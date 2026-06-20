1 dernier appel, 2 mots, à VivaTech Emmanuel Macron dit au revoir à la French Tech, ce qui surprend

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À VivaTech, Emmanuel Macron a adressé un message d’adieux à la French Tech. Le chef de l’État a exhorté l’écosystème à “ne lâchez rien”. Une séquence politique qui sonne comme un passage de relais, sur fond d’attentes fortes des start-up.

La scène se veut mobilisatrice. Le message est direct. À VivaTech, Emmanuel Macron a pris la parole avec une tonalité d’adieux à la French Tech, selon Les Echos. Une formule a dominé, répétée comme un mot d’ordre, “ne lâchez rien”. Derrière la phrase, un signal politique clair, la volonté d’ancrer un héritage et de maintenir une dynamique, même quand l’attention publique se déplace.

À VivaTech, le “ne lâchez rien” comme consigne politique

Le cœur du message tient en peu de mots. Emmanuel Macron a choisi l’injonction plutôt que le bilan, selon Les Echos. “Ne lâchez rien” vise d’abord l’état d’esprit. Continuer à créer, recruter, vendre, lever des fonds, exporter. Continuer aussi à porter une ambition technologique française, même quand le contexte se durcit.

Concrètement, ce type de formule parle à un écosystème habitué aux cycles courts et aux retournements. Une start-up vit de traction commerciale, de vitesse d’exécution, d’accès aux talents. Le politique, lui, s’exprime en symboles. Le problème? Les symboles ne remplacent pas les décisions opérationnelles, mais ils structurent un récit. Et ce récit compte pour la confiance.

Autre point. Le choix de VivaTech n’est pas neutre. L’événement sert de vitrine à la French Tech et à l’attractivité de la place française. Une prise de parole présidentielle y devient automatiquement un message adressé au-delà des stands, vers les investisseurs, les groupes internationaux, les partenaires européens.

Des “adieux” qui posent la question du relais

Le terme d'”adieux” marque un changement de registre, rapporté par Les Echos. Il suggère une fin de séquence, ou au minimum une transition. Dans ce cadre, le message ne s’adresse pas seulement aux fondateurs. Il vise aussi ceux qui prendront la suite, dans l’appareil d’État comme dans les réseaux d’influence économique.

Trois sujets reviennent toujours, même quand ils ne sont pas détaillés sur scène. Stabilité des règles du jeu. Lisibilité des priorités publiques. Continuité des dispositifs qui irriguent l’innovation. Pour les entrepreneurs, la question est simple, qui portera la cause au plus haut niveau quand l’attention présidentielle se déportera?

Reste un détail. Le mot “adieux” peut aussi être une manière de dramatiser pour remobiliser. Une sortie annoncée crée un électrochoc. Elle pousse l’écosystème à se prendre en main, à moins attendre du sommet de l’État. Dans un univers où l’exécution prime, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Ce que VivaTech dit de la vitrine French Tech

VivaTech fonctionne comme un grand accélérateur de visibilité. Sur place, les start-up cherchent des clients, des partenaires, des investisseurs. Les grands groupes cherchent des solutions. Les pouvoirs publics cherchent une image, celle d’un pays qui innove et qui attire. Dans ce décor, la parole d’Emmanuel Macron pèse, même quand elle reste générale, selon Les Echos.

Concrètement, l’événement sert à mettre en scène des réussites et à projeter une ambition. Il sert aussi à faire circuler des signaux faibles, ce qui monte, ce qui s’essouffle, ce qui inquiète. Et après? Après VivaTech, les entreprises retournent à leurs contraintes, ventes, marges, délais, concurrence. La vitrine ne suffit pas, mais elle peut ouvrir des portes.

Autre point. La French Tech n’est pas un bloc homogène. Il y a les jeunes pousses en phase d’amorçage, les scale-up en hypercroissance, les entreprises plus matures qui doivent prouver leur rentabilité. Un message unique, même énergique, ne répond pas à toutes ces situations. Mais il peut créer une cohésion, un sentiment d’appartenance, utile dans les périodes de doute.

Un message aux entrepreneurs, mais aussi aux investisseurs

Quand un président parle de la French Tech, il parle aussi à ceux qui financent. Le “ne lâchez rien” peut se lire comme une invitation à tenir la durée, à ne pas casser la dynamique, selon Les Echos. Côté perception, c’est une manière de rappeler que l’État veut rester un acteur du récit technologique national.

Le problème? Les investisseurs arbitrent d’abord sur des fondamentaux, marché, équipe, exécution, différenciation. La politique peut créer un climat, pas une traction commerciale. Mais un climat compte, surtout quand la confiance devient rare. Une parole présidentielle, dans une grande vitrine, peut contribuer à stabiliser les anticipations, au moins à court terme.

Reste une question courte. Qui incarne la suite? Dans les écosystèmes tech, les figures comptent. Les relais institutionnels aussi. Si le message est celui d’un passage de témoin, il impose à l’État de clarifier qui portera la relation avec les entrepreneurs, qui défendra les priorités, qui arbitrera quand les intérêts divergent.

FAQ

Pourquoi parle-t-on d'”adieux” d’Emmanuel Macron à la French Tech?

Selon Les Echos, la prise de parole à VivaTech a pris une tonalité d’adieux, avec un message de mobilisation adressé à l’écosystème.

Quelle phrase a marqué l’intervention à VivaTech?

D’après Les Echos, Emmanuel Macron a lancé “ne lâchez rien”, une consigne de persévérance destinée aux entrepreneurs et à l’écosystème.

À qui s’adresse ce message au-delà des start-up?

Le message s’adresse aussi aux acteurs qui observent la dynamique, investisseurs, partenaires économiques, grands groupes, pour lesquels la parole politique envoie un signal.

Que change une prise de parole présidentielle pour la French Tech?

Elle ne remplace pas les décisions opérationnelles des entreprises, mais elle peut peser sur le récit, la confiance et la visibilité, surtout dans une vitrine comme VivaTech.

Quel est l’enjeu principal derrière cette séquence?

L’enjeu est celui du relais et de la continuité de l’attention politique portée à la French Tech, question posée par la tonalité d’adieux rapportée par Les Echos.

Questions fréquentes Pourquoi parle-t-on d’“adieux” d’Emmanuel Macron à la French Tech ? Selon Les Echos, la prise de parole à VivaTech a pris une tonalité d’adieux, avec un message de mobilisation adressé à l’écosystème. Quelle phrase a marqué l’intervention à VivaTech ? D’après Les Echos, Emmanuel Macron a lancé “ne lâchez rien”, une consigne de persévérance destinée aux entrepreneurs et à l’écosystème. À qui s’adresse ce message au-delà des start-up ? Le message s’adresse aussi aux acteurs qui observent la dynamique, investisseurs, partenaires économiques et grands groupes, car une parole politique envoie un signal de continuité. Que change une prise de parole présidentielle pour la French Tech ? Elle ne remplace pas les décisions des entreprises, mais elle peut peser sur le récit, la confiance et la visibilité, surtout dans une vitrine comme VivaTech. Quel est l’enjeu principal derrière cette séquence ? L’enjeu est celui du relais et de la continuité de l’attention politique portée à la French Tech, question posée par la tonalité d’adieux rapportée par Les Echos.