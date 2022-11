Guide des Plus Grands Constructeurs de Bateaux Français 2022

Parmi les marques de bateaux françaises les plus populaires figurent Jeanneau et Beneteau.

Liste des Constructeurs de bateaux Français ?

Ces marques sont connues pour leur artisanat de haute qualité et leur souci du détail. Les autres constructeurs de bateaux français les plus populaires sont Dufour, Allures Yachting et Dragonfly.

Jeanneau

Jeanneau est un constructeur de bateaux français qui a été fondé en 1957 par Henri Jeanneau. La société est spécialisée dans la production de voiliers et de bateaux à moteur. Jeanneau a une longue histoire d’innovation et est responsable de l’introduction de nombreuses nouvelles technologies dans l’industrie nautique. Aujourd’hui, la société emploie plus de 1 200 personnes et dispose d’un réseau de plus de 200 concessionnaires dans plus de 60 pays du monde entier.

Beneteau

Beneteau est un autre grand constructeur de bateaux français qui a été fondé en 1884 par Benjamin Beneteau. La société a commencé comme un petit fabricant de voiliers, mais aujourd’hui, elle offre une large gamme de bateaux à moteur et à voile. Beneteau a toujours été à la pointe de la technologie et l’innovation, et elle a été le premier constructeur de bateaux à produire en masse des coques en fibre de verre. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 2 000 personnes et dispose d’un réseau de plus de 600 concessionnaires dans plus de 90 pays du monde entier.

Allures Yachting

Allures Yachting est un constructeur de bateaux français spécialisé dans la production de bateaux de croisière/de course en aluminium. La société a été fondée en 2001 par deux marins expérimentés, Pascal Conq et Olivier Legrand. Allures Yachting s’est rapidement fait connaître pour ses conceptions innovantes et son savoir-faire de haute qualité. Aujourd’hui, l’entreprise propose une gamme de bateaux de 39 à 58 pieds de long.

Dragonfly

Dragonfly est un trimaran français fondé en 1999 par les frères Bruno et Olivier de Dreuzy. L’entreprise est spécialisée dans la production de trimarans de croisière de haute performance. Dragonfly est responsable de l’introduction de nombreuses nouvelles technologies sur le marché des trimarans, et ses bateaux sont connus pour leur excellente vitesse, leur maniabilité et leur confort. Aujourd’hui, l’entreprise propose une gamme de bateaux de 35 à 50 pieds de long.

Liste des Chantiers navals en France

La France a une longue histoire de construction navale, qui remonte au Moyen Âge. Aujourd’hui, il existe plus de 200 chantiers navals en France, qui emploient plus de 10 000 personnes. L’industrie française de la construction navale est concentrée dans les régions de Bretagne et de Normandie. Parmi les chantiers navals les plus connus en France figurent les Chantiers de l’Atlantique, DCNS et Piriou.

Chantiers de l’Atlantique

Les Chantiers de l’Atlantique sont l’un des plus grands chantiers navals de France et sont situés dans la ville de Saint-Nazaire, sur la côte ouest du pays. Le chantier naval est spécialisé dans la construction de navires de croisière et de grands navires commerciaux.

Les Chantiers de l’Atlantique ont construit certains des plus grands navires de croisière du monde, notamment le Queen Mary 2 et le Freedom of the Seas.

DCNS

DCNS est un chantier naval français situé dans la ville de Cherbourg, sur la côte nord de la France. Le chantier naval est spécialisé dans la construction de navires militaires, tels que des sous-marins et des frégates. DCNS est l’un des principaux fournisseurs d’armement naval des forces armées françaises.

Piriou

Piriou est un chantier naval familial situé en Bretagne, sur la côte nord-ouest de la France. Le chantier naval est spécialisé dans la construction de navires commerciaux de petite et moyenne taille. Piriou a construit une large gamme de des bateaux, des bateaux de pêche aux ferries de passagers.

