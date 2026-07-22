25 % de l’électricité cet été, une première en Europe, le solaire dépasse le nucléaire et surprend le secteur électrique

Le solaire a fourni 25 % de l’électricité en Europe, devant le nucléaire, selon les données relayées par Frandroid. Ce niveau inédit confirme la montée rapide du photovoltaïque dans le mix électrique européen, portée par la baisse des coûts, les installations en toiture et les grands parcs raccordés au réseau.

Le solaire atteint 25 % et devance le nucléaire européen

Le seuil de 25 % marque une étape symbolique pour la production électrique européenne. Le solaire, longtemps présenté comme une source d’appoint dépendante de la météo, s’impose désormais comme un contributeur majeur lors des journées très lumineuses. Le dépassement du nucléaire traduit moins un recul brutal de l’atome qu’une progression rapide des capacités photovoltaïques installées depuis plusieurs années.

Cette progression s’explique d’abord par l’accélération des raccordements. Les panneaux photovoltaïques équipent désormais des toitures de maisons, des bâtiments logistiques, des parkings, des exploitations agricoles et de vastes centrales au sol. L’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie et la France concentrent une grande part de cette dynamique, avec des profils différents selon l’ensoleillement, les règles locales et le coût du foncier.

Le dépassement du nucléaire doit être lu avec prudence. La production atomique reste pilotable, disponible de jour comme de nuit, tandis que le photovoltaïque dépend fortement de l’heure, de la saison et de la couverture nuageuse. Le record solaire intervient surtout sur des plages horaires favorables, lorsque la demande reste modérée et que les installations produisent à pleine puissance autour du milieu de journée.

Le chiffre n’en demeure pas moins révélateur d’un basculement industriel. Les investissements dans les renouvelables ne relèvent plus seulement des politiques climatiques, ils répondent aussi à une logique économique. Le coût du mégawattheure solaire a reculé, les délais de construction restent souvent plus courts que pour les centrales thermiques ou nucléaires, et les entreprises cherchent des contrats d’achat d’électricité stables pour sécuriser leurs dépenses.

Le photovoltaïque progresse grâce aux installations en toiture et aux grands parcs au sol.

Bruxelles et les gestionnaires adaptent les réseaux électriques

La montée du photovoltaïque oblige les opérateurs à modifier leur façon de piloter les réseaux électriques. Une production abondante à midi peut entraîner des congestions locales, surtout dans les zones où les lignes n’ont pas été conçues pour accueillir autant d’électricité décentralisée. Les gestionnaires doivent renforcer les postes de transformation, numériser la supervision et accélérer les procédures de raccordement.

Le défi porte aussi sur le stockage. Les batteries, les stations de pompage hydraulique et la gestion flexible de la consommation deviennent des outils essentiels pour absorber les surplus. Sans capacité suffisante, certaines installations solaires peuvent être limitées temporairement, faute de débouchés immédiats. Cette situation apparaît déjà dans plusieurs régions très équipées, où les producteurs doivent accepter des prix faibles lors des pics de production.

Les effets se voient sur les prix de gros. Quand le soleil produit massivement et que la demande reste contenue, les cours peuvent chuter, parfois devenir négatifs sur certaines plages. Cette baisse bénéficie aux acteurs capables de consommer au bon moment, comme les industriels flexibles, les opérateurs de batteries ou les bornes de recharge intelligentes. Elle fragilise néanmoins les modèles économiques fondés sur une rémunération constante de chaque mégawattheure injecté.

Pour l’Union européenne, l’enjeu consiste à transformer ce record en avantage durable. Les interconnexions entre pays, la rénovation des réseaux locaux, les compteurs communicants et les tarifs incitatifs doivent permettre de déplacer une partie de la consommation vers les heures solaires. Les pompes à chaleur, la recharge de véhicules électriques et l’électrolyse pour produire de l’hydrogène peuvent absorber ces volumes, à condition que les signaux économiques soient clairs pour les ménages comme pour les entreprises.

Les gestionnaires de réseau adaptent leurs outils aux variations de production solaire. Questions fréquentes Pourquoi le solaire a-t-il dépassé le nucléaire en Europe ? Le solaire bénéficie d’une forte hausse des capacités installées et de conditions de production favorables en journée. Le nucléaire reste pilotable, mais sa production peut être inférieure au photovoltaïque lors des pics d’ensoleillement. Ce record signifie-t-il que le nucléaire devient secondaire ? Non. Le nucléaire conserve un rôle important, notamment la nuit et lors des périodes peu ensoleillées. Le record solaire illustre surtout la puissance atteinte par le photovoltaïque pendant certaines plages horaires. Quels problèmes pose une forte production solaire ? Elle peut créer des congestions locales, faire baisser fortement les prix de gros et imposer des limitations temporaires de production. Le stockage, les interconnexions et la consommation flexible deviennent nécessaires.