4.9/5 - (61 votes)

Dans un monde où la cybersécurité et la performance web sont devenues incontournables pour les entreprises, une nouvelle annonce attire l’attention de tous les professionnels du digital et les dirigeants : LWS (Ligne Web Services), acteur français de référence dans l’hébergement web, a obtenu la certification internationale ISO/IEC 27001:2022. Cette reconnaissance officielle vient consacrer plus de 25 ans d’engagement dans la qualité de service, la protection des données, et l’innovation continue.

LWS lance une offre à 1,49 € pour créer un site sécurisé en France, certifié ISO 27001

Une solution tout-en-un pour les pros du numérique, conforme RGPD et 100 % française.

Ce que vous devez retenir de cet article sur créer un site WordPress professionnel, offre à prix cassé, IA , sécurité renforcée et support 7j/7 :

🔐 LWS obtient la certification ISO 27001:2022, garantissant un hébergement web sécurisé, conforme RGPD, et 100 % français, idéal pour la souveraineté numérique.

💡 Avec son offre à 1,49 €/mois, LWS démocratise la création de sites WordPress pros incluant nom de domaine, SSL, emails et support 7j/7.

🤖 Grâce à WordPress AI Studio et WP Manager, créer, gérer et optimiser un site devient simple, rapide et sans compétence technique requise.

⚡ LWS Optimize offre une performance web supérieure avec cache, compression, lazyload, et un score PageSpeed optimisé pour booster la visibilité en ligne.

Souveraineté numérique : un acteur français certifié ISO 27001, propose une alternative aux géants américains

Des serveurs localisés en France et une maîtrise totale de la chaîne de valeur.

Parallèlement, LWS rend l’hébergement web professionnel accessible à tous avec des offres complètes à partir de 1,49 € HT/mois, incluant des outils avancés pour créer, optimiser et sécuriser un site WordPress en quelques clics.



Un hébergeur français de confiance au service de la souveraineté numérique

Basé à Épinal dans les Vosges, LWS est un hébergeur 100 % français indépendant qui gère plus de 680 000 sites internet. Depuis sa création en 1999, LWS maîtrise l’intégralité de sa chaîne de valeur : infrastructure, datacenters, support technique, développement logiciel et service client sont opérés en interne, sur le territoire national. Une vraie exception dans un marché où nombre d’acteurs dépendent de solutions américaines ou asiatiques.

LWS s’inscrit pleinement dans une démarche de souveraineté numérique et de protection des données personnelles (conformité RGPD), ce qui s’avère être un critère de choix pour les entreprises françaises et européennes soucieuses de leur responsabilité numérique.

Tous les serveurs LWS sont situés en France, hébergés dans des datacenters eux aussi certifiés ISO/IEC 27001, garantissant ainsi une cohérence totale dans la politique de sécurité de bout en bout. Cela permet de s’assurer que les données ne quittent jamais le territoire national, tout en bénéficiant d’un niveau de sécurité optimal sur l’ensemble de l’infrastructure physique et logicielle.



Une expertise technique portée par une vision humaine

Chez LWS, la technologie ne va jamais sans l’humain. C’est l’une des forces majeures de l’entreprise : combiner des outils puissants à une approche personnalisée de la relation client. Chaque utilisateur, du débutant au professionnel aguerri, peut compter sur un accompagnement réactif et compétent, disponible tous les jours de la semaine. Au-delà du support technique, LWS met un point d’honneur à former, conseiller et orienter ses clients dans leurs projets numériques.

Cette proximité s’illustre aussi dans la simplicité des interfaces développées par LWS, conçues pour rendre les technologies web accessibles à tous, sans jargon inutile ni complication technique. Pour les dirigeants soucieux d’optimiser leur temps et de s’appuyer sur des partenaires fiables, c’est un gage d’efficacité et de sérénité au quotidien.

Une certification ISO/IEC 27001:2022 pour une sécurité maximale

La certification ISO 27001 est une norme internationale qui valide la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). En clair : LWS applique des processus stricts pour protéger les données de ses clients contre les risques de fuite, de piratage, de perte ou d’accès non autorisé.

Cette certification engage LWS dans une amélioration continue de la sécurité : audits internes, analyse des risques, politique de gestion des incidents, plans de continuité d’activité, sensibilisation du personnel… autant de garanties pour les dirigeants d’entreprise, notamment dans les secteurs sensibles comme la santé, la finance ou l’e-commerce.

Un hébergement professionnel à partir de 1,49 € / mois

LWS démocratise l’accès à un hébergement de qualité professionnelle en proposant une offre d’entrée de gamme à 1,49 € HT/mois, incluant :

un nom de domaine offert la 1re année,

un certificat SSL gratuit,

des emails professionnels,

une installation WordPress en 1 clic,

un panneau de contrôle intuitif (cPanel ou LWS Panel),

un support technique disponible 7j/7,

une infrastructure 100 % française.

Ce positionnement tarifaire permet à toutes les structures – freelances, TPE, PME, associations, institutions – de disposer d’une solution fiable, performante et sûre pour exister en ligne.

WordPress à portée de clic avec des outils exclusifs

LWS a fait de WordPress un axe majeur de son offre, en proposant une expérience ultra-simplifiée pour les utilisateurs de tous niveaux. Parmi les solutions intégrées :

Installation WordPress en 1 clic

En quelques secondes, un utilisateur peut déployer WordPress avec les paramètres idéaux, les plugins essentiels et une configuration sécurisée. L’outil est préinstallé et opérationnel immédiatement.

WordPress AI Studio : créer son site grâce à l’intelligence artificielle

WordPress AI Studio est un assistant basé sur l’IA qui aide les utilisateurs à générer du contenu, créer des pages, choisir des designs, et optimiser le référencement. Il permet de créer un site web professionnel en quelques minutes, sans aucune compétence technique.

WP Manager : une console de gestion centralisée

WP Manager est un outil d’administration qui simplifie la gestion de plusieurs sites WordPress : mises à jour, sauvegardes, clones, modifications de thèmes et plugins… tout est centralisé pour un gain de temps et de sécurité.

LWS Optimize : l’alternative française à LiteSpeed, WP Rocket et Imagify

Pour offrir les meilleures performances à ses clients, LWS propose LWS Optimize, un outil d’optimisation avancé pour WordPress, incluant :

la mise en cache intelligente des pages,

des pages, la compression d’images automatique (WebP, lazyload, etc.),

(WebP, lazyload, etc.), le minification du CSS/JS/HTML ,

, le chargement asynchrone des ressources,

des ressources, le préchargement des polices et fichiers critiques ,

, un score PageSpeed très élevé garanti.

Selon les utilisateurs, LWS Optimize surpasse WP Rocket et Imagify en termes de simplicité, d’intégration, et de performances, surtout sur l’infrastructure LWS où il est pré-configuré et optimisé nativement.

Témoignage client : Nicolas Berges, Groupe Easy Store

« Nous avons fait le choix de confier l’intégralité de notre infrastructure numérique à LWS, et nous ne le regrettons pas. Aujourd’hui, l’ensemble de notre écosystème repose sur leurs services : hébergement de notre site e-commerce, messagerie professionnelle, solution de stockage cloud et serveurs cloud. Cette centralisation nous garantit une meilleure réactivité, une performance continue et une sécurité optimale, notamment grâce à leur certification ISO 27001. Le tout, avec un support client très disponible et compétent. Pour une entreprise en croissance comme la nôtre, c’est un partenariat stratégique. »

— Nicolas Berges, Directeur du Groupe Easy Store

Une offre pensée pour les professionnels

Outre l’hébergement mutualisé, LWS propose aussi :

des serveurs VPS infogérés,

des clouds privés personnalisables,

des solutions de messagerie professionnelle,

des certificats SSL avancés,

un support technique de niveau expert,

une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

L’hébergeur des entreprises exigeantes

En conjuguant certification ISO 27001, outils WordPress premium, tarifs accessibles et engagement local, LWS s’impose comme un allié stratégique pour les dirigeants qui souhaitent un hébergement web sécurisé, performant et 100 % français.

Pour les professionnels en quête de compétitivité numérique, LWS propose bien plus qu’un hébergement : une vision durable et responsable du web.

En savoir plus et découvrir les offres : www.Lws.fr

Lire aussi cet article sur la optimisation de clientèle aidée par l’ IA