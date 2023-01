Facebook est la plateforme de médias sociaux la plus populaire et la plus utilisée au monde avec plus de 2,9 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

La meilleure caractéristique de cette application est que vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel navigateur web, sur n’importe quel type de téléphone, et vous connecter et vous enregistrer facilement. Mais, comment se déconnecter de Facebook ?

Que ce soit sur votre propre appareil ou sur celui de quelqu’un d’autre, une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez vouloir vous déconnecter pour des raisons de sécurité afin que personne d’autre ne puisse utiliser votre compte.

La confidentialité est un facteur essentiel lorsque vous utilisez les médias sociaux. La déconnexion garantit ce protocole de sécurité et permet de s’assurer que personne ne pourra accéder à votre compte et l’utiliser.

Selon le journal du Freenaute, vous pouvez vous déconnecter facilement de l’application si vous utilisez sa version mobile. Pour vous déconnecter de Facebook à l’aide de votre téléphone portable, c’est-à-dire via l’application Facebook Phone, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Facebook sur votre téléphone. Cliquez sur l’icône « Hamburger ». Faites défiler jusqu’au bas de la page et cliquez sur l’option « Déconnexion ». Vous serez déconnecté de vos comptes.

De cette façon, vous pouvez vous déconnecter de Facebook en utilisant vos téléphones.

Vous pouvez également vous déconnecter de cette application si vous y êtes connecté depuis votre ordinateur. Pour vous déconnecter de Facebook à partir de votre ordinateur, c’est-à-dire via l’application web Facebook, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Facebook sur n’importe quel navigateur web. Cliquez sur votre » icône de profil « .

Cliquez sur l’option » Déconnexion « .

Vous serez déconnecté de votre compte.

De cette façon, vous pouvez vous déconnecter de Facebook en utilisant votre ordinateur de bureau/PC.

Il peut arriver que vous vous connectiez à votre compte sur l’appareil de quelqu’un d’autre, mais que vous oubliiez complètement de vous déconnecter.

Ou, si vous voulez vous déconnecter de toutes les sessions auxquelles vous vous êtes connecté et que vous n’avez pas fermées.

La confidentialité peut être un problème dans de tels cas et vous devez vous déconnecter pour vous assurer que vos informations personnelles ne seront pas utilisées à mauvais escient.

Pour vous déconnecter de Facebook sur tous les appareils auxquels vous vous êtes connecté, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez Facebook et allez sur l’icône de profil de Facebook. Cliquez sur » Paramètres et confidentialité « . Allez dans » Paramètres « . Dans la barre latérale gauche, cliquez sur » Sécurité et connexion « . Vous pourrez voir les appareils sous lesquels vous êtes connecté. Cliquez sur l’option » Se déconnecter de toutes les sessions « . Sélectionnez » Déconnexion « .

Vous vous déconnecterez de toutes les sessions, sauf de celle que vous utilisez actuellement.

Facebook se déconnecte-t-il automatiquement ?

En général, Facebook ne se déconnecte pas automatiquement et vous devez vous déconnecter de vos comptes. Toutefois, en cas de dysfonctionnement du serveur, si vous modifiez votre mot de passe à l’aide d’un autre appareil ou si vous effacez l’historique et les cookies du serveur, Facebook peut se déconnecter automatiquement.

Si vous disposez d’un système d’authentification à deux facteurs, vous serez informé dès que quelqu’un se connectera à vos comptes. Vous recevrez également des e-mails si quelqu’un se connecte à votre compte depuis un nouvel appareil. Vous pouvez également vous rendre dans la région Sécurité et connexion pour vérifier où vous êtes connecté et sur quels appareils.

Conclusion

En suivant les étapes mentionnées dans cet article, vous pouvez maintenant vous déconnecter facilement de Facebook à l’aide de vos téléphones et ordinateurs. Vous pouvez également vous déconnecter de toutes les sessions en même temps et protéger votre compte des pirates.