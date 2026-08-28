Méduses à Gravelines, un réacteur nucléaire encore stoppé par EDF, ce que la centrale du Nord doit désormais affronter

Un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord, a été remis à l’arrêt après une "nouvelle arrivée massive de méduses", selon TF1 Info. L’épisode rappelle la vulnérabilité des installations côtières face aux phénomènes biologiques susceptibles de perturber les prises d’eau de mer, indispensables au refroidissement des unités de production.

EDF stoppe un réacteur à Gravelines après l’arrivée de méduses

Le nouvel arrêt concerne l’un des réacteurs du site exploité par EDF à Gravelines, près de Dunkerque. Selon TF1 Info, la décision est liée à une nouvelle accumulation de méduses dans les installations de pompage. Ces organismes peuvent être aspirés en masse vers les grilles de filtration, avant les circuits qui utilisent l’eau de mer pour refroidir les équipements.

Dans une centrale côtière, l’eau de mer ne traverse pas le cœur du réacteur, mais elle joue un rôle essentiel dans l’évacuation de la chaleur. Quand les prises d’eau sont encombrées, l’exploitant peut réduire la puissance ou arrêter une unité afin de préserver les marges de fonctionnement. La mise à l’arrêt d’un réacteur relève alors d’une logique de prévention industrielle, même si l’incident peut avoir un effet immédiat sur la production électrique disponible.

Le phénomène n’est pas inédit sur les sites nucléaires situés au bord de la mer. Des arrivées soudaines de méduses, d’algues ou de débris végétaux ont déjà conduit des exploitants à renforcer la surveillance des stations de pompage. À Gravelines, la répétition signalée par TF1 Info attire l’attention, car le site occupe une place importante dans le parc nucléaire français et contribue à l’alimentation électrique du nord du pays.

EDF doit gérer deux impératifs dans ce type de situation : remettre l’unité en service lorsque les conditions techniques sont réunies et informer les acteurs du marché de l’électricité en cas d’indisponibilité notable. Les équipes de conduite suivent l’état des filtres, la qualité du pompage et la capacité des systèmes à assurer le refroidissement. La durée de l’arrêt dépend du volume de méduses, des opérations de nettoyage et des contrôles réalisés avant tout redémarrage.

Les prises d’eau de mer peuvent être perturbées par des accumulations rapides de méduses. — © Image générée par IA / Ideogram

Six réacteurs de Gravelines dépendent du refroidissement marin

La centrale de Gravelines compte six réacteurs de 900 mégawatts, ce qui en fait l’un des sites majeurs du parc nucléaire français. Son implantation sur le littoral de la mer du Nord lui donne accès à une ressource abondante pour le refroidissement, mais cette position l’expose aussi aux variations biologiques et météorologiques propres aux zones côtières.

Les arrivées massives de méduses peuvent être favorisées par plusieurs facteurs : courants, vents, température de l’eau, disponibilité de nourriture et cycles naturels des espèces. Les scientifiques observent aussi que certains milieux marins perturbés peuvent devenir plus favorables aux proliférations. Pour les industriels, la difficulté tient au caractère rapide de ces épisodes. Une prise d’eau qui fonctionne normalement peut se retrouver saturée en peu de temps.

Le refroidissement constitue l’une des fonctions les plus surveillées dans une centrale nucléaire. Les installations disposent de grilles, de tambours filtrants et de procédures d’intervention pour limiter l’entrée de matières biologiques. Ces dispositifs réduisent le risque, mais ils ne suppriment pas totalement la contrainte lorsque les volumes deviennent importants. Les agents doivent alors arbitrer entre nettoyage, baisse de puissance et arrêt temporaire.

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l’ASNR, peut être amenée à suivre ce type d’événement selon son impact sur l’exploitation. Pour les riverains, l’enjeu principal reste la clarté de l’information : origine de l’arrêt, état des systèmes de sûreté, calendrier de reprise. À plus long terme, les sites côtiers devront intégrer plus finement ces aléas dans leur organisation, avec des prévisions marines, des moyens de filtration adaptés et des équipes capables d’intervenir rapidement lors des pics biologiques.

Le site de Gravelines dépend du refroidissement marin pour ses unités de production. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi des méduses peuvent-elles arrêter un réacteur nucléaire ? Les méduses peuvent s’accumuler dans les prises d’eau de mer et gêner les systèmes de filtration. L’exploitant peut alors arrêter temporairement un réacteur pour préserver les conditions de refroidissement. L'eau de mer entre-t-elle en contact avec le cœur du réacteur ? Non. L’eau de mer sert à évacuer la chaleur dans les circuits de refroidissement, mais elle ne circule pas dans le cœur du réacteur nucléaire. La centrale de Gravelines est-elle importante pour le réseau électrique ? Oui. Avec six réacteurs de 900 mégawatts, Gravelines fait partie des grands sites nucléaires français et contribue fortement à la production électrique du nord du pays.