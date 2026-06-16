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Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros et présente Mantara, un système intégré basé sur la vision évènementielle pour la détection de drones, selon L’Usine Nouvelle. L’entreprise met en avant une approche de perception inspirée des capteurs neuromorphiques, pensée pour repérer des objets rapides et difficiles à suivre.

Le mouvement est double. D’un côté, un financement pour soutenir la trajectoire industrielle et commerciale. De l’autre, la mise en avant d’un produit, Mantara, qui vise un cas d’usage très concret, la détection de drones, dans un contexte où la surveillance de l’espace aérien à basse altitude devient un sujet opérationnel pour de nombreux sites sensibles. D’après L’Usine Nouvelle, Prophesee positionne Mantara comme un système intégré, ce qui suggère une volonté de réduire la complexité d’intégration pour les acteurs qui doivent déployer des capacités de détection.

Mantara, un système intégré basé sur la vision évènementielle

La promesse centrale de Mantara repose sur la vision évènementielle, une famille de capteurs et de traitements qui ne capture pas une scène sous forme d’images à intervalles réguliers, mais réagit aux changements. En clair, au lieu de produire une succession de photos du monde, le système enregistre des événements liés aux variations de luminosité dans la scène. Cette logique est souvent présentée comme plus adaptée aux mouvements rapides et aux scènes où l’information utile se trouve dans la dynamique.

Dans le cas de la détection de drones, l’intérêt est intuitif. Un drone peut apparaître comme un objet petit, rapide, parfois à faible contraste, et évoluer sur un fond complexe. Une approche évènementielle cherche à capter ce qui change, c’est-à-dire les contours et micro-mouvements qui trahissent la présence d’un objet en déplacement. L’Usine Nouvelle décrit Mantara comme un système intégré, ce qui renvoie à une solution plus proche d’un bloc fonctionnel prêt à être déployé que d’un simple capteur vendu à l’unité.

On peut comparer la logique à une différence de stockage informatique. Une caméra classique, c’est comme enregistrer un flux vidéo continu, même quand rien ne se passe. La vision évènementielle, c’est comme ne stocker que les deltas, les changements significatifs. Sur le papier, cela réduit la masse d’information inutile et met l’accent sur le signal pertinent. En pratique, l’efficacité dépend du traitement en aval, de la calibration et des scénarios réels de déploiement.

Pourquoi la détection de drones met les capteurs à l’épreuve

Détecter un drone n’est pas seulement une question de voir loin. C’est une chaîne complète, acquisition, filtrage, détection, puis décision. Les difficultés typiques viennent de la taille apparente de l’objet, de sa vitesse, de la variabilité des trajectoires et des environnements. Un drone peut passer devant un ciel uniforme, puis devant une zone urbaine chargée, puis longer une ligne d’arbres. Chaque arrière-plan change la nature du bruit visuel.

La vision évènementielle peut apporter un avantage dans les phases où l’objet se distingue surtout par son mouvement. Traduction, quand le drone n’est pas facilement segmentable par sa forme ou sa couleur, le mouvement devient l’indice principal. Le système réagit aux variations, ce qui peut aider à isoler un objet mobile dans un champ où beaucoup de détails statiques ne servent à rien pour la détection.

Mais la vision évènementielle n’est pas une baguette magique. Elle déplace le problème. Au lieu de traiter des images, il faut traiter des événements, et concevoir des algorithmes capables de reconstruire une hypothèse de trajectoire et d’objet à partir d’un flux asynchrone. C’est comme passer d’un tableau de pixels à une liste d’interruptions. Le gain potentiel est réel, mais l’ingénierie logicielle et l’intégration système deviennent déterminantes, surtout si l’objectif est un produit déployable sur le terrain, avec des contraintes de robustesse.

Une levée de 20 millions d’euros pour soutenir l’industrialisation

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros. Dans une deeptech qui développe des technologies de capteurs et de perception, ce type de financement sert souvent à franchir des étapes où la R& D ne suffit plus. Il faut industrialiser, sécuriser une chaîne de production, qualifier des composants, renforcer l’équipe produit, et accompagner des intégrations chez des clients.

Le fait d’associer l’annonce de la levée à la présentation de Mantara donne un signal clair. Prophesee ne veut pas seulement être perçue comme un acteur de laboratoire ou un fournisseur de briques technologiques, mais comme une entreprise qui pousse des solutions vers des cas d’usage opérationnels. C’est un point clé dans la deeptech, où la valeur se joue autant dans la démonstration terrain que dans la performance théorique.

La détection de drones est aussi un domaine où les cycles de décision peuvent être influencés par des enjeux de sûreté et de réglementation. Un produit intégré, pensé pour un usage précis, peut faciliter l’adoption, parce qu’il réduit le nombre d’étapes d’ingénierie côté client. C’est l’équivalent, dans le monde des capteurs, de livrer une carte accélératrice prête à brancher plutôt qu’une puce brute qui exige un design complet autour.

Du capteur au système, le pari de Prophesee sur l’intégration

Présenter Mantara comme un système intégré marque une orientation stratégique. Vendre un capteur, c’est vendre une performance intrinsèque. Vendre un système, c’est vendre une performance utile, mesurée au bout de la chaîne, dans un scénario réel. Cela implique de maîtriser davantage de couches, optique, traitement du signal, logiciel, et parfois interface avec d’autres capteurs ou systèmes de supervision.

En clair, l’intégration est une réponse au dernier kilomètre industriel. Beaucoup de technologies de perception échouent non pas parce qu’elles sont mauvaises, mais parce qu’elles demandent trop d’efforts d’ingénierie pour être adoptées. En proposant un système, Prophesee cherche à rendre la valeur plus immédiate et à réduire l’écart entre démonstration et déploiement.

Cette approche peut aussi servir à cadrer les attentes. La vision évènementielle est souvent présentée comme un changement de paradigme par rapport aux caméras classiques. Sur le papier, elle excelle sur les scènes dynamiques. En pratique, les utilisateurs veulent un indicateur simple, détection fiable, alertes pertinentes, intégration dans une chaîne existante. Mantara, tel que présenté par L’Usine Nouvelle, s’inscrit dans cette logique d’ emballer l’innovation pour qu’elle devienne un outil exploitable.

Le prochain test sera la capacité à convaincre des opérateurs que la promesse se traduit en performances sur site, dans des conditions variées, avec des contraintes d’installation et de maintenance. La question n’est pas seulement de détecter un drone, mais de le faire de manière robuste, avec un taux de fausses alertes acceptable pour des équipes qui doivent agir sur des signaux fiables.

FAQ

Qu’est-ce que la vision évènementielle?

La vision évènementielle enregistre des événements liés aux changements de luminosité dans une scène, au lieu de produire des images à intervalles fixes, selon la présentation relayée par L’Usine Nouvelle.

À quoi sert Mantara?

D’après L’Usine Nouvelle, Mantara est un système intégré de vision évènementielle conçu pour la détection de drones.

Quel montant Prophesee a-t-elle levé?

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros.

Pourquoi proposer un “système intégré” plutôt qu’un simple capteur?

Un système intégré vise à réduire la complexité d’intégration et à livrer une fonction directement exploitable, plutôt qu’une brique technologique qui exige un développement complet côté client.

Questions fréquentes Qu’est-ce que la vision évènementielle ? La vision évènementielle enregistre des événements associés aux changements de luminosité dans la scène, plutôt que des images prises à intervalles fixes, selon la présentation relayée par L’Usine Nouvelle. À quoi sert Mantara ? D’après L’Usine Nouvelle, Mantara est un système intégré basé sur la vision évènementielle, conçu pour détecter les drones. Quel montant Prophesee a-t-elle levé ? Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros. Pourquoi l’intégration est-elle un enjeu pour une deeptech de capteurs ? Proposer un système intégré peut réduire l’effort d’ingénierie nécessaire chez les clients et rapprocher la performance technologique d’un usage opérationnel, en livrant une fonction directement déployable.