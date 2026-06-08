2 acquisitions, 1 plateforme Exagis, Oxurion mise sur le logiciel, ce virage surprend les actionnaires

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Oxurion engage un virage stratégique et place Exagis, sa solution propriétaire, au centre d’un modèle plus orienté vente de logiciels. Le groupe coté à Euronext Brussels met en avant Axiodis, sa filiale française, comme pierre angulaire d’une plateforme européenne dédiée aux données cliniques.

Ce mardi matin, dans l’écosystème feutré des communiqués financiers, un même mot revient: plateforme. Oxurion ne raconte plus seulement l’histoire d’un acteur des services d’essais cliniques, mais celle d’une construction, couche après couche, d’un ensemble plus intégré où le logiciel devient un produit à part entière. Le signal est clair dans le communiqué de presse d’Oxurion: Exagis, développée en interne, n’est plus seulement un outil au service des projets, elle devient un levier de commercialisation, avec un modèle plus complet, explicitement axé sur la vente de logiciels.

Dans un secteur où la donnée clinique structure les décisions, l’enjeu dépasse le discours. Il s’agit de maîtriser les flux, d’industrialiser les processus, de standardiser les échanges, et de rendre l’offre plus lisible pour des sponsors d’essais cliniques qui demandent à la fois de la rigueur et de la vitesse. Oxurion entend répondre à cette attente en musclant le rôle d’Exagis, tout en s’appuyant sur Axiodis, présentée par le groupe comme un spécialiste français de la biométrie et du data management.

Exagis, une eCRF propriétaire que le groupe veut vendre comme logiciel

Exagis est décrite par Oxurion comme une solution propriétaire développée en interne, et pensée pour des flux de biométrie et de gestion de données cliniques. Dans la présentation institutionnelle d’Oxurion, Axiodis exécute sa plateforme Exagis eCRF sur des études complexes, et le groupe met en avant une logique de plateforme dédiée aux données cliniques, à la biométrie et à des services tirés par l’IA.

Le point de bascule se joue dans la façon de commercialiser cette brique. Le communiqué de presse d’Oxurion parle d’un virage stratégique clair vers un modèle de commercialisation plus complet et axé sur la vente de logiciels. Autrement dit, Exagis n’est plus cantonnée au statut d’infrastructure interne, elle devient un produit qui doit trouver sa place sur le marché, au côté des prestations de CRO.

Dans ce type d’arbitrage, le logiciel change la nature de la relation client. Une prestation de services se négocie projet par projet, avec des équipes, des charges, des calendriers. Une plateforme logicielle, elle, porte une promesse différente: celle d’une standardisation, d’une interopérabilité, d’une continuité de données. C’est précisément ce que souligne une communication relayée autour d’Axiodis CRO, qui présente Exagis comme une solution interopérable et inscrite dans une logique d’amélioration continue.

Axiodis, cornerstone de la plateforme Oxurion en Europe

La scène se déplace à Toulouse, où Axiodis est régulièrement mise en avant comme la pièce maîtresse de l’édifice. Sur le site corporate d’Oxurion, Axiodis est décrite comme the cornerstone de la plateforme du groupe, un spécialiste français de la biométrie clinique, du clinical data management et de la biostatistique. L’ambition affichée est celle d’un groupe européen de CRO et de technologies cliniques, construit via une stratégie de consolidation buy-and-build.

Cette mise en scène n’est pas anodine. Dans l’architecture d’un groupe qui veut agréger des capacités, la filiale qui tient la brique de données et l’outil eCRF peut devenir un centre de gravité. La donnée clinique se trouve au carrefour des opérations: collecte, validation, monitoring, analyses, reporting. Maîtriser la chaîne et posséder l’outil permet de proposer une expérience plus intégrée, et de réduire les frictions entre équipes, outils et standards.

Oxurion insiste sur une next-generation European platform dédiée aux données cliniques, à la biométrie et à des services tirés par l’IA. Dans cette narration, Axiodis n’est pas seulement une entité opérationnelle, mais une base technologique et méthodologique. Exagis, purpose-built pour des workflows de biométrie et de gestion de données, devient un marqueur de différenciation: une solution conçue pour le métier, pas un simple assemblage de modules génériques.

Le pari est lisible: si la plateforme s’impose comme standard interne, elle peut aussi devenir un standard commercial, ou au moins une offre logicielle qui accompagne les services. C’est là que la stratégie axée sur la vente de logiciels prend tout son sens, en transformant un actif interne en produit.

Double initiative stratégique: logiciel, marketing et accélération commerciale

Le changement de cap ne se limite pas à la technologie. Une publication consacrée à Oxurion et Axiodis évoque une double initiative stratégique annoncée par Axiodis CRO, et rattache cette dynamique à l’amélioration continue d’Exagis, présentée comme interopérable et développée en interne. Dans le même mouvement, une communication d’Oxurion sur Axiodis insiste sur l’accélération commerciale et marketing, pensée pour soutenir une croissance annoncée comme ambitieuse.

Ce tandem, produit et go-to-market, est un classique des pivots logiciels, mais il reste difficile à exécuter dans la santé et la recherche clinique, où les cycles de décision sont longs et les exigences de conformité élevées. Le logiciel ne se vend pas seulement sur une interface ou une promesse, il se vend sur une capacité à s’intégrer à des environnements déjà outillés, à répondre à des procédures, à produire des traces et des contrôles, et à soutenir des équipes internationales.

Le fait qu’Exagis soit mise en avant comme interopérable va dans ce sens. L’interopérabilité n’est pas un slogan, c’est souvent le point de friction numéro un: faire dialoguer des systèmes, éviter les doubles saisies, sécuriser la circulation des données, et conserver une cohérence documentaire. En choisissant d’orienter la stratégie de croissance vers le logiciel, Oxurion se place sur un terrain où la crédibilité se construit aussi par la capacité à déployer, à maintenir, à accompagner.

La suite donne raison aux sceptiques ou aux partisans selon un critère simple: la capacité du groupe à articuler, sans les opposer, l’offre de CRO et l’offre logicielle. Le logiciel peut renforcer les services, mais il peut aussi exiger une discipline produit, des roadmaps, des supports, des cycles de versions. C’est une autre organisation.

IA, jumeaux numériques et patients virtuels: Exagis comme socle technologique

Dans une communication d’Axiodis CRO, la filiale française annonce des initiatives autour de jumeaux numériques et de patients virtuels pour optimiser des essais cliniques intégrant l’IA, avec l’idée d’un Exagis renforcé par l’IA. Dans le décor, le message est cohérent avec la stratégie de plateforme revendiquée par Oxurion: la donnée structurée et la maîtrise des workflows deviennent le prérequis pour déployer des outils d’IA utiles et auditables.

Le sujet est sensible, car l’IA en recherche clinique se heurte rapidement à des questions de qualité de données, de traçabilité, de reproductibilité et de gouvernance. Une plateforme eCRF et un dispositif de data management bien tenus peuvent faire la différence, en fournissant des données mieux structurées, des contrôles plus explicites, et des chaînes de traitement plus stables. La promesse des jumeaux numériques et des patients virtuels suppose précisément cette base: des données cliniques cohérentes, et des processus capables d’absorber des modèles sans casser la conformité.

Oxurion, via sa communication corporate, présente son projet comme la construction d’une plateforme européenne de données cliniques et de biométrie, avec une dimension de services tirés par l’IA. Le logiciel, dans ce cadre, n’est pas un supplément, mais un socle. Exagis sert de point d’ancrage: un outil métier qui organise la collecte et la gestion, et qui peut ensuite accueillir des briques d’analyse ou d’optimisation.

Reste une réalité de marché: la concurrence est intense, et l’adoption d’une plateforme se gagne sur la capacité à livrer une expérience robuste, supportée, intégrable, et à tenir les exigences des essais. Oxurion choisit pourtant d’appuyer sur l’accélérateur, en liant explicitement sa stratégie de croissance à la vente de logiciels. Le pari est celui d’un groupe qui veut compter dans la chaîne de valeur, pas seulement exécuter.

Ce que le pivot logiciel change pour Oxurion sur Euronext Brussels

Oxurion rappelle être une société belge cotée sur Euronext Brussels sous le symbole OXUR. Ce statut impose une communication structurée et une capacité à rendre lisible une stratégie. En mettant Exagis au cœur du récit, le groupe clarifie un axe: bâtir une plateforme de données cliniques et de biométrie, et consolider des capacités en Europe via une stratégie buy-and-build.

Pour un acteur coté, l’intérêt d’un logiciel propriétaire tient aussi à la différenciation: un actif technologique peut porter une identité, une proposition de valeur, et une cohérence entre acquisitions et développement organique. Axiodis, présentée comme la pierre angulaire, joue ce rôle de pivot: expertise biométrie et data management, plus une plateforme eCRF maison. Dans ce schéma, la croissance n’est plus seulement une addition de contrats, mais une montée en puissance d’un produit et d’un mode opératoire.

Le risque, lui, est implicite: un pivot logiciel demande de la discipline, une capacité à faire évoluer la plateforme sans la fragiliser, et une approche commerciale adaptée. Oxurion et Axiodis affichent leur intention d’accélérer la stratégie commerciale et marketing. La question qui suit, dans l’industrie, est toujours la même: Exagis sera-t-elle vendue comme un produit autonome, ou comme une brique indissociable des services de CRO, avec un effet d’entraînement sur l’ensemble du portefeuille?

Pour l’instant, Oxurion a posé le décor et donné le rôle principal. La suite se jouera dans l’exécution, et dans la façon dont Exagis, annoncée comme interopérable et renforcée par l’IA, passera du statut d’outil maison à celui de logiciel que des clients choisissent, renouvellent, et intègrent à leurs essais.

FAQ: Oxurion, Exagis et Axiodis CRO

Oxurion est-il un éditeur logiciel ou une CRO?

Oxurion se présente comme un groupe qui construit une plateforme européenne de services et de technologies pour la recherche clinique. Son virage stratégique met davantage l’accent sur la vente de logiciels autour d’Exagis, tout en s’appuyant sur des activités de CRO, selon la communication du groupe.

Qu’est-ce qu’Exagis dans l’offre d’Oxurion?

Exagis est une solution propriétaire développée en interne, présentée comme une plateforme eCRF utilisée sur des études complexes par Axiodis, selon le site corporate d’Oxurion et le communiqué de presse du groupe.

Quel est le rôle d’Axiodis dans la stratégie du groupe?

Axiodis est décrite par Oxurion comme la pierre angulaire de sa plateforme, et comme un spécialiste français de la biométrie clinique, du data management et de la biostatistique. Elle porte la plateforme Exagis dans les opérations, selon la présentation institutionnelle d’Oxurion.

Oxurion parle-t-il d’IA dans les essais cliniques?

Oui. La communication d’Axiodis évoque des travaux autour de jumeaux numériques et de patients virtuels pour optimiser des essais cliniques intégrant l’IA, avec un Exagis présenté comme renforcé par l’IA.

Sur quelle place boursière Oxurion est-il coté?

Oxurion indique être coté sur Euronext Brussels sous le symbole OXUR, selon son site corporate.

Questions fréquentes Oxurion est-il un éditeur logiciel ou une CRO ? Oxurion se présente comme un groupe qui construit une plateforme européenne de services et de technologies pour la recherche clinique. Sa communication met en avant un virage vers un modèle davantage axé sur la vente de logiciels autour d’Exagis. Qu’est-ce qu’Exagis ? Exagis est une solution propriétaire développée en interne, présentée comme une plateforme eCRF utilisée par Axiodis sur des études complexes, et que le groupe veut davantage commercialiser comme logiciel. Quel rôle joue Axiodis dans le groupe Oxurion ? Oxurion présente Axiodis comme la pierre angulaire de sa plateforme, avec une spécialisation en biométrie clinique, clinical data management et biostatistique, et comme porteur opérationnel de la plateforme Exagis. Oxurion et Axiodis parlent-ils d’IA appliquée aux essais cliniques ? Oui. La communication d’Axiodis mentionne des initiatives autour de jumeaux numériques et de patients virtuels pour optimiser des essais cliniques intégrant l’IA, avec un Exagis annoncé comme renforcé par l’IA.