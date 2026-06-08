42,195 km, 3 formats de course, le parcours Saint-Dizier-Giffaumont, ce qui change en 2026

5/5 - (40 votes)

Le Marathon du Lac du Der se dispute le dimanche 14 juin 2026 en Haute-Marne, avec un tracé annoncé entre Saint-Dizier et le lac. L’épreuve propose le format marathon et des relais, sur un parcours qui mène jusqu’à l’arrivée au port de Giffaumont-Champaubert.

Dans le calendrier des courses sur route du Grand Est, l’événement s’est installé comme un rendez-vous de début d’été autour du Lac du Der, présenté comme l’un des plus grands lacs artificiels de France. L’organisation est portée par l’association CAPDER, et l’édition 2026 met aussi en avant un volet “course responsable” avec des associations mobilisées pour le nettoyage des abords du lac, selon Finishers.

Dimanche 14 juin 2026: la 13e édition annoncée en Haute-Marne

La date circule dans plusieurs agendas et annonces: dimanche 14 juin 2026 pour le Marathon du Lac du Der, à Saint-Dizier (Haute-Marne), d’après une fiche de course dédiée et une publication relayée localement. Le calendrier “Haute-Marne” de Calendrier. Courses mentionne aussi l’événement en juin à Saint-Dizier.

Le point pratique, pour le quotidien des coureurs et des accompagnants, tient souvent en deux questions simples: où se placer au départ, et où récupérer les proches à l’arrivée. Sur ce marathon, l’idée est claire: le départ est annoncé depuis le centre-ville de Saint-Dizier, et l’arrivée est située au port de la station balnéaire de Giffaumont-Champaubert, selon Finishers. Résultat: il faut anticiper la logistique entre les deux zones, surtout si un véhicule est laissé près du départ.

Autre repère utile: l’édition 2026 est présentée comme la 13e édition dans une publication attribuée au Préfet de la Haute-Marne. La première organisation est annoncée en 2013 par Finishers, ce qui donne un cadre temporel au développement de l’épreuve.

42,195 km en solo, duo ou quatuor: quels formats de course sont proposés?

La distance du marathon est rappelée explicitement: 42,195 km. Finishers précise que la course peut se courir en solo, mais aussi en duo ou en quatuor, ce qui correspond à des formats de relais.

Concrètement, ces formats changent la façon de vivre l’événement. En solo, la journée est centrée sur la gestion de l’effort sur la totalité du parcours. En relais, l’expérience devient plus collective: on se répartit la course, on gère les transitions, et on partage l’ambiance. Résultat: le Marathon du Lac du Der peut attirer à la fois des marathoniens “classiques” et des groupes d’amis, collègues ou familles qui veulent participer sans courir l’intégralité de la distance.

Le calendrier Calendrier. Courses associe également l’événement à d’autres distances sur la même période, avec des mentions de 21,1 km et 10,6 km dans sa liste. Ces indications laissent entendre un programme plus large qu’un seul marathon, même si les détails d’organisation (horaires, modalités exactes) relèvent des informations publiées par les organisateurs et les plateformes d’inscription.

Du Parc du Jard à Giffaumont-Champaubert: ce que dit le parcours 2026

Le descriptif de Finishers donne une trame précise du parcours: départ depuis le centre-ville de Saint-Dizier, “en face du Parc du Jard“, passage sur des digues du canal menant jusqu’au Lac du Der, puis tour du lac “par sa digue” avant l’arrivée au port de Giffaumont-Champaubert, à proximité du casino.

Pour les participants, ce type de tracé a un impact immédiat sur l’expérience: une première partie plus urbaine, puis une longue séquence au bord de l’eau, souvent plus exposée et plus linéaire. Pour les proches, c’est aussi un indice sur les zones où il est plus simple de se positionner: le départ en centre-ville est accessible, et l’arrivée au port de Giffaumont-Champaubert se prête à l’attente et au suivi de course.

Le Lac du Der est présenté par Finishers comme l’un des plus grands lacs artificiels de France. Ce cadre explique l’identité de l’épreuve: un marathon “de destination”, avec un décor de digues et de station balnéaire, plutôt qu’un parcours en boucles urbaines.

CAPDER et une “course responsable”: nettoyage des abords du lac le jour J

L’organisation est attribuée à l’association CAPDER par Finishers. Le même descriptif insiste sur une volonté de “course responsable”, avec l’appui des associations Der’range et Bormona Nature pour “nettoyer les bords et les alentours du lac le jour de la course”.

Dans la pratique, ce type d’engagement vise deux sujets très concrets: limiter les déchets liés au passage de milliers de pas et de ravitaillements, et protéger un site naturel très fréquenté. Résultat: l’image de l’événement se joue aussi sur ce qui reste après les coureurs, pas seulement sur les chronos.

Pour les participants, cela peut se traduire par des consignes renforcées sur les zones de propreté et la gestion des déchets. Pour les riverains et usagers du lac, l’enjeu est simple: conserver des berges propres malgré l’affluence d’une journée de course.

Le suivi des résultats est un point clé, surtout pour les relais et pour les proches qui veulent vérifier une performance. Ski-Nordique. net met en avant une rubrique “Résultats Sportifs en Direct”, qui agrège des résultats pour différents sports, dont des épreuves d’endurance. Le site publie également une page titrée “Marathon du Lac du Der 2026 – Résultats – Saint-Dizier, Haute-Marne”, qui sert de point d’entrée pour retrouver les classements liés à l’édition 2026.

Pour s’y retrouver, l’habitude est de chercher par nom, par catégorie ou par format (solo, relais). Résultat: même sans être au bord du parcours, il devient possible de suivre l’épreuve à distance, ou de vérifier un temps une fois la course terminée.

À surveiller aussi, pour préparer sa journée: les plateformes d’annonces de course publient souvent les informations pratiques (parcours, inscriptions, détails d’épreuve). Finishers présente déjà les grands repères du tracé et des formats, tandis que des calendriers spécialisés répertorient l’événement dans les courses du département.

FAQ Marathon du Lac du Der 2026

Quelle est la date du Marathon du Lac du Der 2026?

La course est annoncée le dimanche 14 juin 2026, d’après une fiche de course dédiée et une publication relayée localement.

Où se situe le départ et où se trouve l’arrivée?

Le départ est annoncé depuis le centre-ville de Saint-Dizier, et l’arrivée au port de Giffaumont-Champaubert, selon Finishers.

Peut-on courir en relais?

Oui. Finishers indique une participation possible en solo, en duo ou en quatuor sur la distance marathon.

Quelle est la distance du marathon?

La distance indiquée est 42,195 km, selon Finishers.

Où consulter les résultats liés à l’édition 2026?

Une page “Marathon du Lac du Der 2026 – Résultats” est référencée sur Ski-Nordique. net, et le site met en avant un espace de résultats sportifs en direct.

Questions fréquentes Quelle est la date du Marathon du Lac du Der 2026 ? L’édition 2026 est annoncée le dimanche 14 juin 2026, selon une fiche de course dédiée et une publication relayée localement. Quels formats sont proposés sur la distance marathon ? La course est annoncée sur 42,195 km, à courir en solo, en duo ou en quatuor (relais), d’après Finishers. Où sont situés le départ et l’arrivée ? Le départ est annoncé au centre-ville de Saint-Dizier (près du Parc du Jard) et l’arrivée au port de Giffaumont-Champaubert, selon Finishers. Comment suivre ou retrouver les résultats 2026 ? Ski-Nordique.net référence une page “Marathon du Lac du Der 2026 – Résultats – Saint-Dizier, Haute-Marne” et met en avant une rubrique de résultats sportifs en direct.