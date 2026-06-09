200 AESH, 1 manif à Blois, salaires à 900€ par mois, pourquoi elles réclament un statut avant la retraite

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À Blois, des AESH ont manifesté pour réclamer davantage de reconnaissance et un nouveau statut, avec une attente simple, résumée par une phrase entendue sur place: J’aimerais bien que ce nouveau statut arrive avant ma retraite . La mobilisation locale s’inscrit dans un mouvement plus large, porté par plusieurs organisations syndicales, qui appellent à se rassembler le 9 juin 2026.

Dans les écoles, au quotidien, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont souvent les adultes qui permettent à un enfant de suivre la classe, de comprendre une consigne, de se déplacer, de rester dans le cadre. Ce rôle, central pour l’inclusion scolaire, reste vécu comme insuffisamment reconnu. Résultat: la demande de visibilité et de garanties, sur le terrain, revient avec force, y compris dans une ville moyenne comme Blois.

La manifestation à Blois s’inscrit dans une séquence nationale: plusieurs syndicats appellent à une journée de mobilisation le mardi 9 juin 2026 pour défendre un changement de cadre pour les AESH. D’après un appel à la mobilisation relayé pour Blois, l’objectif affiché est d’obtenir un statut de fonctionnaire pour ces personnels, et donc une forme de stabilisation et de reconnaissance institutionnelle.

Cette date du 9 juin sert de point de ralliement à des revendications qui circulent depuis des années, mais qui peinent à se traduire en avancées jugées suffisantes par les personnels. Selon Solidaires, l’une des demandes mises en avant est un plan de titularisation des personnels déjà en poste, ainsi que la création d’un vrai statut permettant de sécuriser les parcours.

Pour un ménage, ce type de débat peut sembler lointain, mais il se traduit très concrètement dans la vie scolaire: quand les postes sont instables, quand les conditions de travail se dégradent, le suivi des élèves peut devenir discontinu. Dans une classe, un changement d’accompagnant, ou l’absence d’accompagnement, se voit immédiatement.

Statut, titularisation, revalorisation: ce que demandent les syndicats

Les appels syndicaux convergent sur plusieurs points. Selon Solidaires, la mobilisation vise un statut et un plan de titularisation pour les AESH déjà en poste. D’autres messages d’organisations et relais syndicaux mettent aussi l’accent sur une revalorisation et une reconnaissance des compétences.

Dans une formulation très partagée dans les appels, il ne s’agit pas seulement d’obtenir une amélioration symbolique. Le cœur du sujet, pour beaucoup d’AESH, c’est l’écart entre l’importance du travail réalisé et la place accordée dans l’institution: reconnaissance hiérarchique, considération au quotidien, perspectives de carrière, stabilité. Selon un appel à mobilisation, la revendication d’un statut de fonctionnaire vise précisément à sortir d’une situation vécue comme précaire et peu lisible.

Sur le terrain, cela recouvre des situations très concrètes: être associé aux échanges avec l’équipe pédagogique, être informé des adaptations attendues, pouvoir anticiper les besoins de l’élève, être reconnu comme un professionnel de l’accompagnement. Résultat: ce qui se joue dans ces revendications, ce n’est pas seulement le confort des adultes, c’est l’organisation de l’école inclusive au quotidien.

Avant ma retraite: ce que dit cette phrase sur l’usure et l’attente

La phrase, rapportée dans le cadre de la mobilisation à Blois, frappe parce qu’elle est simple: J’aimerais bien que ce nouveau statut arrive avant ma retraite . Derrière, il y a une idée de temps long, et parfois de promesses répétées. Quand une revendication dure, elle finit par se traduire en fatigue: fatigue physique, parce que l’accompagnement est un métier de présence constante, et fatigue morale, parce que l’utilité sociale est évidente mais la reconnaissance ne suit pas au même rythme.

Dans une école, l’AESH est souvent au carrefour de plusieurs attentes: celles de l’élève, celles de l’enseignant, celles des parents, celles de l’institution. Sans cadre clair, la mission peut s’élargir, se brouiller, devenir source de tensions. Résultat: la demande d’un statut est aussi une demande de clarté sur les missions et sur la place dans l’équipe.

Cette phrase dit aussi quelque chose de la transmission: beaucoup d’AESH acquièrent, au fil des années, une expérience fine des besoins, des troubles, des adaptations possibles, des manières de désamorcer une crise ou de rendre un cours accessible. Quand le métier n’est pas suffisamment stabilisé, cette expérience peut se perdre, faute de perspectives qui retiennent les personnels.

Et pour les familles, qu’est-ce que cette mobilisation change concrètement?

Pour les familles concernées par le handicap, l’enjeu est souvent immédiat: l’école se passe bien quand l’accompagnement est stable, coordonné et reconnu. Les appels syndicaux mettent en avant un vrai statut et une reconnaissance accrue, avec l’idée qu’un cadre plus protecteur peut améliorer la continuité du service rendu aux élèves.

Dans le quotidien, cela se traduit par des choses très simples: un adulte qui connaît l’enfant et ses déclencheurs d’angoisse, qui sait comment reformuler une consigne, qui aide à s’organiser, qui fait le lien dans l’équipe. À l’inverse, quand l’accompagnement est instable, les familles doivent parfois réexpliquer la situation, réajuster les habitudes, reconstruire une relation de confiance. Résultat: la stabilité des professionnels compte autant que les dispositifs sur le papier.

La mobilisation du 9 juin 2026 peut aussi servir de repère dans l’agenda: elle signale que le sujet reste ouvert et qu’il est porté publiquement. Pour les parents, c’est un indicateur à surveiller, parce que les décisions qui suivraient, si elles étaient prises, auraient un impact sur l’organisation des écoles et sur la prise en charge des élèves.

Le 9 juin 2026, un test de rapport de force pour l’école inclusive

Les appels à se mobiliser le 9 juin 2026 montrent une volonté d’élargir le mouvement au-delà des cercles habituels. Selon la FSU-SNUipp, l’appel s’inscrit dans un cadre intersyndical, avec une demande de changement de statut pour les AESH. Du côté de Solidaires, la revendication de titularisation et de création d’un statut est mise au premier plan.

Ce rendez-vous est aussi un test de visibilité: l’inclusion scolaire est devenue une réalité quotidienne dans les classes, mais son fonctionnement repose sur des équilibres fragiles. La mobilisation à Blois rappelle que la question ne se limite pas aux grandes métropoles ou aux annonces nationales: elle se vit dans les établissements, dans les cours d’école, dans les réunions d’équipe, au contact direct des élèves.

Le rapport de force, lui, se mesure aussi à la capacité des personnels à se rendre visibles sans interrompre ce qu’ils font déjà: accompagner. C’est l’un des paradoxes du métier. Quand l’accompagnement manque, l’école le ressent tout de suite. Quand il est là, il peut devenir invisible. La journée du 9 juin 2026 vise précisément à rendre ce travail impossible à ignorer.

FAQ

Qui sont les AESH?

Les AESH sont des accompagnants qui interviennent auprès d’élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation dans de bonnes conditions.

Pourquoi les AESH manifestent-ils à Blois?

La mobilisation à Blois met en avant une demande de reconnaissance et l’attente d’un nouveau statut, exprimée sur place par des personnels.

Que se passe-t-il le 9 juin 2026?

Plusieurs syndicats appellent à une journée de mobilisation le mardi 9 juin 2026 pour défendre un changement de cadre, avec l’objectif d’un statut de fonctionnaire selon un appel relayé.

Quelles revendications reviennent le plus souvent?

Les appels syndicaux mettent en avant un vrai statut, un plan de titularisation pour les personnels déjà en poste et une revalorisation accompagnée d’une meilleure reconnaissance des compétences.

Qu’est-ce que cela peut changer pour les familles?

Un cadre plus stable pour les AESH peut favoriser la continuité de l’accompagnement et une meilleure coordination à l’école, des éléments qui se répercutent directement sur la scolarité des enfants.

Questions fréquentes Qui sont les AESH ? Les AESH sont des accompagnants qui interviennent auprès d’élèves en situation de handicap pour faciliter leur scolarisation et leur autonomie à l’école. Pourquoi une mobilisation à Blois ? À Blois, des AESH se mobilisent pour demander davantage de reconnaissance et l’arrivée d’un nouveau statut, une attente exprimée publiquement lors de la manifestation. Pourquoi le 9 juin 2026 est-il un rendez-vous important ? Plusieurs organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation le mardi 9 juin 2026 pour défendre un vrai statut pour les AESH, avec la revendication d’un statut de fonctionnaire selon un appel relayé. Quelles revendications sont mises en avant par les syndicats ? Les appels syndicaux citent la création d’un vrai statut, un plan de titularisation des personnels déjà en poste et une revalorisation accompagnée d’une meilleure reconnaissance des compétences.