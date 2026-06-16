Prophesee lève 20 millions d’euros et lance Mantara, sa vision évènementielle pour repérer les drones

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Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros et présente Mantara, un système intégré de vision évènementielle orienté vers la détection de drones. L’entreprise met en avant une approche matérielle et logicielle pensée pour des cas d’usage opérationnels, dans un contexte où la surveillance des espaces sensibles devient un sujet industriel.

Cette double annonce, financement et lancement produit, place la deeptech française dans une séquence classique des sociétés de semi-conducteurs et d’IA embarquée, accélérer l’industrialisation et rendre une technologie de rupture plus simple à déployer. D’après L’Usine Nouvelle, Prophesee associe ici sa spécialité, la vision évènementielle, à un système intégré baptisé Mantara, explicitement positionné sur la détection de drones.

Une levée de 20 millions d’euros pour accélérer Prophesee

Le financement annoncé, 20 millions d’euros, intervient au moment où Prophesee cherche à transformer une technologie très différenciante en offres plus directement intégrables. Dans l’industrie des composants, ce passage du laboratoire au produit se joue souvent sur la capacité à financer l’ingénierie, la mise au point, la qualification et l’adaptation à des contraintes terrain.

Dans le cas de Prophesee, l’annonce est indissociable de la présentation de Mantara. Autrement dit, l’entreprise ne communique pas seulement sur une capacité à lever des fonds, elle met en scène une trajectoire produit. Ce couplage est un signal adressé à plusieurs publics, partenaires industriels, intégrateurs, clients finaux, qui attendent des solutions complètes plutôt qu’une brique technologique isolée.

À titre de comparaison, dans d’autres segments deeptech, robotique, capteurs, cybersécurité, les levées s’accompagnent de plus en plus d’un jalon produit, un kit, une plateforme, une offre packagée, pour réduire le temps d’adoption. Prophesee s’inscrit dans cette logique en liant le financement à un système intégré, et non à un simple prototype.

Mantara, un système intégré de vision évènementielle orienté drones

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee dévoile Mantara comme un système intégré de vision évènementielle destiné à détecter les drones. Le choix des mots compte. Système intégré suggère une proposition plus complète qu’un capteur seul, avec une articulation entre matériel et traitement, pensée pour l’intégration dans des architectures existantes.

La vision évènementielle, cœur de l’approche de Prophesee, se distingue des caméras traditionnelles qui capturent des images à cadence fixe. Elle repose sur l’idée de ne voir que les changements, autrement dit de produire des informations quand quelque chose bouge ou évolue dans la scène. Cette caractéristique est souvent associée à des usages où la réactivité, la sobriété de traitement et la robustesse à certaines conditions comptent plus que la reconstruction d’une image classique.

Appliquée à la détection de drones, cette logique vise un objectif clair, repérer un objet mobile, parfois petit, dans un environnement où le bruit visuel peut être important, mouvements de fond, variations de luminosité, éléments naturels. Prophesee met donc en avant une réponse technologique à un problème opérationnel, détecter vite, de manière fiable, et avec un système prêt à être intégré.

Reste que la détection de drones n’est pas un sujet monolithique. Les scénarios vont de la protection de sites industriels à la surveillance d’événements, en passant par des besoins de sécurité. La promesse d’un système intégré comme Mantara est de réduire la complexité d’assemblage, capteur, traitement, intégration, et d’accélérer le passage à l’usage.

Pourquoi la détection de drones devient un cas d’usage industriel

La montée en puissance des drones, civils comme professionnels, a créé un besoin parallèle, la capacité à les détecter. Les exploitants de sites sensibles, les industriels, les acteurs de la sécurité cherchent des solutions capables d’identifier une présence aérienne non désirée ou non autorisée. Dans ce paysage, la détection est un maillon amont, sans détection fiable, pas d’alerte, pas de décision, pas de réponse.

Les technologies mobilisées sur ce marché sont variées, radar, radiofréquence, acoustique, optronique. L’intérêt d’une approche par vision évènementielle est de s’inscrire dans la famille des capteurs optiques, tout en proposant un mode de perception différent. Autrement dit, la valeur ne se joue pas seulement sur la qualité d’image au sens classique, mais sur la capacité à extraire des signaux utiles liés au mouvement.

Ce positionnement correspond aussi à une tendance plus large, l’IA et la perception migrent vers l’embarqué. Les clients veulent des systèmes capables de fonctionner au plus près du capteur, avec des contraintes d’énergie, de latence et de bande passante. La promesse d’un système intégré comme Mantara s’inscrit dans cette demande, proposer une brique industrialisable, pensée pour le terrain.

Pour mesurer l’écart avec des approches purement logicielles, il faut rappeler que la détection visuelle dépend fortement de la qualité du signal en entrée. Quand le capteur produit une information plus parcimonieuse et orientée mouvement, l’architecture de traitement peut changer. C’est précisément le type de différenciation que Prophesee cherche à valoriser avec Mantara, une solution qui part du capteur et remonte jusqu’au système.

De la deeptech au produit, le pari Prophesee sur l’intégration

Dans l’écosystème deeptech, l’enjeu n’est pas seulement d’inventer. Il est de rendre l’invention déployable, maintenable, intégrable. La présentation de Mantara comme un système intégré traduit ce mouvement, passer d’une technologie de capteur à une proposition de valeur plus directement consommable par des industriels.

Ce choix n’est pas neutre. Il implique de gérer des exigences d’ingénierie système, interfaces, compatibilités, contraintes d’environnement, et souvent un travail étroit avec des intégrateurs. Or, pour une entreprise comme Prophesee, la crédibilité se construit aussi sur la capacité à livrer des solutions stables, documentées, et adaptées à des cycles d’achat industriels.

La levée de 20 millions d’euros annoncée en même temps que Mantara s’inscrit dans cette logique d’exécution. Elle sert un récit, la deeptech n’est plus seulement une promesse scientifique, elle se matérialise dans un produit orienté vers un usage précis, la détection de drones. De là découle une question centrale pour la suite, la capacité de Prophesee à faire de Mantara un standard d’intégration pour des acteurs qui, sur ces sujets, arbitrent entre performance, robustesse et simplicité de déploiement.

FAQ

Qu’est-ce que Mantara ?

Mantara est, selon L’Usine Nouvelle, un système intégré de vision évènementielle présenté par Prophesee et conçu pour la détection de drones.

Quel montant Prophesee annonce-t-elle avoir levé ?

Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros, d’après L’Usine Nouvelle.

Qu’appelle-t-on vision évènementielle ?

La vision évènementielle est une approche de capteur qui se concentre sur les changements dans la scène, plutôt que sur la capture d’images à cadence fixe, ce qui la rend pertinente pour des situations où le mouvement est un signal clé.

Pourquoi viser la détection de drones ?

La détection de drones répond à des besoins de surveillance et de protection de sites et d’espaces, où l’identification rapide d’un objet en mouvement peut déclencher une alerte et une prise de décision.

Questions fréquentes Qu’est-ce que Mantara ? Selon L’Usine Nouvelle, Mantara est un système intégré de vision évènementielle présenté par Prophesee et destiné à la détection de drones. Quel financement Prophesee annonce-t-elle ? D’après L’Usine Nouvelle, Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros. À quoi sert la vision évènementielle dans ce contexte ? La vision évènementielle vise à capter les changements dans une scène, ce qui peut être utile pour repérer des objets en mouvement comme des drones. Pourquoi un “système intégré” est important pour les industriels ? Un système intégré combine plusieurs briques techniques dans une offre plus facilement déployable, ce qui peut réduire la complexité d’intégration pour des acteurs opérationnels.