Les renouvelables visent 8,4 TW en 2031, un doublement sous pression des réseaux

Selon L’Echo du Solaire, la capacité mondiale installée d’énergies renouvelables devrait doubler pour atteindre 8,4 TW d’ici 2031. Cette trajectoire implique un changement d’échelle majeur pour la production électrique bas carbone, avec un rythme de raccordement soutenu, des chaînes industrielles sous tension et des réseaux appelés à absorber davantage de production variable.

Le solaire et l’éolien portent l’objectif de 8,4 TW

Le chiffre avancé donne un ordre de grandeur clair. Si la capacité mondiale doit doubler pour atteindre 8,4 TW, le parc actuel se situe implicitement autour de 4,2 TW. Cette progression repose d’abord sur le solaire photovoltaïque, devenu la technologie renouvelable la plus rapide à installer dans de nombreux marchés. Les coûts des modules ont fortement diminué au fil des dernières années, ce qui favorise les grands parcs au sol, les toitures commerciales et les installations résidentielles.

L’éolien conserve un rôle central, surtout dans les zones disposant de régimes de vent réguliers. Les projets terrestres restent moins coûteux que les parcs en mer, mais les sites les plus accessibles sont déjà mobilisés dans plusieurs pays. L’éolien offshore, plus long à développer, apporte une production plus régulière et des puissances unitaires élevées. Son poids dépendra des appels d’offres, des délais portuaires, des navires spécialisés et des conditions de financement.

La progression attendue d’ici 2031 ne se résume pas à une addition de panneaux et de turbines. Les marchés les plus dynamiques combinent politiques publiques, accès au foncier, contrats d’achat de long terme et capacité de raccordement. La Chine, l’Union européenne, les États-Unis et l’Inde concentrent une part majeure des besoins électriques, mais les pays émergents représentent aussi un relais de croissance, surtout lorsque la demande augmente plus vite que les infrastructures existantes.

Ce doublement pose une question économique immédiate. Les projets renouvelables nécessitent des investissements initiaux élevés, même si leurs coûts d’exploitation restent limités. La baisse des prix industriels aide les développeurs, mais la remontée des taux d’intérêt et les délais administratifs peuvent fragiliser certains dossiers. Les entreprises acheteuses d’électricité verte, les collectivités et les gestionnaires de réseau deviennent de ce fait des acteurs décisifs pour transformer les annonces en capacités raccordées.

Le solaire photovoltaïque et l’éolien portent l’essentiel de la croissance attendue des capacités renouvelables.

Réseaux, stockage et permis conditionnent le doublement annoncé

Le principal point de friction concerne les réseaux électriques. Installer davantage de capacités renouvelables ne suffit pas si les lignes de transport et de distribution ne suivent pas. Dans plusieurs marchés, des projets terminés attendent leur raccordement ou subissent des limitations de production lors des heures de forte génération solaire. Cette situation réduit la rentabilité des installations et complique la planification des investisseurs.

Le développement du stockage devient un complément stratégique. Les batteries permettent de déplacer une partie de la production solaire du milieu de journée vers les pics de consommation du soir. Les stations de transfert d’énergie par pompage, l’hydrogène bas carbone et la gestion flexible de la demande peuvent aussi jouer un rôle, mais leurs calendriers et leurs coûts diffèrent fortement. L’enjeu n’est pas seulement technologique, il concerne aussi les règles de marché qui rémunèrent la flexibilité.

Les permis représentent un autre verrou. Un parc solaire peut être construit rapidement après autorisation, mais les études environnementales, les recours et les procédures locales allongent souvent le calendrier. Pour l’éolien, l’acceptabilité dépend du paysage, de la biodiversité, du bruit perçu et du partage des retombées économiques. Les développeurs qui associent tôt les collectivités réduisent les risques de blocage, sans supprimer les oppositions.

Les investissements devront aussi couvrir la main-d’œuvre, les transformateurs, les câbles, les postes électriques et les outils numériques de pilotage. Ces équipements sont moins visibles que les panneaux ou les mâts, mais ils déterminent la capacité réelle du système à intégrer 8,4 TW. La trajectoire annoncée place donc les gouvernements, les industriels et les régulateurs devant une même exigence, accélérer les installations tout en renforçant l’ossature électrique qui permet de les utiliser.