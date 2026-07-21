Bornes de recharge électrique, tarifs absents des grands panneaux, la raison inattendue qui surprend les automobilistes

Le contraste surprend de nombreux automobilistes : les stations-service affichent leurs prix sur de grands totems visibles depuis la route, tandis que les bornes pour voitures électriques communiquent souvent leurs tarifs sur écran, application mobile ou terminal de paiement. La question, soulevée par Ouest-France, renvoie à une réalité moins simple qu’un défaut d’affichage. Le prix d’une recharge dépend du réseau, de la puissance, du mode de paiement et parfois du contrat souscrit.

TotalEnergies, Ionity et Lidl combinent kWh, minute et abonnement

Dans une station-service classique, le litre d’essence ou de gazole fournit une unité claire, comparable d’un point de vente à l’autre. Pour la recharge électrique, la situation change. Un même site peut proposer une borne lente en courant alternatif, une borne rapide de 50 kW et une borne très haute puissance dépassant 150 kW. Le tarif appliqué par TotalEnergies, Ionity ou Lidl varie selon cette puissance disponible.

La facturation repose le plus souvent sur le kWh, c’est-à-dire l’énergie délivrée à la batterie. Mais certains réseaux ajoutent des frais de session, des frais d’occupation lorsque le véhicule reste branché après la charge, ou un tarif à la minute sur certains emplacements. Le prix lisible en grand sur un panneau deviendrait vite incomplet, car il ne dirait pas combien paie un conducteur qui recharge dix minutes, trente minutes ou qui laisse sa voiture branchée trop longtemps.

Les abonnements compliquent encore la comparaison. Un automobiliste qui paie à l’acte avec une carte bancaire peut se voir appliquer un tarif différent de celui d’un client disposant d’une carte de mobilité fournie par son employeur ou par un opérateur spécialisé. Sur un même connecteur, le prix peut varier selon le badge utilisé. Cette logique de paiement à l’acte et d’itinérance ressemble davantage à la téléphonie mobile qu’à la vente de carburant.

Les opérateurs privilégient donc l’information au moment de la transaction : écran de la borne, application, QR code ou page de validation avant paiement. Ce modèle a l’avantage de présenter le tarif exact lié au moyen de paiement choisi. Il a aussi une limite évidente pour l’usager pressé : avant d’entrer sur l’aire ou le parking, il ne dispose pas toujours d’une comparaison immédiate avec les points voisins.

Le tarif peut varier selon le réseau, la puissance et le moyen de paiement.

La réglementation 2026 privilégie l’écran de borne au totem routier

En 2026, les obligations d’information portent surtout sur la transparence au moment de la recharge, pas sur l’installation de grands panneaux routiers. Le cadre européen impose aux opérateurs de permettre un accès ponctuel, notamment par carte bancaire ou solution numérique, et d’informer clairement le conducteur avant le lancement de la session. Le règlement AFIR, consacré aux infrastructures pour carburants alternatifs, pousse les réseaux vers des prix compréhensibles et consultables au point de charge.

Cette logique diffère de celle des carburants, encadrée de longue date par des règles nationales et par des habitudes commerciales très installées. Les stations-service vendent quelques produits standardisés, souvent trois ou quatre carburants, avec des variations simples. Une aire de recharge peut, elle, intégrer plusieurs puissances, plusieurs connecteurs, un tarif membre, un tarif non-membre et des frais annexes. Un totem devrait détailler de nombreuses lignes, parfois modifiées à distance par l’opérateur.

Les associations d’automobilistes demandent pourtant davantage de lisibilité, notamment sur les grands axes. Leur argument est simple : un conducteur thermique peut choisir sa station en lisant un prix depuis la chaussée, tandis qu’un conducteur électrique doit souvent consulter une application. Les plateformes comme Chargemap, ABRP ou les systèmes embarqués de certains véhicules compensent en partie cette absence, mais elles ne remplacent pas toujours une information physique visible au moment de décider.

Les contrôles relèvent surtout de l’information loyale du consommateur. La DGCCRF peut examiner la clarté des tarifs, la présence du prix TTC et les conditions appliquées avant paiement. Pour les opérateurs, l’enjeu consiste à rendre la recharge plus lisible sans figer un modèle encore jeune. Les prochains déploiements sur autoroutes, parkings de supermarchés et centres-villes diront si le secteur adopte progressivement des affichages plus proches de ceux des stations-service.

La réglementation vise surtout l’information avant le lancement de la recharge. Questions fréquentes Pourquoi les bornes de recharge n'affichent-elles pas leurs prix sur de grands panneaux ? Les tarifs varient selon la puissance de la borne, le prix au kWh, les frais de session, le temps d’occupation et le moyen de paiement. Un panneau unique donnerait une information partielle, tandis que l’écran ou l’application peut afficher le prix exact avant validation. Les opérateurs ont-ils l'obligation d'afficher le prix avant la recharge ? Oui, l’usager doit pouvoir connaître les conditions tarifaires avant de lancer la session. En 2026, l’obligation porte surtout sur la clarté de l’information au point de charge ou via une interface numérique, pas sur un grand totem visible depuis la route. Le tarif est-il toujours calculé au kWh ? Le kWh constitue la base la plus fréquente, mais des frais complémentaires peuvent s’ajouter. Certains réseaux appliquent des frais fixes, des pénalités d’occupation ou des différences de prix selon l’abonnement utilisé.