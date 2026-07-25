Nucléaire saoudien, appui américain, surveillance internationale, ce que Riyad doit affronter face à la non-prolifération

L’Arabie saoudite avance vers le lancement de son programme nucléaire civil avec le soutien des États-Unis, selon une information relayée par L’Humanité. Le dossier engage à la fois la transition énergétique du royaume, les règles internationales de non-prolifération et l’équilibre stratégique du Golfe.

Riyad prépare son nucléaire civil avec l’appui américain

Le projet saoudien s’inscrit dans la transformation économique portée par Riyad depuis plusieurs années. Le royaume cherche à réduire la place du pétrole dans sa consommation intérieure, alors que ses hydrocarbures restent une source majeure de revenus d’exportation. L’énergie nucléaire est présentée comme un levier de production électrique stable, complémentaire du solaire et du gaz.

Le soutien des États-Unis donne au dossier une dimension politique forte. Washington dispose d’une industrie nucléaire expérimentée, d’entreprises capables de fournir des technologies de conception, de maintenance et de sûreté, mais aussi d’un cadre diplomatique très encadré. Toute coopération nucléaire américaine nécessite des garanties précises sur l’usage strictement civil des équipements et des matières.

Pour l’Arabie saoudite, l’objectif affiché dépasse la seule production d’électricité. Le pays veut sécuriser l’approvisionnement de ses grandes villes, accompagner ses besoins industriels et réduire la consommation domestique de pétrole. Cette logique s’inscrit dans Vision 2030, plan destiné à diversifier l’économie, développer de nouvelles filières et attirer des compétences techniques étrangères.

Le nucléaire présente néanmoins des contraintes longues et coûteuses. La construction d’une centrale impose des années d’études, des autorités de contrôle robustes, des normes de sécurité élevées et une formation durable du personnel. Les premiers investissements portent souvent sur les études de site, les réseaux électriques, la réglementation et les partenariats universitaires, avant même le lancement d’un chantier.

Dans ce contexte, le terme nucléaire civil reste central. Il désigne une production d’énergie encadrée, sans finalité militaire. Cette distinction sera observée de près par les voisins de l’Arabie saoudite, par les capitales occidentales et par les institutions spécialisées, car le Golfe demeure une zone de rivalités diplomatiques et sécuritaires.

Riyad veut diversifier sa production électrique en développant de nouvelles capacités pilotables.

Washington encadre les transferts sensibles vers l’Arabie saoudite

Le rôle américain ne peut pas se limiter à un appui technique. Aux États-Unis, les exportations nucléaires sont soumises à un cadre légal exigeant, souvent désigné sous le nom d’accord 123. Ce type d’accord fixe les conditions d’un transfert de technologie, de combustible ou d’expertise, avec des clauses sur le contrôle, l’inspection et l’interdiction de détournement militaire.

La question la plus sensible porte sur l’enrichissement de l’uranium et le retraitement du combustible usé. Ces activités peuvent entrer dans une chaîne civile, mais elles sont aussi considérées comme des étapes critiques en matière de prolifération. Washington cherche généralement à limiter ces capacités chez ses partenaires, ou à les placer sous des garanties strictes, afin de réduire les risques stratégiques.

L’AIEA, agence des Nations unies chargée du suivi nucléaire, jouera un rôle déterminant si le programme saoudien franchit de nouvelles étapes. Ses inspections, ses rapports et ses protocoles de garanties permettent de vérifier que les installations déclarées restent conformes à leur usage civil. Pour Riyad, une coopération transparente avec cette agence serait un signal important adressé aux investisseurs et aux partenaires diplomatiques.

Le dossier est aussi lu à travers les rivalités du Moyen-Orient. L’Iran, Israël, les monarchies du Golfe et les États-Unis suivent chaque évolution nucléaire régionale avec attention. Un programme civil saoudien peut renforcer l’autonomie énergétique du royaume, mais il peut aussi susciter des demandes de garanties renforcées, notamment sur la nature des technologies transférées et sur la durée des contrôles.

La prochaine étape dépendra du contenu précis des accords entre Washington et Riyad. Les annonces politiques ne suffisent pas à lancer une centrale. Il faudra définir les fournisseurs, les sites, les responsabilités de sûreté, le financement et le calendrier. Le dossier nucléaire saoudien entre donc dans une phase où chaque clause technique aura une portée diplomatique.

Les transferts technologiques américains sont liés à des garanties de sûreté et de non-prolifération. Questions fréquentes Pourquoi l'Arabie saoudite veut-elle développer le nucléaire civil ? Riyad cherche à diversifier sa production d’électricité, à préserver davantage de pétrole pour l’exportation et à soutenir ses besoins industriels. Le nucléaire civil est présenté comme une source stable, complémentaire des énergies renouvelables et du gaz. Quel rôle les États-Unis peuvent-ils jouer dans ce programme ? Les États-Unis peuvent fournir une expertise industrielle, réglementaire et diplomatique. Leur participation reste liée à des accords stricts sur l’usage civil des technologies, la sûreté, le combustible et les contrôles internationaux. Quels sont les principaux points de vigilance ? Les débats portent sur l’enrichissement de l’uranium, le retraitement du combustible, les inspections de l’AIEA et les garanties de non-prolifération. Ces éléments détermineront la confiance accordée au programme saoudien.