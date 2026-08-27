Voitures électriques, Geely vise une recharge en quelques minutes, ce pari chinois pourrait surprendre les constructeurs

Geely prépare une nouvelle étape dans la course à la recharge rapide des voitures électriques. Selon Automobile Propre, le groupe chinois travaille sur une technologie capable de réduire fortement le temps passé à la borne, avec l’objectif d’approcher une recharge en quelques minutes. Cette annonce intervient dans un marché où l’autonomie progresse, mais où l’attente lors des longs trajets reste l’un des principaux freins à l’achat.

Geely teste une batterie adaptée aux puissances extrêmes

Le projet de Geely s’inscrit dans une compétition technologique devenue centrale pour les constructeurs. La promesse ne porte pas seulement sur une capacité de batterie plus élevée, mais sur la possibilité d’accepter une puissance de charge très importante sans dégradation rapide. Pour y parvenir, les ingénieurs doivent travailler sur la chimie des cellules, la gestion thermique et les logiciels embarqués qui pilotent chaque phase de recharge.

Une batterie lithium-ion capable d’encaisser une recharge en quelques minutes doit maintenir une température stable, éviter les pics de tension et préserver la durée de vie du pack. Le défi est technique, car une charge très rapide augmente les contraintes internes. Les constructeurs surveillent particulièrement le vieillissement des cellules, sujet sensible pour les clients qui conservent leur véhicule plusieurs années ou qui achètent sur le marché de l’occasion.

Geely dispose d’un avantage industriel avec un portefeuille de marques qui couvre plusieurs segments, de Zeekr à Lynk & Co, sans oublier Volvo Cars et Polestar. Une technologie de recharge ultra-rapide peut d’abord équiper des modèles premium, avant une diffusion plus large si les coûts baissent. Cette méthode limite le risque commercial, tout en permettant de tester les usages réels sur des conducteurs parcourant régulièrement de longues distances.

Le gain attendu se mesure surtout lors des trajets autoroutiers. Passer de vingt ou trente minutes d’arrêt à quelques minutes rapprocherait l’expérience électrique de celle d’un plein de carburant, même si la comparaison reste imparfaite. Le temps gagné dépendra de la puissance de la borne, de l’état de charge au branchement, de la température extérieure et du niveau de préconditionnement de la batterie avant l’arrivée sur site.

La gestion thermique reste essentielle pour supporter des puissances de charge élevées. — © Image générée par IA / Ideogram

Bornes, réseau et coûts restent les verrous pour Geely

La performance d’une batterie ne suffit pas à garantir une recharge très courte. Les bornes rapides doivent fournir une puissance élevée de façon stable, y compris lorsque plusieurs véhicules se branchent en même temps. Sur les grands axes, cette contrainte impose des raccordements renforcés, des armoires électriques plus volumineuses et parfois des batteries stationnaires destinées à lisser les appels de puissance.

Le réseau électrique devient donc un élément déterminant du calendrier industriel. En Europe, les opérateurs accélèrent le déploiement de stations haute puissance, mais les délais de raccordement peuvent atteindre plusieurs mois selon les sites. Les parkings d’autoroute, les zones commerciales et les stations urbaines n’ont pas les mêmes capacités disponibles. Une recharge en cinq à dix minutes réclame une infrastructure pensée pour des flux importants, pas seulement pour quelques véhicules isolés.

Geely devra aussi arbitrer la question du prix. Les architectures 800 volts permettent déjà de réduire les temps de charge sur plusieurs modèles concurrents, mais elles augmentent les exigences sur les composants, les câbles, l’électronique de puissance et le refroidissement. Si la nouvelle technologie vise le grand public, elle devra rester compatible avec des véhicules vendus à des tarifs maîtrisés, dans un contexte de concurrence forte entre constructeurs chinois, européens et américains.

Pour les automobilistes, l’intérêt dépendra de l’écosystème complet. Une voiture capable de charger très vite perd une partie de son avantage si les stations adaptées sont rares ou souvent saturées. À l’inverse, une offre cohérente entre véhicule, batterie et infrastructure peut renforcer l’attractivité de l’électrique pour les ménages sans recharge à domicile. En 2026, la bataille ne se limite plus à l’autonomie annoncée sur fiche technique, elle se joue aussi sur la fiabilité du parcours de recharge.

Le déploiement des bornes haute puissance conditionne l’intérêt des batteries ultra-rapides. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Que prépare Geely pour ses voitures électriques ? Geely développe une technologie de batterie et de recharge destinée à réduire fortement le temps d’arrêt à la borne, avec l’objectif d’approcher une recharge en quelques minutes selon les informations rapportées par Automobile Propre. Pourquoi la recharge en quelques minutes est-elle difficile ? Une recharge très rapide impose des puissances élevées, ce qui augmente les contraintes thermiques et électriques dans la batterie. Le constructeur doit préserver la sécurité, la stabilité de charge et la durée de vie des cellules. Cette technologie sera-t-elle utile sans nouvelles bornes ? Son intérêt dépendra fortement du déploiement de bornes haute puissance. Une batterie très rapide ne peut offrir son plein potentiel que si les stations, les raccordements et le réseau électrique suivent le même rythme.