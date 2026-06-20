À VivaTech, Emmanuel Macron dit au revoir à la French Tech et lance un dernier “Ne lâchez rien”

4.9/5 - (79 votes)

À VivaTech, Emmanuel Macron prononce des mots d’adieu à la French Tech et martèle un message simple, “Ne lâchez rien“. La scène, très politique, met en lumière le lien construit entre l’exécutif et l’écosystème des startups. Elle ouvre aussi une question, celle de la suite, sans lui.

Le décor est celui d’un grand rendez-vous où l’on parle d’innovations, de démonstrations, d’investisseurs et de promesses. Dans les allées de VivaTech, les échanges se font d’ordinaire à voix rapide, entre stands lumineux et écrans qui déroulent des présentations. Cette fois, le moment a une autre texture. Le chef de l’État vient saluer un milieu qu’il a courtisé, accompagné, parfois bousculé. Et il choisit, pour le dire, une formule de combat, comme une consigne laissée sur le pas de la porte.

À VivaTech, le message “Ne lâchez rien” comme mot d’ordre

Le cœur de la séquence tient en quelques mots, répétés comme un refrain, “Ne lâchez rien”. Dans un univers où l’on parle de cycles, de levées de fonds, de marchés et de concurrence internationale, la phrase agit comme un rappel à l’endurance. Elle sonne aussi comme une manière de reconnaître la rudesse du moment, sans s’y attarder.

Le choix de VivaTech n’est pas neutre. Le salon incarne une vitrine, un lieu où l’écosystème se raconte à lui-même autant qu’il se présente au reste du monde. En s’y exprimant, Emmanuel Macron s’adresse à un public qu’il connaît, entrepreneurs, dirigeants, équipes techniques, investisseurs, et à une audience plus large, celle qui observe la place de la France dans la compétition technologique.

Dans cette mise en scène, le message n’est pas seulement un encouragement. C’est aussi un passage de relais implicite. Quand un président parle d'”adieux”, il signale qu’une page se tourne, et que la relation institutionnelle, faite de discours, de dispositifs publics, d’arbitrages et de symboles, devra continuer sans lui. La phrase, courte, presque sèche, laisse un vide volontaire. À chacun de le remplir.

Les adieux d’Emmanuel Macron à la French Tech, un geste politique

Dire au revoir à la French Tech dans un cadre public, c’est reconnaître l’importance prise par ce secteur dans le récit économique français. Ce n’est pas un simple salut protocolaire. C’est un geste politique, au sens plein, celui d’un responsable qui a fait de l’innovation et de l’attractivité un axe de son discours, et qui vient sceller une relation.

La séquence fonctionne à plusieurs niveaux. Pour l’écosystème, elle ressemble à une validation, une manière de dire que les startups et les entreprises technologiques ne sont plus un décor, mais un acteur. Pour le pouvoir, elle sert de marqueur, celui d’un quinquennat ou d’une période où la technologie a été convoquée comme réponse à des enjeux de compétitivité, de souveraineté et d’emploi.

Mais un adieu n’est jamais neutre. Il peut être lu comme un encouragement à maintenir le cap, ou comme une façon de rappeler que le soutien public n’est pas automatique. Il peut aussi être interprété comme une invitation à grandir, à s’émanciper, à moins attendre de l’État. Dans les deux cas, le message est clair: la dynamique doit survivre à la personne qui l’a incarnée au sommet.

VivaTech, vitrine de l’écosystème et scène de transmission

VivaTech est un lieu de démonstration. On y vient pour montrer, convaincre, recruter, signer, exister. C’est aussi un espace où la politique aime se rendre visible, parce que l’innovation donne une image de mouvement et de projection. Dans cette ambiance, la parole présidentielle prend une dimension particulière: elle se mêle aux annonces, aux promesses, aux ambitions affichées.

La scène d’adieux renforce cette dimension de vitrine. Elle transforme, le temps d’une déclaration, un salon technologique en théâtre de transmission. Le message “Ne lâchez rien” devient un slogan qui peut circuler, être repris, affiché, commenté. Il s’inscrit dans une grammaire très française de la mobilisation, où l’on valorise la ténacité autant que la réussite.

Ce type de moment révèle aussi la dépendance réciproque entre la tech et le politique. L’écosystème a besoin de signaux, de cadres, de stabilité, de décisions publiques. Le politique, lui, a besoin d’images de modernité, de croissance, de réussite entrepreneuriale. VivaTech, dans cette logique, sert de point de rencontre. Et l’adieu, de point de bascule.

Ce que ces “adieux” changent pour la French Tech

Un adieu présidentiel ne modifie pas, à lui seul, les trajectoires des entreprises. Les produits se construisent, les marchés se gagnent, les équipes se forment loin des estrades. Mais ce type de séquence agit sur le climat, sur la perception, sur la façon dont un secteur se raconte. Il peut conforter une confiance, ou au contraire faire surgir une inquiétude: qui portera le récit demain, et avec quelle intensité?

Le message d’Emmanuel Macron renvoie l’écosystème à sa propre responsabilité. “Ne lâchez rien” implique que la route est longue, que les obstacles existent, et qu’il faut tenir. Cela peut se lire comme une reconnaissance de la difficulté. Cela peut aussi se lire comme un avertissement: le soutien politique a ses cycles, et la tech doit apprendre à durer au-delà des cycles.

Dans les couloirs d’un salon comme VivaTech, cette question n’est jamais abstraite. Elle se traduit en décisions très concrètes: continuer d’investir, recruter, exporter, industrialiser, défendre une place dans des chaînes de valeur mondiales. L’adieu, ici, agit comme un rappel de l’essentiel: la compétition ne s’arrête pas quand la caméra s’éteint.

FAQ

Pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il d'”adieux” à la French Tech à VivaTech?

Il choisit VivaTech pour adresser un message de fin de séquence politique à un écosystème qu’il a régulièrement mis en avant, en assumant une tonalité de transmission.

Que signifie la formule “Ne lâchez rien” dans ce contexte?

C’est un mot d’ordre centré sur la persévérance, qui valorise l’endurance des entrepreneurs et des équipes, et suggère que la dynamique doit se poursuivre sans dépendre d’une seule figure.

Pourquoi VivaTech est-il un lieu symbolique pour ce type de message?

Parce que le salon sert de vitrine à l’innovation et de point de rencontre entre entreprises technologiques, investisseurs et responsables publics, ce qui amplifie la portée d’un message politique.

Qu’est-ce que cette séquence raconte de la relation entre l’État et l’écosystème tech?

Elle montre une relation faite de signaux, de récit et de visibilité: la tech cherche un cadre et une reconnaissance, le politique cherche une image de modernité et de projection économique.

Questions fréquentes Pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il d’“adieux” à la French Tech à VivaTech ? Il choisit VivaTech pour adresser un message de fin de séquence politique à un écosystème qu’il a régulièrement mis en avant, avec une tonalité de transmission. Que signifie la formule “Ne lâchez rien” dans ce contexte ? C’est un mot d’ordre centré sur la persévérance, qui valorise l’endurance des entrepreneurs et suggère que la dynamique doit se poursuivre sans dépendre d’une seule figure. Pourquoi VivaTech est-il un lieu symbolique pour ce type de message ? Le salon sert de vitrine à l’innovation et de point de rencontre entre entreprises technologiques, investisseurs et responsables publics, ce qui amplifie la portée d’un message politique. Qu’est-ce que cette séquence raconte de la relation entre l’État et l’écosystème tech ? Elle met en scène une relation faite de signaux, de récit et de visibilité, où la tech cherche un cadre et une reconnaissance, et le politique une image de modernité économique.