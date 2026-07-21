Peugeot 408 électrique restylée : les autonomies réelles passées au crible par L’Automobile Magazine

La Peugeot 408 électrique restylée fait l’objet d’une nouvelle lecture de ses autonomies réelles par L’Automobile Magazine. Au-delà de la valeur d’homologation, l’intérêt porte sur les distances envisageables selon les usages, entre trajets urbains, routes secondaires et autoroute. Pour un modèle familial à silhouette fastback, ces chiffres pèsent directement sur la décision d’achat.

L’Automobile Magazine évalue la Peugeot 408 électrique

Le bilan publié autour de la Peugeot 408 électrique rappelle un point central pour les automobilistes : l’autonomie homologuée ne reflète pas toujours la conduite quotidienne. La norme WLTP donne un repère commun entre modèles, mais elle mêle différents rythmes de circulation. Dans la pratique, une voiture électrique consomme moins en ville, davantage sur voie rapide et beaucoup plus à vitesse stabilisée élevée.

La 408 électrique repose sur une batterie utile d’environ 58,2 kWh, associée à un moteur de 210 ch sur les versions déjà connues de la gamme. Cette capacité la place dans la catégorie des familiales électriques de milieu de marché, sans viser les très grands packs proposés par certains SUV ou berlines routières. Le restylage ne transforme pas cette logique technique : le modèle conserve une approche équilibrée entre style, efficience et prix.

En usage urbain et périurbain, la Peugeot 408 électrique peut tirer profit de sa récupération d’énergie au freinage et de vitesses moyennes faibles. Les autonomies les plus favorables se rencontrent dans ces conditions, avec des trajets courts, peu de chauffage intensif et une conduite régulière. Pour un foyer qui parcourt surtout 30 à 60 km par jour, la recharge hebdomadaire à domicile peut suffire dans la majorité des cas.

Sur route, le tableau devient plus nuancé. À 80 ou 90 km/h, la consommation reste maîtrisée, mais le gabarit de la 408 et ses pneumatiques peuvent limiter le gain face à des compactes plus légères. L’intérêt du modèle tient alors à son confort, à son coffre et à sa présentation intérieure, plutôt qu’à une domination nette sur le terrain de l’efficience. Le dossier de L’Automobile Magazine met surtout en évidence l’écart entre promesse d’homologation et rayon d’action utile.

Les trajets urbains et périurbains restent les plus favorables à l’autonomie électrique.

La batterie de 58 kWh limite les longs trajets

L’autoroute constitue le juge le plus sévère pour cette Peugeot. À 130 km/h, la résistance aérodynamique augmente fortement et la consommation progresse vite. Une autonomie proche de 300 km dans de bonnes conditions devient plus réaliste qu’un chiffre supérieur à 400 km. Par temps froid, avec chauffage, pluie ou vent défavorable, la marge peut encore diminuer.

La question ne se limite pas à la distance maximale entre deux charges. Sur un long parcours, les conducteurs utilisent rarement 100 % de la batterie. Entre 10 % et 80 %, la plage utile représente environ 70 % de la capacité, soit un volume d’énergie plus restreint. Avec une batterie de 58 kWh, cela impose des étapes d’environ 200 km à 220 km sur autoroute, selon la vitesse et la météo.

La recharge rapide devient donc déterminante. La Peugeot 408 électrique accepte une puissance maximale annoncée autour de 120 kW, avec un passage de 20 % à 80 % en une trentaine de minutes dans des conditions favorables. Ce niveau convient pour des déplacements occasionnels, mais il ne rivalise pas avec les modèles dotés de batteries plus grandes et de courbes de charge plus constantes. Les grands rouleurs devront intégrer ces pauses dans leur organisation.

Face à des rivales comme la Renault Scénic E-Tech, la Tesla Model 3 ou certaines Volkswagen ID, la 408 électrique conserve une proposition singulière : une ligne basse, une position de conduite typée berline et un habitacle soigné. Son autonomie réelle la destine d’abord aux conducteurs qui alternent trajets quotidiens, routes régionales et voyages ponctuels. Pour les départs fréquents sur autoroute, le calcul du temps de charge devient aussi important que le prix d’achat ou le niveau d’équipement.

Sur autoroute, la capacité de batterie et la recharge rapide structurent les pauses. Questions fréquentes Quelle est l'autonomie réelle de la Peugeot 408 électrique restylée ? Elle dépend fortement de l’usage. La ville et les routes secondaires sont les conditions les plus favorables, tandis que l’autoroute réduit nettement le rayon d’action disponible. La Peugeot 408 électrique convient-elle aux longs trajets ? Elle peut assurer des voyages occasionnels, à condition de planifier les arrêts de recharge. Les conducteurs qui roulent souvent sur autoroute devront tenir compte d’étapes plus rapprochées. Pourquoi l'autonomie baisse-t-elle autant sur autoroute ? À vitesse élevée, la résistance de l’air augmente fortement. La consommation électrique progresse donc vite, surtout par temps froid, sous la pluie ou avec un vent défavorable.