de Dominique Bernard.

Questions fréquentes Pourquoi une matinée hommage est-elle organisée au collège de Nogent ? Elle intervient après la mort de Mélanie G., assistante d’éducation au collège Françoise Dolto de Nogent (Haute-Marne), décédée le 10 juin des suites d’une attaque au couteau, selon le SNES-FSU Normandie. Une minute de silence est-elle prévue dans les établissements scolaires ? Selon TF1 Info, la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne a demandé une minute de silence dans tous les établissements scolaires le jeudi 12 juin à midi en hommage à Mélanie. Les cours ont-ils été maintenus au collège après l’attaque ? Selon TF1 Info, les cours ont été suspendus mardi et mercredi à la suite de l’attaque meurtrière. Une marche blanche est-elle annoncée à Nogent ? Oui. Selon TF1 Info, une marche blanche en hommage à la victime doit être organisée vendredi à 18 heures par les proches de Mélanie.