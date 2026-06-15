40 startups, 120 pépites, la deeptech s’impose, pourquoi ces entreprises deviennent hyper stratégiques

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La deeptech gagne en visibilité dans les classements Next 40 et French Tech 120, au point d’être décrite comme hyper stratégique dans l’écosystème. Derrière le mot-valise, une réalité: des entreprises bâties sur de la science, des brevets et des cycles longs, qui intéressent autant l’innovation que la souveraineté.

La percée de ces acteurs dans les palmarès de la Mission French Tech ne relève pas d’un simple effet de mode. Elle traduit un déplacement de l’attention, des applications purement logicielles vers des technologies plus difficiles à industrialiser, mais capables de créer des avantages défendables. En clair, passer d’un service numérique facile à copier à une machine technologique, plus proche d’une chaîne de production que d’une application, c’est comme passer d’un disque dur à un SSD: le saut de performance est réel, mais l’ingénierie et les contraintes ne sont plus les mêmes.

Next 40 et French Tech 120: ce que ces listes signalent au marché

Le Next 40 et le French Tech 120 jouent un rôle de signal. Ils ne résument pas toute la French Tech, mais ils indiquent quelles entreprises sont considérées comme des locomotives, celles sur lesquelles l’État et l’écosystème projettent des attentes en matière d’croissance, d’emploi et de capacité à tenir tête à des concurrents internationaux.

Quand des entreprises deeptech y entrent, elles importent avec elles une autre grammaire économique. Une startup logicielle peut itérer vite, pivoter en semaines, s’internationaliser par le marketing et la distribution. Une deeptech, elle, doit souvent franchir des étapes plus proches de l’industrie: validation scientifique, prototypage, certifications, montée en charge, sécurisation de la supply chain. Sur le papier, l’innovation promet; en pratique, l’exécution ressemble à un marathon d’ingénierie.

Cette présence dans les listes a donc un double effet. D’un côté, elle crédibilise des trajectoires longues, parfois incomprises par des investisseurs habitués aux métriques SaaS. De l’autre, elle met la pression: une deeptech mise en vitrine doit prouver qu’elle peut transformer une percée technique en produit, puis en production, puis en revenus récurrents. Traduction: l’algorithme, le matériau ou le procédé ne suffisent pas, il faut aussi une machine commerciale et industrielle.

Pourquoi la deeptech est qualifiée hyper stratégique

Dire que ces entreprises sont hyper stratégiques, c’est pointer leur position dans des chaînes de valeur sensibles. Beaucoup de deeptech travaillent sur des briques qui deviennent structurantes: énergie, santé, défense, industrie, quantique, IA appliquée au monde physique. Même quand le produit final est grand public, la technologie sous-jacente peut concerner la souveraineté, la sécurité ou la compétitivité.

Le mécanisme est assez simple, étape par étape. 1) La deeptech produit un avantage technique difficile à reproduire (savoir-faire, brevets, données expérimentales, maîtrise d’un procédé). 2) Cet avantage s’insère dans un équipement, un médicament, un capteur, une infrastructure. 3) L’ensemble devient critique pour une filière. Une dépendance apparaît si la brique clé est importée ou contrôlée par un acteur extra-européen. Dans ce schéma, soutenir des deeptech locales n’est pas seulement encourager l’innovation, c’est réduire un risque systémique.

Il y a aussi un point souvent sous-estimé: la deeptech tire un écosystème de compétences. Laboratoires, doctorants, ingénieurs systèmes, spécialistes qualité, experts réglementaires, partenaires industriels. C’est une innovation qui s’incarne dans des équipements, des salles blanches, des bancs de test, des chaînes d’assemblage. Autrement dit, elle rebranche une partie de la tech sur le réel. Et dans un pays qui cherche à réindustrialiser, ce détail compte.

Le passage du laboratoire au marché: la vallée de la mort version deeptech

La difficulté centrale n’est pas d’avoir une idée, mais de franchir le chemin entre démonstration scientifique et produit industrialisé. Ce passage est souvent décrit comme une vallée de la mort: le moment où la technologie fonctionne en environnement contrôlé, mais pas encore dans les conditions du monde réel. Pour une deeptech, cette phase peut concentrer les risques: fiabilité, coûts de production, reproductibilité, certification, intégration chez un client.

On peut le comparer à la différence entre un prototype de voiture et une voiture homologuée. Le prototype roule; la voiture de série doit rouler longtemps, partout, avec des tolérances serrées, une maintenance organisée, des pièces disponibles, et une responsabilité légale. La deeptech vit la même transition: passer d’un résultat de labo à un produit qui survit à l’usage quotidien.

Dans ce contexte, l’entrée dans le Next 40 ou le French Tech 120 est aussi un test de maturité. Elle suggère que l’entreprise a commencé à résoudre, au moins en partie, les sujets d’industrialisation et de go-to-market. Mais l’étiquette ne protège pas des écueils: une techno peut être brillante et se heurter à des délais d’approvisionnement, à un verrou réglementaire, ou à une intégration trop coûteuse pour les premiers clients.

Le nerf de la guerre devient alors l’exécution. Les deeptech qui réussissent sont souvent celles qui traitent l’industrialisation comme un produit à part entière: conception orientée fabrication, qualité dès le début, stratégie de partenariats, et feuille de route claire entre les versions du prototype et celles du produit commercial.

Ce que change cette percée pour l’écosystème French Tech

La montée en puissance de la deeptech dans ces listes modifie les attentes de l’écosystème. D’abord, elle élargit la définition de la performance. On ne regarde plus seulement la croissance rapide d’un service numérique, mais aussi la capacité à construire une technologie défendable, à la produire, à la déployer, à la maintenir. En clair, la valeur n’est plus uniquement dans le code, elle est aussi dans la matière, l’électronique, le procédé, la conformité.

Ensuite, elle pousse les acteurs de financement et d’accompagnement à adapter leurs outils. Une deeptech ne se pilote pas comme une startup de marketplace. Les jalons sont différents: essais, certifications, partenariats industriels, cycles de vente plus longs. Les compétences d’accompagnement changent aussi: propriété intellectuelle, stratégie réglementaire, achats industriels, gestion de la qualité. Sur le papier, on parle d’innovation; en pratique, on parle d’ingénierie de production et de gestion du risque.

Enfin, cette percée peut rééquilibrer le récit public de la tech française. Les succès visibles ont longtemps été associés à des modèles numériques. Voir des entreprises issues de la science et de l’industrie figurer dans les classements installe une autre narration: celle d’une compétitivité qui se joue dans des technologies difficiles, parfois moins glamour, mais plus structurantes. C’est aussi une manière de rappeler que la tech n’est pas un secteur séparé, c’est une couche qui traverse l’énergie, l’industrie, la santé et la défense.

FAQ

Qu’appelle-t-on deeptech?

Le terme désigne des entreprises fondées sur une avancée scientifique ou technologique significative, souvent issue de la recherche, avec une forte composante d’ingénierie et des barrières à l’entrée comme les brevets ou un savoir-faire difficile à reproduire.

Pourquoi les deeptech ont-elles des cycles plus longs?

Parce qu’elles doivent souvent valider une technologie dans le monde réel, passer des étapes de prototypage et d’industrialisation, et parfois répondre à des exigences de certification ou de réglementation avant une mise sur le marché à grande échelle.

Que signifie l’expression hyper stratégique appliquée à ces entreprises?

Elle renvoie au fait que certaines deeptech fournissent des briques technologiques critiques pour des secteurs sensibles, ce qui peut toucher à la souveraineté industrielle, à la sécurité et à la compétitivité.

Être dans le Next 40 ou le French Tech 120 garantit-il le succès?

Non. Ces listes fonctionnent comme un signal de maturité et de potentiel, mais une deeptech doit encore franchir des étapes exigeantes: industrialisation, intégration chez les clients, fiabilité en production et modèle économique soutenable.

Qu’est-ce qui distingue une deeptech d’une startup logicielle classique?

La deeptech est souvent contrainte par le monde physique: matériaux, électronique, biologie, production, qualité. Une startup logicielle peut déployer plus vite, mais la deeptech peut créer des avantages plus défendables si elle réussit son passage à l’échelle.

Questions fréquentes Qu’appelle-t-on « deeptech » ? Le terme désigne des entreprises fondées sur une avancée scientifique ou technologique significative, souvent issue de la recherche, avec une forte composante d’ingénierie et des barrières à l’entrée comme les brevets ou un savoir-faire difficile à reproduire. Pourquoi les deeptech ont-elles des cycles plus longs ? Parce qu’elles doivent valider une technologie dans le monde réel, passer des étapes de prototypage et d’industrialisation, et parfois répondre à des exigences de certification ou de réglementation avant une mise sur le marché à grande échelle. Que signifie l’expression « hyper stratégique » appliquée à ces entreprises ? Elle renvoie au fait que certaines deeptech fournissent des briques technologiques critiques pour des secteurs sensibles, ce qui peut toucher à la souveraineté industrielle, à la sécurité et à la compétitivité. Être dans le Next 40 ou le French Tech 120 garantit-il le succès ? Non. Ces listes fonctionnent comme un signal de maturité et de potentiel, mais une deeptech doit encore franchir des étapes exigeantes: industrialisation, intégration chez les clients, fiabilité en production et modèle économique soutenable.