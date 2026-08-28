2 réacteurs arrêtés, 6 unités de 900 MW, méduses à Gravelines, ce qu’EDF vérifie sur les circuits avant redémarrage

La centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord, compte ce 28 août 2026 deux réacteurs arrêtés en raison de la présence de méduses signalée par franceinfo. L’événement touche un site majeur du parc français, équipé de six unités de 900 MW. Pour EDF, la priorité porte sur la protection des circuits de refroidissement et sur un redémarrage conditionné à l’état des installations.

EDF stoppe deux réacteurs à Gravelines après l’afflux de méduses

Selon franceinfo, EDF a procédé à l’arrêt de deux réacteurs de la centrale de Gravelines en raison d’une présence importante de méduses près des installations. Ce type de mesure relève d’une gestion prudente de l’exploitation, lorsque les organismes marins risquent de gêner les circuits d’eau utilisés par le site.

Dans une centrale nucléaire, l’eau prélevée en mer sert au refroidissement de plusieurs équipements indispensables. Les méduses peuvent s’accumuler sur les grilles et les filtres placés à l’entrée des circuits. Lorsque ces protections sont trop sollicitées, l’exploitant réduit la production ou arrête une unité afin de maintenir des marges de sûreté suffisantes.

L’arrêt de deux unités ne signifie pas qu’un incident radiologique est en cours. Il traduit d’abord une contrainte industrielle liée à l’environnement immédiat de la centrale. Les équipes doivent vérifier l’état des prises d’eau, nettoyer les équipements concernés et s’assurer que les débits nécessaires restent disponibles avant toute reprise de production.

Le site de Gravelines occupe une place particulière dans le parc nucléaire français. Avec six réacteurs de 900 MW, il figure parmi les plus importantes centrales d’Europe occidentale. Un arrêt simultané de deux unités représente donc une baisse de disponibilité notable, même si le système électrique français repose sur un ensemble diversifié de moyens de production.

Pour le réseau électrique, l’impact dépend de la durée d’indisponibilité et du niveau de consommation. À la fin août, la demande reste généralement inférieure aux pics hivernaux, mais les gestionnaires surveillent aussi la production renouvelable, les échanges européens et les autres arrêts programmés du parc nucléaire.

Les prises d’eau constituent un point sensible lors d’un afflux d’organismes marins. — © Image générée par IA / Ideogram

Les prises d’eau de Gravelines sous surveillance technique

La présence de méduses près d’un site côtier est un phénomène connu des exploitants, mais son intensité varie selon les courants, la température de l’eau, les vents et la concentration d’organismes dans la zone portuaire. À Gravelines, la surveillance des prises d’eau constitue donc un point central du suivi quotidien.

Les dispositifs de filtration sont conçus pour retenir algues, débris flottants et organismes marins avant leur entrée dans les circuits industriels. Quand l’afflux devient trop dense, ces protections peuvent perdre en efficacité ou demander des opérations de nettoyage rapprochées. L’objectif d’EDF consiste à éviter toute dégradation du refroidissement, élément essentiel de la sûreté nucléaire.

Les décisions d’arrêt et de redémarrage sont encadrées par des procédures internes et par le suivi des autorités compétentes, dont l’ASNR. Les informations disponibles ne font pas état d’un danger pour les riverains. La situation relève d’une interaction entre infrastructure industrielle et milieu marin, un sujet suivi sur plusieurs sites côtiers.

Le réchauffement des eaux, les modifications d’écosystèmes et certaines conditions météo peuvent favoriser ponctuellement la prolifération d’espèces gélatineuses. Les scientifiques restent prudents sur le lien direct entre un épisode local et une tendance générale, mais les exploitants intègrent davantage ces paramètres dans leurs plans de continuité.

Le redémarrage dépendra des contrôles menés sur les installations et de la baisse effective de la concentration de méduses. Les équipes de la centrale devront confirmer la disponibilité des circuits avant de remettre les unités concernées sur le réseau, selon un calendrier compatible avec les exigences de sûreté.

Les filtres doivent rester opérationnels pour garantir les débits de refroidissement. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi des méduses peuvent-elles arrêter un réacteur nucléaire ? Les méduses peuvent s’accumuler sur les grilles et filtres des prises d’eau de mer. Si le débit nécessaire au refroidissement risque d’être perturbé, l’exploitant peut arrêter une unité par précaution. L’arrêt des réacteurs de Gravelines présente-t-il un risque pour les riverains ? Les éléments disponibles indiquent une contrainte liée au refroidissement et non un incident radiologique. Les arrêts servent à préserver les marges de sûreté prévues par les procédures d’exploitation. Quand les deux réacteurs peuvent-ils redémarrer ? Le calendrier dépend des contrôles réalisés par EDF, du nettoyage éventuel des dispositifs de filtration et de la baisse de concentration des méduses autour des prises d’eau.