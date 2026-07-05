Je choisis la French Tech dépasse 2 milliards d’euros et lance Choose European Tech

Dans les couloirs de Bercy, un seuil symbolique s’affiche sur les documents de suivi, 2 milliards d’euros. Je choisis la French Tech, programme public pensé pour rapprocher acheteurs et start-up, revendique ce cap après trois ans d’existence. Et l’initiative se projette hors de France avec Choose European Tech.

Le décor est celui d’une politique industrielle par les achats. Pas une énième subvention, pas une promesse de choc réglementaire, mais une mécanique plus concrète, faire entrer des solutions de start-up et de scale-up dans les marchés des grands acheteurs, publics comme privés. Le programme Je choisis la French Tech se présente comme un relais dans les administrations, chargé de faire circuler l’information, d’ouvrir des portes, et de pousser une transformation des pratiques d’achat.

Le mouvement prend maintenant une nouvelle dimension. L’objectif affiché n’est plus seulement de connecter l’écosystème français à la commande nationale, mais de bâtir une méthode exportable, capable d’embarquer des groupes privés, des agences publiques et des ministères à l’échelle du continent. Le nom choisi pour cette extension dit tout, Choose European Tech.

En chiffres 2 milliards d’euros cap franchi par Je choisis la French Tech annonce liée au programme 3 ans ancienneté du programme depuis son lancement 1 ambassadeur par ministère désignation annoncée

2 milliards d’euros, un cap revendiqué après trois ans

Le chiffre est au cœur de l’annonce, 2 milliards d’euros de cap franchi pour Je choisis la French Tech , lancé il y a trois ans [1]. Le programme met en avant une idée simple, la commande publique et privée peut devenir un levier de croissance, à condition d’en réduire les frictions et de rendre visibles des offres souvent noyées dans la complexité des procédures [3].

Dans sa présentation, le dispositif insiste sur la chaîne de valeur de l’achat. Il ne s’agit pas uniquement d’identifier des start-up prometteuses, mais d’organiser des ponts concrets entre les acheteurs et l’écosystème, en travaillant sur les usages, les critères, les réflexes internes et la circulation de l’information [1]. Le programme revendique aussi une dimension culturelle, faire évoluer les pratiques de l’État pour que l’achat ne soit pas seulement un acte de conformité, mais aussi un outil de transformation [3].

Ce cap des 2 milliards sert de marqueur politique. Il crédibilise une approche, moins spectaculaire que les grands plans, mais plus proche de la réalité des entreprises qui cherchent des débouchés. Et il donne un socle narratif à l’étape suivante, si la méthode fonctionne en France, elle peut devenir un modèle européen.

Des ambassadeurs dans chaque ministère, la méthode s’institutionnalise

La scène se déplace dans les ministères. Le programme annonce, pour la première fois, que chaque ministère désigne un ambassadeur Je choisis la French Tech [5]. Le rôle est décrit comme celui d’un relais interne, chargé de mieux faire connaître les solutions des start-up et scale-up françaises aux acheteurs publics, de créer des passerelles opérationnelles, et de porter une transformation des pratiques d’achat [5].

Ce choix raconte une stratégie, celle de l’institutionnalisation. En multipliant des points d’appui identifiés, l’État cherche à éviter que la relation avec les jeunes entreprises reste cantonnée à quelques directions innovantes ou à des initiatives ponctuelles. Le dispositif assume une logique de réseau, avec des personnes identifiées, capables de traduire les contraintes de l’achat public et de guider les entreprises dans les bons circuits [3].

Le programme se présente aussi comme une réponse à une difficulté connue, l’achat public est structuré, normé, parfois lent, tandis que les start-up vivent au rythme de cycles courts. En officialisant des interlocuteurs, l’État tente de réduire l’écart de temporalité et d’outillage, sans promettre une simplification magique des règles, mais en installant des médiateurs permanents [5].

Les enjeux d’une commande tech européenne Commande comme levier Le programme met en avant la commande publique et privée comme levier de croissance pour les start-up et scale-up françaises [3]. Relais dans l’État La désignation d’un ambassadeur dans chaque ministère vise à structurer un réseau interne pour rapprocher acheteurs publics et solutions de start-up [5]. Accès au marché Le dispositif veut mieux faire connaître les solutions des start-up et créer des ponts concrets avec les acheteurs, au-delà des expérimentations [1]. Dimension européenne Choose European Tech ouvre un travail commun avec des acheteurs européens, publics et privés, pour mobiliser leur commande en faveur du continent [1]. Transformation des achats Le programme revendique une transformation culturelle dans les pratiques d’achat de l’État, en plus de la mise en relation avec l’écosystème [3].

BNP Paribas rejoint la démarche, l’extension au privé se renforce

Le mouvement ne se limite pas à l’administration. Lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, et Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech, annoncent l’adhésion de BNP Paribas à la démarche [2].

Le signal est important parce qu’il touche au nerf du sujet, la commande privée. Les grands groupes ont des budgets, des volumes, des besoins métiers, et une capacité à industrialiser des solutions. Leur adhésion peut transformer une expérimentation en véritable marché. L’annonce met aussi en scène un programme qui cherche à élargir sa base d’acheteurs, au-delà des cercles déjà sensibilisés à l’innovation [2].

Dans la communication institutionnelle, l’équilibre est délicat. Il faut convaincre les grands acheteurs que travailler avec des start-up n’est pas un geste symbolique, mais une source de performance et d’agilité. Et il faut rassurer sur la capacité des jeunes entreprises à délivrer, à tenir des exigences de sécurité, de conformité ou de continuité de service. La présence d’un grand acteur bancaire dans la liste des adhérents sert précisément à ancrer le programme dans des secteurs où la barre est haute [2].

Choose European Tech, une exportation du modèle à l’échelle du continent

L’annonce la plus structurante tient dans l’extension européenne. Inspirée du modèle français, l’initiative Choose European Tech lance un travail commun avec des grands acheteurs européens, des groupes privés, des agences publiques et des ministères, pour mobiliser leur commande en faveur des start-up et scale-up du continent [1].

Le choix des mots, travail commun, dit une méthode plus qu’un guichet. L’idée n’est pas présentée comme une plateforme unique qui centraliserait toutes les demandes, mais comme une coordination entre acheteurs, pour partager des pratiques, ouvrir des canaux, et rendre l’accès plus lisible pour les entreprises européennes [1]. En creux, le programme assume une lecture géopolitique de l’achat, si la commande devient un outil de souveraineté, elle se joue aussi à l’échelle européenne.

La Mission French Tech, rattachée à la direction générale des entreprises au sein du ministère de l’Économie et des Finances, rappelle qu’elle a pour mandat de soutenir la structuration et la croissance des start-up et scale-up françaises, en France et à l’international [3]. Choose European Tech s’inscrit dans cette continuité, avec une ambition plus large, faire émerger une préférence opérationnelle pour des solutions européennes quand elles existent et répondent aux besoins.

La suite se jouera sur la capacité à transformer une bannière en réflexes d’achat. Les grands acheteurs européens, publics et privés, ont chacun leurs règles, leurs cycles, leurs contraintes. Le pari de Choose European Tech est de créer une dynamique collective assez forte pour que la commande devienne un accélérateur, et pas seulement un slogan de plus dans la bataille mondiale des technologies [1].

Panorama des points clés Je choisis la French Tech

Cap des 2 milliards d’euros revendiqué après trois ans [1]

revendiqué après Ambassadeur désigné dans chaque ministère [5]

désigné dans BNP Paribas rejoint la démarche, annonce faite à la REF [2]

rejoint la démarche, annonce faite à la Lancement de Choose European Tech avec des acheteurs européens [1]