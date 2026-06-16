4.9/5 - (53 votes)

Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros et dévoile Mantara, un système intégré basé sur la vision évènementielle pour la détection de drones, selon L’Usine Nouvelle. Une double actualité qui met en avant une approche de l’imagerie pensée pour capter le mouvement et les changements rapides, plutôt que produire des images classiques.

Dans l’écosystème deeptech, l’enjeu est souvent le même, transformer une brique technologique pointue en produit intégrable, industrialisable et lisible pour des clients. Avec Mantara, Prophesee ne se contente plus de vendre une promesse de capteur ou d’algorithme, l’entreprise présente un système intégré orienté vers un cas d’usage concret, la surveillance et la détection de drones, d’après L’Usine Nouvelle.

20 millions d’euros pour Prophesee, un signal de consolidation deeptech

La levée de 20 millions d’euros annoncée par Prophesee intervient en même temps que la présentation de Mantara, selon L’Usine Nouvelle. Dans la grammaire des entreprises deeptech, ce couplage financement-produit n’est pas anodin, il sert à montrer que la R& D se transforme en offre, et que l’offre appelle des moyens pour passer à l’échelle.

Une technologie de vision ne se résume jamais à un composant unique. Pour exister sur un marché, il faut généralement une chaîne complète, capteur, électronique, logiciel, intégration, validation en conditions réelles, puis support. En clair, l’argent ne finance pas seulement l’innovation, il finance la trajectoire d’industrialisation et de déploiement, avec tout ce que cela implique en ingénierie et en mise au point. L’Usine Nouvelle présente cette levée comme un élément central de l’annonce, ce qui situe Mantara comme plus qu’un démonstrateur.

Sur le papier, une levée est un chiffre. En pratique, c’est un calendrier implicite, celui des recrutements, des prototypes qui deviennent des versions produits, et des partenariats qui se structurent. Dans ce type de dossier, le marché attend surtout une réponse simple, la technologie est-elle livrable sous une forme que des intégrateurs peuvent adopter sans réinventer toute la pile technique. Mantara est présenté comme une réponse à cette question, d’après L’Usine Nouvelle.

Mantara, un système intégré qui met la vision évènementielle au centre

Mantara est décrit par Prophesee comme un système intégré de vision évènementielle destiné à détecter les drones, selon L’Usine Nouvelle. Le terme “système intégré” compte, il suggère que l’entreprise veut livrer une solution plus directement exploitable qu’un simple capteur ou une brique logicielle.

La vision évènementielle se comprend bien avec une analogie d’ingénierie. Une caméra classique fonctionne comme une suite d’images prises à intervalles réguliers, comme un film découpé en photogrammes. La vision évènementielle, elle, ressemble davantage à un journal de bord des changements, elle enregistre les variations de la scène au moment où elles se produisent. Traduction, au lieu de mesurer le monde à cadence fixe, on s’intéresse aux transitions, ce qui bouge, ce qui apparaît, ce qui disparaît.

Cette différence de représentation a des conséquences en cascade. Un système “évènementiel” peut se montrer naturellement à l’aise quand l’objet d’intérêt est petit, mobile, parfois difficile à distinguer dans un décor complexe. Un drone, dans un ciel nuageux ou sur un fond urbain, est un cas typique où le mouvement et la dynamique du signal comptent autant que la texture. L’Usine Nouvelle présente Mantara comme une application dédiée à cette détection.

Le passage de la technologie à un système intégré signifie aussi que l’entreprise propose un cadre d’utilisation. C’est comme passer d’un composant électronique vendu en sachet à une carte prête à être branchée, testée, évaluée. Ce n’est pas seulement plus confortable pour un client, c’est aussi un moyen de verrouiller la performance de bout en bout, en contrôlant davantage d’éléments de la chaîne.

Détection de drones, ce que la vision évènementielle change concrètement

La cible mise en avant par Mantara est la détection de drones, un usage où la vision doit gérer des objets rapides, parfois lointains, et des environnements variés, selon L’Usine Nouvelle. Dans ce contexte, la question n’est pas seulement “voit-on un drone”, mais “peut-on le repérer assez tôt et assez sûrement pour déclencher une action”.

Étape par étape, un système de détection visuelle se heurte à plusieurs obstacles. D’abord, l’objet peut occuper très peu de pixels dans une image classique, ce qui rend la classification fragile. Ensuite, la scène peut être saturée d’informations inutiles, feuillage agité par le vent, trafic, reflets, oiseaux, variations de lumière. Enfin, le temps de réaction compte, une détection tardive a moins de valeur opérationnelle.

Dans un cadre évènementiel, le signal “utile” est souvent lié aux changements. Un drone se déplace, accélère, change d’orientation. La scène, elle, peut rester en grande partie stable. En clair, l’idée est de concentrer la capture et le traitement sur ce qui varie, plutôt que d’empiler des images quasi identiques. C’est une approche qui, sur le papier, colle bien à la surveillance dynamique. En pratique, tout dépend de l’implémentation, de la robustesse face aux faux positifs et de l’intégration dans un système complet, ce que Prophesee met en avant en parlant de “système intégré”, d’après L’Usine Nouvelle.

Cette orientation “anti-drones” est aussi un marqueur de positionnement. Prophesee ne communique pas seulement sur une innovation de capteur, mais sur une capacité à adresser un besoin de sécurité et de surveillance, avec un produit identifiable. Pour une deeptech, c’est souvent la bascule la plus difficile, passer du discours technologique au discours d’usage, sans perdre la crédibilité technique.

De la brique technologique au produit, l’enjeu d’intégration mis en avant par Prophesee

Avec Mantara, Prophesee met l’accent sur un système intégré plutôt que sur une simple démonstration de vision évènementielle, selon L’Usine Nouvelle. Ce choix raconte une stratégie, réduire la distance entre la technologie et son adoption, et cadrer la valeur autour d’un scénario opérationnel précis.

Dans les systèmes de vision, l’intégration est souvent la zone où les promesses se frottent au réel. Il faut gérer l’environnement, la calibration, le traitement du signal, l’interface avec d’autres capteurs ou logiciels, et la validation. Un produit intégré sert à stabiliser cette complexité, en proposant une “boîte” plus standard. C’est comme fournir un SSD avec son contrôleur et son firmware optimisés, plutôt qu’une mémoire brute, la performance et la fiabilité deviennent plus prévisibles.

La levée de 20 millions d’euros annoncée en même temps que Mantara, selon L’Usine Nouvelle, s’inscrit dans cette logique de passage à l’échelle. Une solution intégrée doit être maintenue, documentée, testée, et adaptée à des contraintes industrielles. Les clients attendent aussi une feuille de route, des mises à jour, une capacité à répondre à des exigences de terrain. La communication de Prophesee, telle que rapportée par L’Usine Nouvelle, place Mantara comme une étape de structuration, pas seulement une vitrine.

Reste une question technique centrale, qui dépasse ce seul produit. Une technologie de vision alternative devient vraiment stratégique quand elle s’insère dans des architectures existantes, de la surveillance à l’automatisation, sans imposer une refonte complète des outils. Mantara, présenté comme un système intégré de détection de drones, vise précisément ce point d’entrée.

FAQ

Qu’est-ce que la vision évènementielle?

La vision évènementielle est une approche où le système capte surtout les changements dans la scène, plutôt que produire des images classiques à intervalles réguliers, selon la présentation de Mantara rapportée par L’Usine Nouvelle.

Qu’annonce Prophesee avec Mantara?

Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee dévoile Mantara, un système intégré de vision évènementielle destiné à la détection de drones.

Quel est le montant de la levée annoncée par Prophesee?

L’Usine Nouvelle indique que Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros.

Pourquoi viser la détection de drones?

La détection de drones met en jeu des objets mobiles et parfois difficiles à distinguer. L’Usine Nouvelle présente Mantara comme une solution orientée vers ce cas d’usage, avec une approche de vision centrée sur les changements et le mouvement.

Questions fréquentes Qu’est-ce que la vision évènementielle ? La vision évènementielle est une approche où le système capte surtout les changements dans la scène, plutôt que produire des images classiques à intervalles réguliers, selon la présentation de Mantara rapportée par L’Usine Nouvelle. Qu’annonce Prophesee avec Mantara ? Selon L’Usine Nouvelle, Prophesee dévoile Mantara, un système intégré de vision évènementielle destiné à la détection de drones. Quel est le montant de la levée annoncée par Prophesee ? L’Usine Nouvelle indique que Prophesee annonce une levée de 20 millions d’euros. Pourquoi viser la détection de drones ? La détection de drones met en jeu des objets mobiles et parfois difficiles à distinguer. L’Usine Nouvelle présente Mantara comme une solution orientée vers ce cas d’usage.