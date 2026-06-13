27 pays, 2 clouds européens, des données mieux protégées, ce que l’Europe doit affronter face aux GAFAM

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L’Europe dépend massivement des services numériques américains, et cette dépendance inquiète les entreprises quand la politique américaine menace de transformer la tech en levier de pression. Le risque central n’est pas seulement technique, il est aussi juridique et géopolitique. La question n’est plus théorique: comment reprendre le contrôle des outils, des données et des règles du jeu?

Le débat a changé de ton. Les entreprises ne parlent plus seulement de performance ou de coûts, mais de résilience. Elles veulent éviter un scénario où une décision politique à Washington, ou une escalade diplomatique, bloquerait l’accès à des briques devenues indispensables: cloud, messageries, suites bureautiques, outils RH, plateformes de développement. Dans une émission de France 24, cette crainte est résumée par une statistique citée pour l’Allemagne: environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient les exportations de technologies et services numériques vers l’Europe, selon Martin Hullin, de la Fondation Bertelsmann.

Le scénario du robinet numérique: quand le droit américain devient un risque industriel

Le point de bascule, c’est l’idée d’une coupure. Pas une panne, une décision. L’IREDIC évoque un scénario où Washington ferme le robinet numérique par décret, en interdisant aux GAFAM de servir certains clients. Appliqué à l’Europe, ce type de mesure équivaudrait à un choc pour des organisations dont les processus reposent sur des services opérés et mis à jour depuis les États-Unis.

Ce risque ne se limite pas au cloud. Il touche aussi les briques logicielles, les identités numériques, les outils de collaboration et les plateformes de développement. Et il se combine à un autre facteur: la capacité des fournisseurs à imposer leurs propres règles contractuelles, leurs calendriers de mise à jour, leurs conditions de réversibilité et leurs standards techniques.

Dans ce contexte, la souveraineté numérique prend un sens opérationnel: garder la capacité de décider, de migrer, de contrôler les accès et de protéger la confidentialité des données. Ce n’est pas un slogan. C’est une gestion de risque.

Une dépendance psychologique: le verrouillage par les habitudes et le manque de choix

La dépendance ne se résume pas à une supériorité technologique supposée. Une analyse citée dans les sources insiste sur une dimension moins visible: une dépendance avant tout psychologique. L’idée est simple: les entreprises ont intégré l’idée qu’il n’existe pas d’alternative crédible aux GAFAM, et qu’en sortir serait forcément coûteux, lent ou impossible.

Ce verrouillage mental a des effets très concrets. Il pousse à standardiser sur une même suite d’outils, puis à empiler des services annexes du même écosystème: hébergement, logiciels métiers, messageries, plateformes RH. Résultat: la sortie devient difficile parce que l’organisation a aligné ses pratiques, ses compétences et ses flux de données sur un seul cadre.

Le même texte rappelle aussi l’enjeu de souveraineté politique: dans un monde instable, le numérique sert de levier d’influence et de pression. Reprendre le contrôle, c’est retrouver le choix des outils et des règles, contrôler l’accès et garantir la confidentialité des données. Autre point: cette vision met l’accent sur la capacité à jouer les cartes déjà disponibles en Europe, puis à les faire passer à l’échelle.

Commission européenne: reprendre le contrôle des données et des règles du jeu

La réponse européenne passe par le droit et par l’organisation du marché. Un article consacré à la question explique que la Commission européenne pousse une mise à jour importante d’un règlement pour répondre à l’objectif: reprendre le contrôle des données. Le message politique est clair: la dépendance n’est pas seulement un sujet d’achat IT, c’est un sujet de cadre réglementaire et de capacité collective à imposer des standards.

Concrètement, cette approche vise à réduire l’asymétrie avec les géants américains: limiter les situations où un fournisseur fixe seul les conditions d’accès, de portabilité ou d’interopérabilité. Elle cherche aussi à clarifier ce que les organisations peuvent exiger en matière de protection et de gouvernance des données.

Le problème? Entre l’intention politique et la réalité des systèmes d’information, il y a un chantier long. Les entreprises veulent des garanties pratiques: comment migrer sans arrêt de production, comment maintenir la sécurité, comment conserver les fonctionnalités attendues, comment former les équipes. La souveraineté numérique se joue dans ces détails.

Le cas allemand mis en avant par France 24: une alerte sur la résilience des entreprises

Le chiffre cité par France 24, attribué à Martin Hullin, frappe par sa brutalité: environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans en cas de coupure américaine des technologies et services numériques vers l’Europe. Même si la statistique est présentée comme spécifique à l’Allemagne, elle agit comme un signal pour le reste du continent: la dépendance n’est pas abstraite, elle peut devenir une vulnérabilité économique.

France 24 décrit aussi une inquiétude plus large: les entreprises européennes craignent d’être prises en otage par des tensions entre l’Europe et les États-Unis, dans un contexte où Donald Trump est cité comme facteur de menace politique. L’enjeu est double: éviter une interruption de service, et éviter une forme de chantage indirect où la continuité d’activité devient un paramètre de négociation géopolitique.

Cette perspective change la hiérarchie des priorités. La question n’est plus seulement quel outil est le meilleur?, mais quel outil laisse une marge de manœuvre? et que se passe-t-il si le fournisseur ne peut plus servir?.

HiPEAC: autonomie politique, économique et capacité à décider

Un texte relayé par HiPEAC pose une question centrale: que reste-t-il de l’autonomie politique et de l’autonomie économique quand les infrastructures numériques critiques, ou les couches logicielles structurantes, sont contrôlées hors d’Europe? Le sujet dépasse la technique. Il touche la capacité d’un continent à décider de ses politiques publiques, à protéger ses secteurs sensibles et à soutenir sa base industrielle.

Cette grille de lecture remet aussi en cause une idée répandue: la souveraineté ne signifie pas tout produire localement. Elle peut signifier diversifier, imposer des exigences, réduire les points de dépendance uniques, et construire des options de repli. Une stratégie de résilience, plus qu’un repli.

Reste un détail qui compte: sans passage à l’échelle, les alternatives restent fragmentées. Le texte insiste sur la nécessité de transformer des cartes déjà disponibles en solutions déployables largement, avec des écosystèmes, des compétences et des références solides.

Concrètement: les leviers que les entreprises peuvent activer sans attendre

Le débat public se concentre souvent sur les institutions, mais la souveraineté se joue aussi au niveau des organisations. Plusieurs leviers ressortent des sources, par logique directe: retrouver le choix des outils, contrôler les règles d’accès, garantir la confidentialité des données, et réduire les dépendances irréversibles.

Concrètement, cela passe par des décisions d’architecture et de gouvernance. Par exemple: éviter qu’un seul fournisseur concentre l’identité, la messagerie, le stockage, la collaboration et l’hébergement. Autre piste: exiger des conditions de réversibilité testables, et pas seulement écrites. Et intégrer le risque géopolitique dans les analyses d’impact, au même niveau que la cybersécurité.

La dimension psychologique décrite dans les sources rappelle aussi un point simple: le marché suit les croyances. Si les entreprises considèrent qu’il n’y a pas d’alternative, elles cessent de la chercher. Si elles se donnent comme objectif de garder des options, elles créent un espace économique pour des offres concurrentes, européennes ou non, mais moins dépendantes d’un seul centre de décision.

Dernier fait marquant: la souveraineté numérique est présentée comme un enjeu de résilience économique dans un monde instable, et comme un enjeu de souveraineté politique face au retour d’empires qui utilisent le numérique comme levier d’influence. La dépendance n’est plus un confort, c’est une exposition.

FAQ

Pourquoi parle-t-on d’ otage numérique de Washington?

Parce que des sources évoquent un scénario où une décision politique américaine pourrait interdire à des géants de la tech de servir certains clients, créant un risque de coupure pour des entreprises européennes.

La dépendance aux GAFAM est-elle seulement technologique?

Non. Une analyse citée souligne une dépendance aussi psychologique: habitudes, croyance qu’il n’existe pas d’alternative, et verrouillage par l’écosystème d’outils.

Quel indicateur a marqué dans le cas allemand?

France 24 rapporte une statistique attribuée à Martin Hullin (Fondation Bertelsmann): environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient les exportations de technologies et services numériques vers l’Europe.

Quel rôle joue la Commission européenne dans ce dossier?

Selon un article des sources, la Commission européenne propose une mise à jour importante d’un règlement pour aider l’Europe à reprendre le contrôle de ses données et du cadre de fonctionnement du marché.

Que signifie reprendre le contrôle au niveau d’une entreprise?

Retrouver le choix des outils, contrôler les règles d’accès, garantir la confidentialité des données et éviter une dépendance unique qui rendrait une migration impossible en pratique.

Questions fréquentes Pourquoi parle-t-on d’« otage » numérique de Washington ? Parce que des sources évoquent un scénario où une décision politique américaine pourrait interdire à des géants de la tech de servir certains clients, créant un risque de coupure pour des entreprises européennes. La dépendance aux GAFAM est-elle seulement technologique ? Non. Une analyse citée souligne une dépendance aussi psychologique : habitudes, croyance qu’il n’existe pas d’alternative, et verrouillage par l’écosystème d’outils. Quel indicateur a marqué dans le cas allemand ? France 24 rapporte une statistique attribuée à Martin Hullin (Fondation Bertelsmann) : environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient les exportations de technologies et services numériques vers l’Europe. Quel rôle joue la Commission européenne dans ce dossier ? Selon une source, la Commission européenne propose une mise à jour importante d’un règlement pour aider l’Europe à reprendre le contrôle de ses données et du cadre de fonctionnement du marché.