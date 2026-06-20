2 mots, 1 consigne, à VivaTech Macron dit adieu à la French Tech, ce départ surprend les start-up

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À VivaTech, Emmanuel Macron a adressé ses adieux à la French Tech avec un message simple, Ne lâchez rien. Le chef de l’État a choisi la scène du grand rendez-vous parisien de l’innovation pour saluer un écosystème qu’il a fortement mis en avant pendant son mandat. Ce moment, rapporté par Les Echos, mêle passage de relais politique et rappel d’une ligne économique.

Le décor est connu, celui d’un salon où la tech française se donne à voir, entre démonstrations de produits, rencontres avec des investisseurs et prises de parole très scénarisées. Mais, cette fois, l’intervention présidentielle prend une tonalité particulière. D’après Les Echos, Emmanuel Macron a formulé des adieux à la French Tech, en s’adressant directement à ses figures, ses entrepreneurs et, plus largement, à un secteur qui a souvent servi de vitrine à sa stratégie pro-innovation.

Un message de sortie construit autour de Ne lâchez rien

La formule, Ne lâchez rien, n’est pas un slogan technologique. C’est un mot d’ordre politique, resserré, qui renvoie à l’idée de continuité dans l’effort, au moment où le pouvoir exécutif se projette vers l’après. Selon Les Echos, Emmanuel Macron a utilisé VivaTech comme théâtre d’un dernier échange symbolique avec la French Tech, en assumant le registre de l’encouragement et de la mobilisation.

Ce choix de ton compte. Dans la communication présidentielle, la tech sert souvent de raccourci pour parler de compétitivité, de souveraineté économique, d’attractivité et de transformation de l’État. Ici, l’appel à ne pas lâcher suggère qu’une partie du chemin reste à parcourir, et que les entrepreneurs devront composer avec des cycles moins favorables, des arbitrages budgétaires plus serrés et une concurrence internationale qui ne ralentit pas.

Autrement dit, le président sortant ne se contente pas de féliciter. Il rappelle une exigence, celle de tenir dans la durée, même lorsque l’environnement est plus incertain. Et il le fait depuis un lieu qui, dans l’imaginaire public, condense l’idée d’un pays qui innove, attire et exporte des solutions numériques.

VivaTech, vitrine politique et scène de la French Tech

VivaTech n’est pas qu’un salon. C’est un espace de mise en récit, où la French Tech se raconte autant qu’elle se montre. D’après Les Echos, Emmanuel Macron y a prononcé des adieux, ce qui transforme l’événement en séquence politique. La présence présidentielle, dans ce type de rendez-vous, a toujours eu une fonction double: reconnaître un secteur et l’utiliser comme preuve tangible d’une politique économique orientée vers l’innovation.

Pour mesurer l’écart avec d’autres univers économiques, il suffit d’observer la place que la tech occupe dans les discours publics: elle permet de parler de vitesse, d’international, de ruptures d’usage, sans entrer immédiatement dans les débats plus conflictuels sur la répartition de la valeur ou la désindustrialisation. Or, la French Tech n’échappe pas à ces tensions. Elle doit financer sa croissance, recruter, se conformer à des règles européennes de plus en plus structurantes, tout en conservant une capacité à créer des produits différenciants.

Dans ce contexte, VivaTech devient une scène où se croisent plusieurs agendas: celui des entrepreneurs, celui des investisseurs, celui des grands groupes, celui des décideurs publics. Le message Ne lâchez rien s’adresse à tous, mais il vise d’abord ceux qui portent le risque, l’exécution et l’ambition de croissance, autrement dit les fondateurs et leurs équipes.

Des adieux qui interrogent la continuité de la politique pro-innovation

La séquence racontée par Les Echos pose une question centrale: que devient une politique de soutien à l’innovation quand la figure qui l’a incarnée quitte la scène? Emmanuel Macron a fait de la French Tech un marqueur, un langage commun entre l’État et l’écosystème. Ses adieux viennent rappeler que cette relation a été personnalisée, parfois au point de se confondre avec une méthode: attirer, simplifier, accélérer, convaincre à l’international.

Reste que l’écosystème ne peut pas dépendre d’un seul narrateur. Le défi, pour la French Tech, est de s’inscrire dans une trajectoire plus institutionnelle, moins liée à une séquence politique. À titre de comparaison, d’autres secteurs, comme l’énergie ou l’automobile, vivent depuis longtemps avec des changements de cap, des alternances et des révisions stratégiques. La tech, plus jeune dans sa structuration française, a parfois bénéficié d’un alignement rare entre récit politique et ambitions entrepreneuriales.

Or, l’innovation n’est pas un programme figé. Elle s’appuie sur des infrastructures, des règles de concurrence, des politiques de recherche, des dispositifs d’accompagnement, mais aussi sur la stabilité des signaux envoyés par l’État. Dans son appel à ne lâchez rien, Emmanuel Macron semble dire que l’énergie entrepreneuriale doit survivre aux cycles politiques. C’est une manière de transférer la responsabilité, en partie, vers l’écosystème lui-même.

Pourquoi la French Tech reste un enjeu économique, au-delà des symboles

Le terme French Tech est devenu un label, mais aussi un raccourci médiatique. Il renvoie à des start-up, à des scale-up, à des levées de fonds, à des innovations logicielles et industrielles, à des usages numériques qui touchent la santé, la finance, l’éducation, l’industrie ou la transition énergétique. Les adieux d’Emmanuel Macron, rapportés par Les Echos, rappellent que ce champ n’est pas périphérique: il s’inscrit au cœur des débats sur la compétitivité et la place de la France dans les chaînes de valeur technologiques.

La question de fond n’est pas seulement de faire émerger des entreprises. C’est de les faire durer, de les faire grandir, de les ancrer. Autrement dit, la French Tech ne se juge pas à l’intensité d’un moment, mais à sa capacité à transformer des innovations en produits, des produits en marchés, des marchés en emplois qualifiés et en exportations. Cette logique, souvent résumée à la croissance, suppose des conditions de financement et un environnement réglementaire lisible.

Dans les périodes où le capital se fait plus sélectif et où les grands acteurs mondiaux accélèrent, l’appel à Ne lâchez rien prend une dimension plus concrète: il parle de résilience, de discipline d’exécution, de capacité à pivoter sans renoncer à l’ambition. Il parle aussi d’un rapport au temps long, qui est souvent le point aveugle des séquences politiques, plus courtes, plus rythmées par l’actualité.

Le paradoxe est là: la tech incarne la vitesse, mais sa consolidation exige de la durée. En choisissant VivaTech pour cette séquence d’adieux, Emmanuel Macron entérine cette tension, et laisse à l’écosystème une injonction simple, presque brute, continuer à avancer.

FAQ

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il parlé d’ adieux à VivaTech?

Selon Les Echos, le président a profité de VivaTech pour adresser un message de départ à la French Tech, dans une séquence à forte portée symbolique.

Que signifie l’expression Ne lâchez rien dans ce contexte?

D’après Les Echos, Emmanuel Macron a encouragé l’écosystème à persévérer. La formule renvoie à l’idée de continuité et de résistance face aux cycles économiques et politiques.

VivaTech joue-t-il un rôle particulier pour la French Tech?

Oui. VivaTech sert de vitrine pour les entreprises technologiques et de scène où se rencontrent entrepreneurs, grands groupes et décideurs publics, ce qui renforce sa portée politique et économique.

Cette séquence change-t-elle quelque chose pour les entreprises de la French Tech?

Le message rapporté par Les Echos n’annonce pas de mesure précise. Il souligne surtout la nécessité pour l’écosystème de maintenir son effort et sa trajectoire au-delà d’une séquence politique.

Questions fréquentes Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il parlé d’« adieux » à VivaTech ? Selon Les Echos, le président a profité de VivaTech pour adresser un message de départ à la French Tech, dans une séquence à forte portée symbolique. Que signifie l’expression « Ne lâchez rien » dans ce contexte ? D’après Les Echos, Emmanuel Macron a encouragé l’écosystème à persévérer. La formule renvoie à l’idée de continuité et de résistance face aux cycles économiques et politiques. VivaTech joue-t-il un rôle particulier pour la French Tech ? Oui. VivaTech sert de vitrine pour les entreprises technologiques et de scène où se rencontrent entrepreneurs, grands groupes et décideurs publics, ce qui renforce sa portée politique et économique. Cette séquence change-t-elle quelque chose pour les entreprises de la French Tech ? Le message rapporté par Les Echos n’annonce pas de mesure précise. Il souligne surtout la nécessité pour l’écosystème de maintenir son effort et sa trajectoire au-delà d’une séquence politique.