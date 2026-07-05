Le programme Je choisis la French Tech a franchi le cap des 2 milliards d’euros. Porté par la Mission French Tech, il vise à faire de la commande publique et privée un levier de croissance pour les start-up et scale-up françaises. Le dispositif annonce aussi une extension à l’échelle du continent via Choose European Tech.

À l’origine, l’ambition est très opérationnelle, faire entrer plus vite des solutions technologiques françaises dans les achats des grands donneurs d’ordres. Trois ans après son lancement, la démarche revendique un seuil symbolique, et se dote d’un prolongement européen destiné à embarquer des acheteurs publics et privés au-delà de la France. Le mouvement s’inscrit dans un contexte où la souveraineté numérique et l’accès au marché, plus que l’accès au financement, deviennent des sujets structurants pour l’écosystème.

Le cœur de la mécanique reste le même, rapprocher l’offre des jeunes entreprises et la demande des grandes organisations, avec un travail d’animation, d’acculturation et d’identification des solutions disponibles. La nouveauté tient à l’élargissement du périmètre, avec un message implicite, le passage à l’échelle passe aussi par la capacité des start-up à vendre en Europe, et par la capacité des acheteurs européens à acheter européen.

En chiffres 2 Md€ Cap franchi par Je choisis la French Tech Montant annoncé par le programme [1] 3 ans Ancienneté du programme Depuis son lancement [1]

Un cap à 2 milliards d’euros, la commande comme levier de croissance

Le seuil des 2 milliards d’euros marque une étape de visibilité pour Je choisis la French Tech, présenté comme un programme visant à faciliter l’accès des start-up et scale-up à la commande publique et privée [1]. L’idée n’est pas de créer un guichet de subventions, mais d’agir sur un point souvent décisif dans la trajectoire commerciale, la capacité à signer des contrats avec des grands acheteurs et à transformer des preuves de concept en déploiements.

La logique est aussi culturelle. Le programme est décrit comme un outil pour mieux faire connaître les solutions des entreprises technologiques françaises aux acheteurs publics, créer des ponts concrets entre la commande publique et l’écosystème, et porter une transformation des pratiques d’achat de l’État [1]. Autrement dit, il s’agit d’agir sur des freins classiques, cycles d’achat longs, exigences de conformité, difficulté à référencer de nouveaux fournisseurs, et asymétrie de moyens entre jeunes pousses et grandes directions achats.

Dans ce cadre, la commande publique n’est pas seulement un marché, c’est un signal. Une référence obtenue auprès d’un ministère ou d’un grand opérateur public peut accélérer l’adoption dans le privé, et inversement. C’est aussi un enjeu de structuration, des contrats récurrents rendent possible l’investissement produit, la certification, l’industrialisation, et la constitution d’équipes commerciales capables d’adresser plusieurs pays.

Ambassadeurs dans chaque ministère, une organisation pour changer les pratiques d’achat

Le dispositif se renforce aussi dans l’appareil d’État. Pour la première fois, chaque ministère désigne un ambassadeur Je choisis la French Tech, présenté comme un relais au sein de son administration [5]. Ce point est moins anecdotique qu’il n’y paraît, il traduit une volonté d’ancrer le programme dans les circuits réels de décision et de faire circuler l’information entre acheteurs, directions métiers et écosystème.

Le rôle assigné à ces ambassadeurs est explicitement opérationnel, mieux faire connaître les solutions des start-up et scale-up françaises aux acheteurs publics, créer des ponts concrets entre la commande publique et l’écosystème, et contribuer à une transformation culturelle dans les pratiques d’achat de l’État [5]. La commande publique est souvent perçue comme une machine normative, mais elle peut aussi devenir un accélérateur si les besoins sont formulés de manière compatible avec l’innovation, et si les acheteurs savent identifier des solutions émergentes sans se limiter aux fournisseurs historiques.

À titre de comparaison, de nombreux secteurs ont déjà vécu ce basculement, dans la santé avec les achats hospitaliers, dans l’énergie avec les opérateurs de réseaux, ou dans la défense avec les dispositifs d’innovation. La question n’est pas seulement acheter une solution, mais acheter un chemin de déploiement, avec des exigences de sécurité, de résilience et de conformité. Pour des start-up, cette courbe d’apprentissage est coûteuse, d’où l’intérêt d’un programme qui travaille l’interface entre administrations et offre technologique.

Autre article : 40 lauréats, 120 startups, Mistral AI, Qonto, Pennylane, LegalPlace, ce que change la sélection 2026 Enjeux de l’extension Choose European Tech Accès au marché Le programme met la commande publique et privée au centre de la croissance des start-up et scale-up, en créant des ponts entre acheteurs et offre technologique [1]. Relais ministériels Chaque ministère désigne un ambassadeur chargé de faire connaître les solutions French Tech et d’accompagner l’évolution des pratiques d’achat de l’État [5]. Échelle européenne Choose European Tech vise une mobilisation d’acheteurs européens, publics et privés, au bénéfice des start-up et scale-up du continent [1]. Effet grands comptes L’adhésion de BNP Paribas illustre l’objectif d’entraîner de grands donneurs d’ordres dans la démarche Je choisis la French Tech [2]. Transformation des achats Le programme revendique une transformation culturelle des pratiques d’achat, pour mieux intégrer des solutions de start-up et scale-up dans les organisations publiques [1].

Choose European Tech, une extension pour mobiliser des acheteurs sur tout le continent

L’extension annoncée est structurée autour d’une initiative inspirée du modèle français, Choose European Tech . Le principe affiché est de lancer un travail commun avec de grands acheteurs européens, des groupes privés, des agences publiques et des ministères, afin de mobiliser leur commande en faveur des start-up et scale-up du continent [1]. Le message est clair, l’accès au marché devient un sujet européen, et pas seulement national.

Ce choix répond à une réalité économique, beaucoup de start-up atteignent un palier quand leur marché reste fragmenté par pays, par réglementations et par habitudes d’achat. L’enjeu, pour elles, est de transformer une réussite nationale en trajectoire européenne. Pour les acheteurs, l’enjeu est symétrique, identifier des solutions compétitives et sécurisées en Europe, dans un contexte où les dépendances technologiques et la maîtrise des données sont devenues des sujets de gouvernance.

Le programme conserve une logique de mise en relation et d’acculturation. Or, à l’échelle européenne, cette mise en relation suppose aussi une capacité à parler un langage commun, standards de sécurité, exigences de conformité, modalités contractuelles. Autrement dit, l’initiative ne se limite pas à une vitrine, elle vise à créer un cadre de coopération entre donneurs d’ordres et écosystèmes, avec des effets attendus sur la vitesse de diffusion des solutions.

Le rôle de la Mission French Tech et l’adhésion de BNP Paribas

La Mission French Tech, rattachée à la direction générale des entreprises au sein du ministère de l’Économie, est chargée de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-up et scale-up françaises, en France et à l’international [3]. Dans cette architecture, Je choisis la French Tech agit comme un instrument de politique économique orienté marché, avec une cible précise, le passage du prototype au contrat, puis du contrat au déploiement.

Le programme revendique aussi sa capacité à embarquer de grands acteurs. Lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France, l’adhésion du groupe BNP Paribas à la démarche Je choisis la French Tech a été annoncée par Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, et Julie Huguet, directrice de la Mission French Tech [2]. Pour mesurer l’écart, l’entrée d’un acteur bancaire de cette taille change la nature des opportunités, exigences de sécurité élevées, volumes potentiels significatifs, et capacité à servir de référence dans d’autres pays.

Cette adhésion illustre aussi un point de fond, les grands groupes cherchent des solutions prêtes à s’intégrer dans des systèmes complexes, avec des contraintes de conformité et de continuité d’activité. Pour des start-up, travailler avec un grand donneur d’ordres est souvent une épreuve de robustesse, mais aussi un accélérateur produit. De là, l’intérêt pour l’État est double, soutenir la croissance de jeunes entreprises, et diffuser plus vite des technologies dans les organisations qui structurent l’économie.

Pourquoi l’achat public et privé devient un sujet de souveraineté technologique

La montée en puissance de ces dispositifs traduit une évolution, la souveraineté numérique ne se joue pas uniquement sur la recherche ou le financement, mais aussi sur la capacité de marché. Les administrations et les grands groupes, par leurs choix d’achat, orientent la structure de l’offre, la localisation de la valeur, et la maîtrise des données. Autrement dit, acheter, c’est aussi arbitrer entre dépendance et autonomie, entre rapidité de déploiement et maîtrise des risques.

Le choix d’une extension européenne renforce cette lecture. En cherchant à mobiliser des acheteurs sur tout le continent [1], l’initiative vise à créer une demande solvable et récurrente pour des solutions européennes, ce qui peut soutenir l’industrialisation, la conformité et la cybersécurité. Reste que l’équation est exigeante, pour convaincre des acheteurs, il faut des preuves de performance, des garanties contractuelles, et une capacité à opérer à grande échelle.

Le cap des 2 milliards d’euros a une portée symbolique, mais la dynamique se jouera dans la continuité, nombre de déploiements, qualité des références, et capacité à transformer une logique nationale en réflexe européen. La question ouverte est simple, Choose European Tech parviendra-t-il à aligner des pratiques d’achat encore très hétérogènes entre pays, au point de créer un marché continental plus lisible pour les start-up et scale-up?

FAQ

Que finance Je choisis la French Tech?

Le programme est présenté comme un levier d’accès à la commande publique et privée, en rapprochant acheteurs et start-up, plutôt que comme un dispositif de subvention [1].

Quel est le montant franchi par le programme?

Le programme Je choisis la French Tech annonce avoir franchi le cap des 2 milliards d’euros [1].

Quel changement côté État est annoncé?

Pour la première fois, chaque ministère désigne un ambassadeur Je choisis la French Tech, chargé de relayer la démarche dans son administration [5].

Qu’est-ce que Choose European Tech?

C’est une initiative inspirée du modèle français, visant à travailler avec des grands acheteurs européens, groupes privés, agences publiques et ministères, pour mobiliser leur commande au profit des start-up et scale-up européennes [1].

Quels grands acteurs rejoignent la démarche?

L’adhésion de BNP Paribas à Je choisis la French Tech a été annoncée lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France par Clara Chappaz et Julie Huguet [2].