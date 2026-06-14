2 capteurs, 0 signal GPS, la navigation magnéto-inertielle de Sysnav, ce que cette deeptech surprend

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Basée à Vernon (Eure), Sysnav développe une technologie de navigation capable de fonctionner là où le GPS ne passe pas, en intérieur ou en environnement contraint. La deeptech française a été distinguée avec le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson pour son système LocIndoor. Objectif: localiser une personne ou un objet avec une haute précision, sans dépendre des satellites.

Dans le quotidien, le GPS rend service pour se repérer en voiture ou à pied. Mais dès que le signal se dégrade, parkings souterrains, bâtiments épais, zones industrielles, sites sensibles, la localisation devient incertaine, voire inutilisable. C’est sur ces “angles morts” que Sysnav a construit sa proposition: une navigation dite magnéto-inertielle, pensée pour continuer à guider même quand le GPS n’est plus une option, selon La Gazette France.

LocIndoor: la géolocalisation indoor “sans GPS” récompensée par le Prix AAT

La reconnaissance la plus récente citée par La Gazette France est l’obtention du 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson. La distinction met en avant LocIndoor, présenté comme un système de localisation du fantassin débarqué, conçu pour des usages où la continuité de position compte autant que la précision.

Le point clé, pour comprendre l’intérêt concret, est simple: le GPS n’est pas seulement “faible” en intérieur, il peut être indisponible. Résultat: sur un site industriel, dans un hôpital, dans un hangar aéronautique, ou dans des infrastructures de défense, la question “où se trouve la personne ou l’équipement?” peut devenir un problème opérationnel. La Gazette France indique que la technologie de Sysnav vise une géolocalisation de haute précision sans GPS, avec des applications militaires et civiles.

Cette récompense agit aussi comme un signal de crédibilité pour une PME deeptech: dans des secteurs comme la défense ou l’aéronautique, les cycles d’adoption sont longs et l’exigence de robustesse est élevée. Une distinction spécialisée peut accélérer les discussions avec des donneurs d’ordres, en particulier sur des marchés de niche où la preuve de performance et la propriété intellectuelle sont centrales.

Navigation magnéto-inertielle: ce que “sans GPS” veut dire au quotidien

Quand une entreprise promet “sans GPS”, la question immédiate est: par quoi le GPS est-il remplacé? Les sources disponibles décrivent l’approche de Sysnav comme magnéto-inertielle. Dans la pratique, l’idée est de s’appuyer sur le mouvement mesuré et sur des repères physiques (comme le champ magnétique) pour estimer une position, plutôt que de recevoir un signal satellite.

Pour un usage concret, cela se traduit par une navigation qui ne s’effondre pas quand le signal disparaît. Dans un bâtiment, le GPS est souvent perturbé par la structure, les matériaux, et l’absence de visibilité vers le ciel. Dans un tunnel ou un sous-sol, il peut ne pas passer du tout. Résultat: une technologie qui “tient” en intérieur peut changer la donne pour:

des équipes qui doivent se repérer dans des sites complexes (entrepôts, usines, plateformes logistiques);

(entrepôts, usines, plateformes logistiques); des opérations où l’on cherche à localiser des personnes dans des environnements fermés ;

; des usages sensibles où l’on veut limiter la dépendance à un système externe.

Selon La Gazette France, Sysnav cible des besoins de la défense, de l’aéronautique, de l’industrie et de la santé. Ce choix sectoriel dit beaucoup du type de promesse: la performance attendue n’est pas seulement “avoir un point sur une carte”, c’est assurer une localisation fiable dans des conditions difficiles, avec des exigences de sécurité et de continuité.

Défense, aéronautique, industrie, santé: pourquoi ces secteurs cherchent des alternatives

Le GPS est un standard mondial, mais il n’a pas été conçu pour toutes les situations. Dans des secteurs critiques, trois problèmes reviennent souvent: la disponibilité du signal, la précision en intérieur, et la dépendance à une infrastructure qui n’est pas sous contrôle local. C’est dans ce contexte que La Gazette France décrit les débouchés de Sysnav.

Dans la défense, l’enjeu est direct: un système de localisation doit rester utilisable même si l’environnement est dégradé. La mention du “fantassin débarqué” et de LocIndoor, mise en avant par La Gazette France, illustre un cas où la position n’est pas un confort, mais une donnée opérationnelle.

Dans l’aéronautique et l’industrie, la recherche d’alternatives se comprend aussi par la réalité des lieux: hangars, ateliers, zones métalliques, espaces cloisonnés. Le GPS y est souvent moins performant. Résultat: une solution indoor peut servir à suivre des flux, sécuriser des zones, ou améliorer la coordination d’équipes.

Dans la santé, les bâtiments sont complexes, les déplacements nombreux, et la localisation indoor peut répondre à des besoins logistiques ou de sécurité. Les sources ne détaillent pas des cas d’usage précis, mais l’inscription de la santé parmi les secteurs visés confirme que Sysnav ne se limite pas au militaire.

Sysnav à Vernon: une stratégie entre développement organique et acquisitions ciblées

La Gazette France situe Sysnav à Vernon, dans l’Eure, et décrit une stratégie articulée autour de deux leviers: le développement organique sur la localisation de personnes et des acquisitions ciblées pour consolider une position sur des marchés de niche.

Pour une deeptech, ce point est structurant. Le développement organique signifie investir dans la R& D, industrialiser, et convertir une innovation en produit déployable. Les acquisitions, elles, servent souvent à accélérer: récupérer des briques technologiques, des équipes, un portefeuille clients ou une expertise sectorielle. Résultat: l’entreprise cherche à élargir son empreinte sans se disperser, en restant centrée sur des besoins où la différenciation “sans GPS” est décisive.

Cette approche “niche mais critique” colle à la logique des technologies de localisation indoor. Le marché grand public est dominé par des plateformes et des usages massifs. À l’inverse, les environnements professionnels contraints demandent des solutions spécialisées, capables de prouver leur robustesse sur le terrain. Dans ce cadre, une innovation brevetée, mentionnée par La Gazette France, devient un actif stratégique: elle protège la différenciation et renforce la valeur dans les appels d’offres.

Ce que les utilisateurs peuvent surveiller: fiabilité en intérieur et intégration sur site

Pour les organisations qui envisagent une solution de localisation indoor, deux questions reviennent toujours. D’abord: est-ce que la position reste fiable quand l’environnement change, travaux, machines, réaménagements, zones métalliques? Ensuite: est-ce que l’intégration est compatible avec les contraintes du site, sécurité, procédures, matériels déjà en place?

Les sources disponibles insistent surtout sur la promesse centrale de Sysnav: fonctionner sans GPS et offrir une haute précision en indoor, selon La Gazette France. Dans le concret, cela peut réduire des frictions très simples: chercher un équipement, retrouver une personne dans un bâtiment vaste, coordonner des interventions dans un site où l’orientation est difficile.

La récompense du Prix AAT met aussi en lumière l’intérêt pour les acteurs institutionnels et industriels. Pour les décideurs, c’est souvent un premier filtre: la technologie est-elle reconnue par un écosystème exigeant? La suite se joue dans les déploiements, la capacité à passer du prototype à une solution opérationnelle, et l’adaptation aux réalités de terrain, bâtiment par bâtiment, mission par mission.

FAQ

Sysnav fait quoi exactement?

Sysnav développe des solutions de navigation et de géolocalisation capables de fonctionner sans GPS, en particulier pour des usages indoor, selon La Gazette France.

Pourquoi le GPS ne suffit pas en intérieur?

Dans des environnements fermés (sous-sols, bâtiments, hangars), le signal GPS peut être dégradé ou absent. Sysnav vise ces situations où la localisation doit rester disponible sans dépendre des satellites, d’après La Gazette France.

Qu’est-ce que LocIndoor?

LocIndoor est un système de localisation mis en avant par Sysnav, présenté comme une solution pour le fantassin débarqué. Il a été distingué par le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson, selon La Gazette France.

Quels secteurs sont visés par Sysnav?

La Gazette France cite des applications dans la défense, l’aéronautique, l’industrie et la santé.

Où est basée l’entreprise?

Sysnav est basée à Vernon, dans l’Eure, selon La Gazette France.

Questions fréquentes Sysnav fait quoi exactement ? Sysnav développe des solutions de navigation et de géolocalisation capables de fonctionner sans GPS, en particulier pour des usages indoor, selon La Gazette France. Pourquoi le GPS ne suffit pas en intérieur ? Dans des environnements fermés (sous-sols, bâtiments, hangars), le signal GPS peut être dégradé ou absent. Sysnav vise ces situations où la localisation doit rester disponible sans dépendre des satellites, d’après La Gazette France. Qu’est-ce que LocIndoor ? LocIndoor est un système de localisation mis en avant par Sysnav, présenté comme une solution pour le fantassin débarqué. Il a été distingué par le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson, selon La Gazette France. Quels secteurs sont visés par Sysnav ? La Gazette France cite des applications dans la défense, l’aéronautique, l’industrie et la santé. Où est basée l’entreprise ? Sysnav est basée à Vernon, dans l’Eure, selon La Gazette France.