4 650 mètres d’altitude, une centrale solaire chinoise produit après le coucher du soleil, ce défi intrigue les experts

À 4 650 mètres d’altitude, la Chine expérimente une centrale solaire capable de fournir de l’électricité après le coucher du soleil, selon une information relayée par We Demain. Le projet attire l’attention parce qu’il combine deux contraintes majeures de la transition énergétique, l’exploitation de sites extrêmes et la continuité de production au-delà des heures d’ensoleillement.

La Chine teste le solaire à 4 650 mètres

L’installation signalée par We Demain se distingue d’abord par son emplacement. À 4 650 mètres, les conditions ne ressemblent guère à celles des grands parcs solaires implantés dans des plaines désertiques. L’air y est plus rare, les températures chutent rapidement et les écarts entre le jour et la nuit sollicitent fortement les matériaux. Pour la Chine, ce type de site sert de banc d’essai grandeur nature.

L’altitude présente aussi un avantage énergétique. Le rayonnement solaire traverse une couche atmosphérique moins épaisse, ce qui peut augmenter la quantité d’énergie reçue par les capteurs lors des journées dégagées. Le froid peut également améliorer le rendement de certains panneaux, car les cellules perdent en efficacité lorsque leur température grimpe trop haut. Ce bénéfice reste conditionné à la stabilité de l’installation et à la qualité des équipements électroniques.

Les contraintes opérationnelles sont lourdes. Acheminer les structures, les câbles, les transformateurs et les dispositifs de stockage demande une logistique précise. Le vent, la neige, le gel, les ultraviolets et le manque d’oxygène compliquent le travail des équipes. La maintenance doit donc s’appuyer sur des capteurs, des contrôles à distance et des procédures simplifiées pour réduire les interventions humaines sur place.

Ce choix de localisation répond à un enjeu plus large. Les régions de haute altitude disposent parfois de ressources solaires importantes, mais elles restent éloignées des grands centres de consommation. Une centrale capable de fonctionner de manière plus stable peut alimenter des infrastructures isolées, soutenir des réseaux locaux ou réduire le recours à des groupes électrogènes. Pékin teste, dans ce cadre, une solution adaptée aux zones difficiles plutôt qu’un simple démonstrateur symbolique.

L’altitude modifie les conditions de rendement et de maintenance des centrales solaires.

Le stockage prolonge la production après le coucher

La donnée la plus significative concerne la production après la tombée du jour. Une installation photovoltaïque classique cesse de produire dès que la lumière devient insuffisante. Pour prolonger l’alimentation, une centrale doit donc associer la captation solaire à un système de stockage, sous forme de batteries ou de chaleur conservée dans un fluide, puis restituée quand la demande persiste.

Le stockage thermique est l’une des pistes les plus observées pour ce type d’usage. Dans ce modèle, l’énergie du soleil chauffe un matériau ou un fluide isolé, qui peut ensuite produire de la vapeur et actionner une turbine. Les batteries offrent une réponse rapide, mais leur comportement en altitude et par grand froid impose une gestion fine de la température. Le choix technique précis du site n’a pas été détaillé publiquement par We Demain.

L’intérêt pour le réseau électrique est direct. La demande ne disparaît pas au coucher du soleil, notamment pour l’éclairage, les communications, les activités industrielles ou les équipements publics. Une centrale solaire capable de décaler une partie de sa production limite les à-coups, réduit la dépendance aux centrales fossiles d’appoint et valorise mieux l’énergie captée pendant les heures les plus ensoleillées.

Plusieurs paramètres restent déterminants pour juger la portée du test. La puissance installée, la durée réelle de production nocturne, le coût du kilowattheure, la résistance des équipements en hiver et l’empreinte environnementale du chantier seront scrutés. La centrale solaire chinoise intéresse surtout parce qu’elle confronte une technologie prometteuse à un environnement sévère, là où les performances annoncées doivent être confirmées par des mesures continues.

Le stockage permet de décaler une partie de la production solaire après la tombée du jour. Questions fréquentes Pourquoi installer une centrale solaire à 4 650 mètres d'altitude ? Un site de haute altitude reçoit souvent un rayonnement solaire intense grâce à une atmosphère plus fine. Il permet aussi de tester les équipements dans des conditions sévères de froid, de vent et d’isolement. Comment une centrale solaire peut-elle produire après le coucher du soleil ? Elle doit stocker une partie de l’énergie captée dans la journée. Ce stockage peut passer par des batteries ou par un système thermique qui conserve la chaleur avant de la transformer en électricité. Ce type d'installation peut-il remplacer une centrale classique ? Pas immédiatement. Sa portée dépend de la puissance installée, de la durée de stockage, du coût de production et de la fiabilité observée sur plusieurs cycles climatiques.