Prophesee lève 20 millions d’euros et lance Mantara, un système de vision pour détecter les drones

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Prophesee, deeptech spécialisée dans la vision évènementielle, annonce avoir levé 20 millions d’euros et dévoile Mantara, un système intégré pensé pour détecter des drones. L’entreprise met en avant une approche de vision conçue pour repérer des mouvements et des changements dans une scène.

Dans un contexte où la présence de drones devient un sujet opérationnel pour des sites sensibles et des événements, l’annonce combine deux éléments concrets: un financement pour accélérer la feuille de route, et un produit présenté comme prêt à être intégré dans des dispositifs de détection. Selon L’Usine Nouvelle, Mantara s’appuie sur la vision évènementielle, une technologie qui se distingue des caméras classiques par sa manière de capter l’information visuelle.

Une levée de 20 millions d’euros pour Prophesee: ce que cela change au quotidien

La levée de 20 millions d’euros annoncée par Prophesee sert d’abord à donner de l’oxygène industriel et commercial à une deeptech, dont les cycles de développement et d’adoption sont souvent plus longs que dans le logiciel. Dans les faits, ce type de financement vise généralement à renforcer plusieurs maillons: l’industrialisation, la mise au point produit, et la capacité à convaincre des intégrateurs et des clients.

Résultat: pour les acteurs qui cherchent des solutions de détection, la promesse n’est pas seulement technologique. Elle porte aussi sur la capacité d’un fournisseur à livrer, maintenir et faire évoluer un système dans le temps. Dans la sécurité, un produit n’est utile que s’il s’insère dans une chaîne complète, avec des contraintes de terrain, des procédures, et des exigences de fiabilité.

Selon L’Usine Nouvelle, cette annonce de financement intervient en même temps que la présentation d’un système intégré, ce qui signale une volonté de passer d’une technologie de capteur à une offre plus directement exploitable.

Mantara: un système intégré de vision évènementielle orienté détection de drones

Mantara est présenté comme un système intégré reposant sur la vision évènementielle pour la détection de drones. L’idée centrale de cette approche est de capter les changements dans la scène, plutôt que d’enregistrer des images complètes à intervalles réguliers comme le fait une caméra traditionnelle.

Concrètement, la détection de drones repose sur la capacité à repérer un objet mobile, parfois de petite taille dans le champ, et à le distinguer d’un environnement complexe: ciel nuageux, arrière-plan chargé, variations de lumière, présence d’oiseaux ou d’autres objets en mouvement. Dans ce type de situation, une technologie orientée changement vise à se concentrer sur ce qui bouge et ce qui évolue, ce qui peut faciliter certaines tâches de détection.

Résultat: dans un usage quotidien, l’enjeu est de réduire les alertes inutiles et d’améliorer la réactivité, car une alerte qui arrive trop tard ou qui se déclenche trop souvent finit par être ignorée. C’est souvent là que se joue l’efficacité d’un dispositif: moins de bruit, plus de signal, et une intégration fluide dans les outils de surveillance existants.

Selon L’Usine Nouvelle, Mantara se positionne comme une brique prête à l’emploi, ce qui compte pour les opérateurs qui n’ont pas vocation à assembler eux-mêmes capteurs, traitement, et interfaces.

Pourquoi la vision évènementielle intéresse la sécurité face aux drones

La vision évènementielle attire l’attention quand le besoin porte sur des scènes dynamiques, où la priorité est de détecter un mouvement ou un changement pertinent. Dans la sécurité, la question est rarement avoir une belle image. Elle est plutôt: identifier rapidement une situation, la qualifier, puis déclencher la bonne action.

Pour la détection de drones, la difficulté vient du fait que l’objet peut être discret, rapide, et apparaître dans des conditions visuelles variables. Une approche qui met l’accent sur les variations peut, selon les cas, aider à isoler l’objet en mouvement par rapport à un fond plus stable. Cela ne remplace pas forcément les autres moyens de détection, mais cela peut compléter un dispositif.

Résultat: dans la vie réelle d’un site à protéger, la valeur d’un système se mesure à sa capacité à fonctionner sur la durée, avec des conditions météo changeantes, des sources de mouvement multiples, et des contraintes de maintenance. Les équipes de sûreté recherchent des solutions qui s’intègrent à leurs procédures: alerter, vérifier, documenter, puis décider. Un système intégré a vocation à réduire la charge d’assemblage et de paramétrage.

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee met en avant cette technologie dans une application très concrète, la détection de drones, ce qui ancre la vision évènementielle dans un cas d’usage opérationnel plutôt que dans une démonstration de laboratoire.

Un système de détection de drones concerne un large éventail d’acteurs dès qu’il existe un besoin de surveillance d’un périmètre ou d’un espace aérien proche: sites industriels, infrastructures, organisateurs d’événements, ou opérateurs de sécurité. L’intérêt d’un produit comme Mantara, présenté comme un système intégré, est de pouvoir être déployé sans devoir repartir de zéro sur la partie capteur et traitement.

Dans la pratique, l’intégration se joue souvent sur trois points: la compatibilité avec les outils de supervision, la manière dont les alertes sont émises, et la capacité à opérer le système avec des équipes qui ne sont pas des spécialistes de vision artificielle. Un dispositif anti-drones est aussi une chaîne de décision: détecter, confirmer, puis agir selon un cadre défini.

Résultat: pour un opérateur, l’enjeu est de transformer une technologie en procédure exploitable. Cela passe par des réglages, des tests sur site, et une phase d’appropriation. Les systèmes les plus utiles sont ceux qui fournissent une information claire et actionnable, plutôt qu’un flux technique difficile à interpréter.

Selon L’Usine Nouvelle, l’annonce de Prophesee combine financement et lancement produit, ce qui suggère une stratégie orientée vers le passage à l’échelle et l’adoption sur le terrain. Les prochains signaux à surveiller seront les déploiements concrets et les intégrations dans des solutions de sûreté existantes.

FAQ

Qu’est-ce que la vision évènementielle?

La vision évènementielle est une approche où le capteur met l’accent sur les changements dans une scène, plutôt que sur la capture d’images complètes comme une caméra classique. Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee s’appuie sur cette technologie pour sa solution.

À quoi sert Mantara selon Prophesee?

Selon L’Usine Nouvelle, Mantara est présenté comme un système intégré de vision évènementielle destiné à la détection de drones.

Pourquoi une solution intégrée compte pour les utilisateurs?

Une solution intégrée vise à réduire l’effort d’assemblage entre capteurs, traitement et exploitation. Dans un contexte de sûreté, cela peut accélérer le déploiement et simplifier l’usage opérationnel.

Quel est le montant levé par Prophesee?

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros.

Que surveiller après cette annonce?

Les éléments les plus parlants seront les déploiements sur le terrain, les intégrations avec des systèmes de supervision, et la façon dont la solution s’insère dans des procédures anti-drones.

Questions fréquentes Qu’est-ce que la vision évènementielle ? La vision évènementielle est une approche où le capteur met l’accent sur les changements dans une scène, plutôt que sur la capture d’images complètes comme une caméra classique. À quoi sert Mantara selon Prophesee ? Mantara est présenté comme un système intégré de vision évènementielle destiné à la détection de drones, selon L’Usine Nouvelle. Quel est le montant levé par Prophesee ? Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros, selon L’Usine Nouvelle. Pourquoi une solution intégrée peut faciliter un déploiement anti-drones ? Une solution intégrée vise à réduire l’effort d’assemblage entre capteurs, traitement et exploitation, ce qui peut simplifier la mise en service et l’usage opérationnel.