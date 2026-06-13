Souveraineté numérique: l’Europe cherche la sortie de secours face à la dépendance aux GAFAM

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Le débat sur la souveraineté numérique ne se joue plus dans les colloques, mais dans les contrats cloud, les messageries d’entreprise et les outils RH du quotidien. La dépendance aux GAFAM devient un sujet de résilience économique et de souveraineté politique, sur fond de tensions transatlantiques et de risque de coupure imposée par Washington.

Ce matin-là, dans une salle de réunion vitrée, un écran affiche une cartographie d’applications internes, hébergement, bureautique, CRM, visioconférence. Les logos sont familiers, américains pour la plupart. Le responsable sécurité déroule le scénario qui inquiète de plus en plus d’équipes dirigeantes: une décision politique, un changement de règles, une restriction d’accès, et c’est toute une chaîne d’activité qui se met à tanguer. La question n’est plus seulement technique. Elle touche au pouvoir de décider, et au prix de l’habitude.

Une prison technologique, mais avant tout mentale: le verrouillage par les usages

La dépendance européenne ne se réduit pas à une liste de fournisseurs. Elle s’installe dans les réflexes. Selon un texte consacré à la souveraineté numérique, la dépendance des entreprises européennes aux géants américains est décrite comme technologique mais aussi psychologique: l’idée qu’il n’y aurait pas d’alternative crédible, ou que changer serait forcément douloureux. Le même texte résume l’enjeu en des termes très concrets: retrouver le choix des outils utilisés au quotidien, hébergement, logiciels métiers, messageries, plateformes RH, et surtout reprendre la main sur les règles du jeu, l’accès et la confidentialité des données.

Dans cette lecture, la souveraineté n’est pas un slogan. C’est la capacité à décider quels services entrent dans l’entreprise, où circulent les données, qui peut y accéder, et sous quelles conditions. Le sujet devient immédiatement opérationnel: une messagerie ou un outil de visioconférence n’est jamais juste un produit, c’est un canal de communication, une archive, un point d’entrée potentiel, et parfois une dépendance contractuelle difficile à dénouer.

Le même texte insiste sur une idée simple: redonner du choix à l’utilisateur plutôt que l’enfermer dans un fonctionnement opaque. Cela vaut pour le grand public, mais surtout pour les organisations qui se sont habituées à des suites intégrées et à des écosystèmes où tout est conçu pour que la sortie coûte cher, en temps, en formation, en compatibilité, en inertie interne. C’est là que tout bascule: la souveraineté ne commence pas au moment où l’on signe un grand plan national, mais au moment où l’on accepte de remettre en question un confort devenu structurel.

Le scénario du robinet numérique: quand Washington peut imposer ses règles

La souveraineté numérique européenne se lit aussi à travers un rapport de force géopolitique. Un article de l’IREDIC décrit un scénario brut: Washington pourrait fermer le robinet numérique via un décret interdisant aux GAFAM de servir certains clients. L’idée n’est pas un exercice de fiction pour juristes, mais une manière de rappeler une réalité: une grande partie des services critiques utilisés en Europe dépend d’entreprises soumises au droit américain et à ses injonctions.

France 24 situe cette inquiétude dans un contexte politique explicite: des entreprises européennes s’interrogent sur le risque d’être prises en otage des tensions entre l’Europe et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. La chaîne cite Martin Hullin, directeur du Réseau européen pour la résilience et la souveraineté technologique à la Fondation Bertelsmann, avançant qu’environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient leurs exportations de technologies et services numériques vers l’Europe. Le chiffre frappe, parce qu’il fait image: celle d’une économie qui tourne avec des pièces détachées logicielles venues d’ailleurs.

Le même reportage précise que cette statistique n’existe pas en France ou ailleurs en Europe, mais la crainte dépasse le seul cas allemand. Ce qui se diffuse, c’est une intuition partagée: la dépendance n’est pas seulement un risque de prix ou de qualité de service, c’est un risque de discontinuité imposée, un changement unilatéral de conditions, une contrainte juridique extraterritoriale, ou une rupture de chaîne d’approvisionnement numérique.

Cloud, données, conformité: la Commission européenne veut muscler le cadre

Reprendre le contrôle passe par le droit, parce que le droit fixe la norme et façonne le marché. Une analyse consacrée à la possibilité de se passer des géants américains explique que, pour l’Europe, l’enjeu est de reprendre le contrôle des données et que la Commission européenne propose une importante mise à jour d’un règlement. Le message est clair: une partie de la reconquête se joue dans la capacité à imposer des exigences de gouvernance, de transparence et de responsabilité aux acteurs qui traitent des données européennes.

Dans les entreprises, ce cadre juridique se traduit en arbitrages immédiats: où héberger les données sensibles, comment documenter les accès, comment gérer les transferts, quelles clauses contractuelles accepter, quelle dépendance créer à un fournisseur unique. Le cloud est au centre, parce qu’il concentre l’infrastructure, la sécurité, l’outillage, et souvent la facturation. Quand une organisation bascule des applications critiques sur une plateforme, elle ne sous-traite pas seulement des serveurs, elle externalise une part de son autonomie opérationnelle.

Les questions deviennent vite très concrètes: un service de messagerie est-il réversible sans perte d’archives? Un outil collaboratif peut-il être remplacé sans casser les processus? Un logiciel métier est-il lié à une suite propriétaire qui verrouille les formats? Une politique de souveraineté numérique se mesure à ce type de détails, parce que ce sont eux qui déterminent si un plan de sortie est réaliste ou seulement théorique.

HiPEAC: l’autonomie politique et économique, au-delà du symbole

Le texte publié par HiPEAC pose une question centrale sur ce qui reste de l’autonomie politique et économique quand les briques numériques essentielles se trouvent hors du contrôle européen. L’intérêt de cette formulation est qu’elle dépasse le réflexe anti-GAFAM pour revenir au cœur du sujet: l’autonomie n’est pas un drapeau, c’est une capacité à agir sans dépendre d’une décision extérieure.

Cette autonomie se joue à plusieurs étages. D’abord, l’infrastructure et l’hébergement, parce qu’ils conditionnent la disponibilité. Ensuite, les logiciels et les services, parce qu’ils structurent les usages. Enfin, la compétence: former, recruter, maintenir une capacité d’architecture et de sécurité capable de challenger les fournisseurs, de négocier, de migrer, de contrôler. Une organisation qui ne sait plus faire l’inventaire de ses dépendances, ni évaluer ses risques, finit par confondre commodité et fatalité.

Le texte sur la dépendance mentale le dit autrement: l’Europe dispose déjà de cartes, mais doit les faire passer à l’échelle. L’expression est moins technique qu’il n’y paraît. Passer à l’échelle, c’est rendre les alternatives utilisables par des administrations, des hôpitaux, des industriels, des PME, avec des exigences élevées de support, de sécurité, d’interopérabilité et de continuité. La suite donne raison aux sceptiques sur un point: sans plan de déploiement, sans commande, sans standard, les alternatives restent fragmentées.

Reprendre le contrôle, concrètement: réversibilité, choix, résilience

Quand on retire les mots-valises, trois axes structurent une stratégie crédible. Le premier est la réversibilité: la capacité à sortir d’un service sans arrêter l’activité. Elle suppose de travailler sur les formats, les sauvegardes, les procédures de migration, l’architecture. Le deuxième est le choix: éviter l’enfermement dans un seul écosystème, en diversifiant, en imposant des standards d’interopérabilité, en gardant une marge de manœuvre contractuelle. Le troisième est la résilience: prévoir que l’environnement peut se durcir, que des règles peuvent changer, que des accès peuvent être restreints, et que l’organisation doit continuer à fonctionner.

Ces axes recoupent directement les alertes des sources. L’IREDIC met en avant le risque d’une décision américaine qui couperait un service. France 24 montre que des entreprises se projettent déjà dans ce type de scénario, sous l’effet des tensions politiques. Le texte sur la dépendance psychologique insiste sur la capacité à contrôler l’accès et à garantir la confidentialité des données. HiPEAC ramène le débat à l’autonomie politique et économique. Le fil rouge est le même: une dépendance qui n’est pas gérée devient un risque systémique.

Reste une difficulté, rarement avouée dans les discours publics: sortir d’un écosystème n’est pas un acte unique, c’est une discipline. Elle exige une gouvernance de la donnée, un pilotage des applications, une culture du contrat, et un effort de formation. Elle demande aussi une décision politique au sens large: accepter que le critère souveraineté entre dans les appels d’offres, dans l’évaluation des risques, dans la stratégie industrielle. Sans cela, la dépendance continuera de se reproduire, par facilité, par manque de temps, par pression budgétaire.

Dans la salle vitrée du début, la cartographie des applications reste affichée. Les logos n’ont pas disparu. Mais la discussion a changé de nature: il ne s’agit plus de savoir si l’Europe peut reprendre le contrôle, mais où commencer, quelles briques rendre réversibles en priorité, et comment éviter qu’un simple décret, à des milliers de kilomètres, ne devienne un interrupteur sur l’économie européenne.

FAQ

Pourquoi parle-t-on de souveraineté numérique au-delà de la cybersécurité?

Parce que l’enjeu porte aussi sur le choix des outils, la confidentialité des données et la capacité à maintenir l’activité si des règles d’accès changent, comme le soulignent plusieurs analyses sur la dépendance aux GAFAM.

Quel est le risque évoqué par l’idée d’un robinet numérique américain?

Selon l’IREDIC, un décret américain pourrait interdire à des géants du numérique de servir certains clients. Appliqué à l’Europe, ce type de décision ferait peser un risque de rupture de service et de dépendance juridique.

Quelles entreprises européennes semblent les plus inquiètes dans les sources récentes?

France 24 rapporte des interrogations fortes en Allemagne et cite une estimation selon laquelle environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans en cas de coupure des exportations américaines de technologies et services numériques vers l’Europe.

Quels leviers l’Union européenne met-elle en avant?

Une analyse sur la dépendance aux géants américains indique que la Commission européenne propose une mise à jour importante d’un règlement, avec l’objectif de renforcer le contrôle sur les données et les conditions de leur traitement.

Par quoi commencer pour réduire une dépendance aux GAFAM?

Les approches mises en avant dans les sources convergent vers des priorités comme la réversibilité (pouvoir migrer), la maîtrise des règles d’accès aux données et la réduction de l’enfermement dans un seul écosystème.

Questions fréquentes Pourquoi parle-t-on de souveraineté numérique au-delà de la cybersécurité ? Parce que l’enjeu porte aussi sur le choix des outils, la confidentialité des données et la capacité à maintenir l’activité si des règles d’accès changent, comme le soulignent des analyses sur la dépendance aux GAFAM. Quel est le risque évoqué par l’idée d’un « robinet numérique » américain ? Selon l’IREDIC, un décret américain pourrait interdire à des géants du numérique de servir certains clients. Appliqué à l’Europe, ce type de décision ferait peser un risque de rupture de service et de dépendance juridique. Que dit France 24 sur l’exposition des entreprises européennes ? France 24 rapporte que des entreprises européennes craignent d’être des victimes collatérales de tensions entre les États-Unis et l’Europe, et cite une estimation selon laquelle environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient leurs exportations de technologies et services numériques vers l’Europe. Quels leviers l’Union européenne met-elle en avant dans les sources ? Une analyse sur la possibilité de se passer des géants américains indique que la Commission européenne propose une mise à jour importante d’un règlement, avec l’objectif de renforcer le contrôle sur les données et les conditions de leur traitement.