Panneaux solaires, réseau saturé en 2026, raccordement, foncier et délais, ce qu’Enedis doit affronter

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la multiplication des projets de panneaux solaires atteint un seuil de tension. Le sujet ne se limite plus au prix des modules ou à l’intérêt des ménages pour l’électricité locale. Il touche désormais la capacité du réseau, la disponibilité du foncier et les délais administratifs, trois paramètres qui ralentissent une partie des installations.

Enedis face aux demandes de raccordement photovoltaïque

Le premier facteur tient au raccordement. Une installation solaire ne devient productive pour le système électrique que lorsqu’elle peut injecter son surplus dans le réseau. Dans les secteurs où les demandes se concentrent, le gestionnaire doit vérifier la capacité des lignes, des transformateurs et des postes électriques. Cette étape technique prend davantage de temps lorsque plusieurs producteurs sollicitent le même point d’accès.

Dans le département, les projets ne présentent pas tous le même profil. Une toiture de maison, une ombrière de parking, un bâtiment agricole ou un parc au sol n’imposent pas les mêmes contraintes. Enedis doit adapter ses réponses à la puissance demandée, à la distance avec le réseau existant et à l’état des équipements locaux. Une zone rurale peut accueillir de grandes surfaces disponibles, mais se trouver éloignée des infrastructures capables d’absorber l’électricité produite.

Cette tension se traduit par des files d’attente et, dans certains cas, par des devis plus élevés. Les travaux nécessaires peuvent porter sur le renforcement d’une ligne ou sur la modernisation de postes sources. Ces opérations relèvent d’une planification longue, liée aux schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Les porteurs de projets découvrent alors que la baisse du prix des panneaux ne suffit pas à garantir une mise en service rapide.

La situation renforce l’intérêt pour l’autoconsommation, surtout chez les particuliers et les entreprises qui consomment en journée. Utiliser sur place une partie de l’électricité produite réduit la quantité injectée sur le réseau et limite certaines contraintes. Cette solution ne règle pas tout, car les pics de production restent concentrés aux heures les plus ensoleillées. Elle donne néanmoins une marge de manœuvre aux sites capables d’adapter leurs usages, par exemple avec des bornes de recharge, du froid industriel ou du pilotage numérique des équipements.

Le raccordement au réseau constitue l’un des principaux points de tension pour les nouveaux projets solaires. — © Image générée par IA / Ideogram

Pyrénées-Atlantiques: communes entre toitures, terres agricoles et paysages

Le second verrou se situe hors des câbles. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’installation de panneaux solaires intervient dans un territoire à forte diversité, entre agglomérations, vallées, coteaux agricoles et espaces proches du littoral. Les surfaces déjà artificialisées, comme les parkings, les entrepôts ou les grandes toitures, sont recherchées en priorité. Elles ne suffisent pas toujours à répondre aux objectifs de production, ce qui déplace le débat vers les terrains ouverts.

Les projets au sol cristallisent les tensions autour des terres agricoles. Les exploitants voient parfois dans le solaire un revenu complémentaire, utile dans un contexte de coûts élevés et de transmission difficile. Les élus et les riverains interrogent, eux, la perte potentielle de surfaces productives, l’impact sur les paysages et la compatibilité avec les documents d’urbanisme. Entre Pau, Bayonne et Oloron-Sainte-Marie, les réalités locales varient fortement selon la pression foncière et l’activité agricole dominante.

L’agrivoltaïsme est présenté comme une voie de compromis lorsqu’il maintient une activité agricole réelle sous les panneaux. Le principe consiste à protéger certaines cultures, abriter des animaux ou réduire le stress hydrique, tout en produisant de l’électricité. La difficulté porte sur le contrôle effectif des projets. Les collectivités veulent éviter que le vocabulaire agricole serve à justifier des centrales solaires classiques sur des parcelles qui changeraient de vocation dans les faits.

Les communes disposent d’outils comme le PLUi, les avis des services de l’État et les procédures d’enquête publique. Leur rôle devient plus sensible à mesure que les demandes se multiplient. Accepter trop peu de projets ralentit la transition énergétique locale. En accepter trop sans cadre alimente la défiance des habitants. Les décisions les plus solides s’appuient désormais sur des priorités claires, toitures d’abord, parkings ensuite, foncier agricole sous conditions strictes, avec une information précoce des riverains.

Les communes doivent arbitrer entre développement solaire, protection agricole et préservation des paysages. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi les panneaux solaires saturent-ils certains secteurs des Pyrénées-Atlantiques ? La saturation vient surtout de la concentration des demandes de raccordement, de la capacité limitée de certaines lignes électriques et de la multiplication des projets sur des zones où les infrastructures n’étaient pas dimensionnées pour une forte production locale. L’autoconsommation permet-elle d’éviter les problèmes de raccordement ? Elle peut réduire la quantité d’électricité injectée sur le réseau et limiter certaines contraintes techniques. Elle ne supprime pas toujours le besoin de raccordement, surtout lorsque l’installation produit davantage que la consommation du site. Pourquoi les communes encadrent-elles davantage les projets solaires au sol ? Les communes cherchent à préserver les terres agricoles, les paysages et la cohérence de l’urbanisme local. Elles privilégient souvent les toitures, les parkings et les surfaces déjà artificialisées avant d’examiner les terrains ouverts.