L’Ille-et-Vilaine se distingue par un tissu économique dynamique, soutenu par une diversité de secteurs attractifs. Sur ce territoire, plusieurs grandes entreprises contribuent à générer des milliers d’emplois. L’industrie, l’agroalimentaire, les services, le transport et la logistique ou encore le secteur de la santé et action sociale structurent ces dynamiques d’embauche. Voici un tour d’horizon des grands employeurs du département et des domaines qui concentrent le plus fort volume de personnel.

Quels secteurs créent le plus d’emplois en Ille-et-Vilaine ?

Certains pans de l’économie locale jouent un rôle moteur dans la création d’emplois. La présence croissante des grandes entreprises continue de façonner le paysage professionnel. Ces acteurs ne sont pas seulement moteurs pour les entreprises rennaises mais irriguent l’ensemble du territoire. Les établissements de plus de 250 salariés, souvent issus de groupes familiaux ou internationaux, proposent un large éventail de métiers.

La répartition sectorielle des emplois révèle la place prépondérante de l’industrie, mais aussi du secteur tertiaire et de la logistique. Ce maillage favorise une circulation des compétences et stimule l’activité économique à l’échelle du département.

L’importance des entreprises industrielles et agroalimentaires Les entreprises industrielles demeurent un pilier historique en Ille-et-Vilaine, notamment grâce à la production automobile, électronique ou alimentaire. Elles occupent une part significative des effectifs avec des sites de fabrication modernes et innovants. Ces structures s’appuient sur une tradition d’excellence technique, tout en s’adaptant aux défis du développement durable. Autre article : Les 5 grandes entreprises du secteur automobile en 2025 : tour d’horizon des géants de l’industrie Le secteur agroalimentaire tire également profit de la richesse agricole locale. Les entreprises agroalimentaires emploient massivement, que ce soit dans la transformation des produits, l’emballage ou la distribution. Cette dynamique se retrouve aussi bien dans les entreprises familiales que chez les géants du secteur.