500 milliards de dollars, troisième voie européenne, règles communes, ce que l’IA doit affronter face aux États-Unis et à la Chine

L’intelligence artificielle s’impose comme l’un des principaux terrains de rivalité entre puissances. Sur Europe 1, Julie Huguet rappelle que l’Europe tente de créer une troisième voie face aux États-Unis et à la Chine, entre investissements massifs, règles communes et alliances internationales. Cette position européenne se précise alors que Washington accélère avec Stargate, que Pékin poursuit ses ambitions technologiques et que New Delhi accueille un sommet consacré à l’impact mondial de l’IA.

Stargate place Washington devant Pékin dans la course IA

La compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle a pris une nouvelle dimension avec le projet Stargate, présenté aux États-Unis comme un programme d’infrastructures destiné à soutenir la puissance de calcul américaine. Son enveloppe annoncée, 500 milliards de dollars, vise principalement les centres de données, les réseaux énergétiques associés et les capacités nécessaires aux modèles les plus avancés.

Le montage associe plusieurs acteurs majeurs, dont OpenAI, Oracle et SoftBank. Cette concentration de moyens confirme une orientation américaine claire: sécuriser l’avance technologique par l’investissement privé, l’accès à l’énergie et une réduction des contraintes réglementaires. À Davos, cette ligne a été résumée par la volonté de faire des États-Unis le premier acteur mondial de l’IA.

Face à cette démonstration financière, la Chine reste le principal rival désigné. Les débats internationaux ne portent plus seulement sur les applications grand public comme les assistants conversationnels. Ils concernent désormais les semi-conducteurs, les supercalculateurs, les câbles sous-marins, la formation des modèles et la maîtrise des données sensibles. La course se joue dans les laboratoires, mais aussi dans les ports, les réseaux électriques et les politiques industrielles.

Cette logique de puissance inquiète plusieurs gouvernements européens. Les montants engagés par les États-Unis dépassent largement les capacités budgétaires de la plupart des États membres pris séparément. L’Union européenne cherche donc à compenser l’écart financier par un cadre commun, une capacité de normalisation et une coopération renforcée avec des partenaires qui refusent un duel strict entre Washington et Pékin.

Le risque, pour l’Europe, serait de devenir un simple marché de consommation pour des technologies conçues ailleurs. Les responsables européens insistent donc sur la souveraineté numérique, l’accès aux composants critiques et la localisation d’une partie des infrastructures. Cette ambition demande des capitaux, mais aussi une coordination entre industriels, chercheurs, opérateurs cloud et pouvoirs publics.

Les infrastructures de calcul sont devenues un enjeu central de la compétition mondiale dans l’IA.

New Delhi donne à l’Europe un levier diplomatique

Le sommet de New Delhi sur l’impact de l’intelligence artificielle offre à l’Europe un espace pour défendre sa méthode. Autour du Premier ministre indien Narendra Modi, dirigeants politiques, responsables de l’ONU et patrons de la tech portent un message commun: l’IA ne doit pas rester concentrée entre quelques groupes et quelques pays. Cette idée rejoint la position défendue par Emmanuel Macron et relayée dans le débat public français.

La stratégie européenne s’appuie d’abord sur le AI Act, texte central destiné à encadrer les usages selon leur niveau de risque. Bruxelles veut montrer que la régulation n’empêche pas l’innovation, mais qu’elle fixe des garanties sur la sécurité, les données personnelles, les biais algorithmiques et la transparence. Cette approche vise aussi à rassurer les entreprises qui cherchent un cadre stable pour investir.

À New Delhi, l’Europe dialogue avec l’Inde, le Canada et plusieurs pays du Sud global pour bâtir un récit différent. Il ne s’agit pas seulement de concurrencer les plateformes américaines ou chinoises. Le débat porte aussi sur l’accès aux services publics, la traduction automatique dans les langues locales, la santé, l’éducation et la protection des mineurs face aux usages abusifs des outils numériques.

Cette diplomatie technologique demeure fragile. Les investissements annoncés en Inde montrent que les grandes entreprises américaines restent très présentes. OpenAI et Tata Consultancy Services ont évoqué la construction d’un centre de données, Reliance a annoncé 110 milliards de dollars d’investissements sur sept ans, tandis que Nvidia et Google renforcent leurs positions dans les infrastructures. L’Europe doit donc convaincre par des projets concrets, pas seulement par des principes.

La question énergétique devient centrale. Les centres de données consomment beaucoup d’électricité et imposent des choix industriels lourds. La France met en avant son parc nucléaire et ses capacités de production bas carbone, quand d’autres pays européens misent sur les renouvelables. Pour Julie Huguet, cette troisième voie européenne repose sur un équilibre difficile: attirer les investissements, protéger les citoyens et éviter une dépendance totale à deux blocs technologiques dominants.

New Delhi permet à l’Europe de défendre une approche fondée sur règles, coopération et infrastructures. Questions fréquentes Que signifie la troisième voie européenne dans l’intelligence artificielle ? Elle désigne une approche qui combine innovation, règles publiques, protection des citoyens et souveraineté numérique, sans reprendre entièrement le modèle américain dominé par les géants privés ni le modèle chinois piloté par l’État. Pourquoi le projet Stargate pèse-t-il dans le débat mondial sur l’IA ? Son enveloppe annoncée de 500 milliards de dollars place les infrastructures au centre de la compétition. Les centres de données, l’énergie et les capacités de calcul deviennent indispensables pour entraîner et déployer les modèles avancés. Pourquoi le sommet de New Delhi intéresse-t-il l’Europe ? Il permet à l’Europe de construire des alliances avec l’Inde, le Canada et des pays du Sud global autour d’une IA ouverte, encadrée et utile aux services publics, à la santé, à l’éducation et aux langues locales. Autre article : 21 start-up, 1 Demo Day, le Fintech Booster réunit l'écosystème, ce que le Morocco Fintech Center prépare