Accord nucléaire États-Unis-Arabie saoudite, garanties civiles, ambitions de Riyad, ce qui inquiète le Moyen-Orient

Un projet d’accord nucléaire civil entre les États-Unis et l’Arabie saoudite relance un débat sensible au Moyen-Orient. Présenté comme un levier énergétique et diplomatique, ce dossier inquiète en raison des risques de prolifération, des ambitions régionales de Riyad et des garanties exigées par Washington.

Washington négocie avec Riyad des garanties nucléaires civiles

Le cœur du dossier porte sur un partenariat qui permettrait à l’Arabie saoudite de développer un programme nucléaire à usage civil avec l’appui technologique américain. Riyad met en avant la hausse de sa demande d’électricité, la diversification de son mix énergétique et la volonté de réserver davantage de pétrole à l’exportation. Dans un pays engagé dans de grands projets industriels et urbains, l’argument énergétique occupe une place centrale.

Pour Washington, l’enjeu dépasse la vente de technologies. Tout accord de coopération nucléaire avec un pays tiers doit respecter des règles strictes, souvent regroupées sous l’expression accord 123, en référence à la législation américaine. Ces textes encadrent le transfert de matériel, de combustible, de formation et de savoir-faire. Ils peuvent aussi interdire certaines activités jugées sensibles, comme l’enrichissement de l’uranium ou le retraitement du combustible usé.

Les inquiétudes viennent précisément de ces points techniques. Un réacteur civil ne constitue pas, à lui seul, un programme militaire. Mais la maîtrise du cycle du combustible peut rapprocher un État de capacités utilisables à d’autres fins. Les inspections de l’AIEA servent à vérifier les déclarations nationales, mais leur efficacité dépend du niveau d’accès accordé aux inspecteurs, de la transparence des sites et de la coopération politique du pays concerné.

Le Congrès américain dispose aussi d’un rôle de contrôle. Plusieurs élus demandent des garanties écrites, vérifiables et durables avant toute approbation. Le débat touche à la crédibilité des États-Unis dans la lutte contre la prolifération. Si Washington accepte des conditions moins strictes pour Riyad que pour d’autres partenaires, ses alliés comme ses rivaux pourraient y voir un précédent diplomatique aux effets durables.

Les garanties techniques et les inspections internationales occupent une place centrale dans le débat.

Israël et l’Iran surveillent l’enrichissement saoudien

La principale crainte régionale concerne un possible effet d’entraînement. L’Iran possède déjà un programme nucléaire avancé, surveillé depuis des années par les puissances occidentales et l’AIEA. Si l’Arabie saoudite obtenait une marge de manœuvre importante sur l’enrichissement, Téhéran pourrait s’en servir pour justifier ses propres activités. À l’inverse, Riyad estime devoir préserver ses options face à un voisin perçu comme stratégique et militaire.

Israël suit le dossier avec une attention particulière. L’État hébreu soutient généralement le renforcement des liens de sécurité entre les États-Unis et leurs partenaires arabes modérés, mais il refuse toute évolution susceptible d’affaiblir son avantage stratégique régional. Un programme saoudien strictement civil, placé sous contrôle international robuste, serait moins problématique. Un dispositif laissant des zones d’ambiguïté sur l’enrichissement ou le retraitement provoquerait une opposition plus nette.

Le dossier s’inscrit aussi dans une négociation plus large entre Washington et Riyad. L’Arabie saoudite recherche des garanties de défense, des investissements technologiques et une reconnaissance accrue de son rôle régional. Les États-Unis, de leur côté, veulent maintenir leur influence face à la Chine et à la Russie. Le nucléaire civil devient par conséquent une pièce d’un ensemble diplomatique qui inclut énergie, sécurité, commerce et normalisation régionale.

Le risque, pour les capitales occidentales, tient à l’équilibre entre coopération et contrôle. Refuser tout partenariat pousserait Riyad vers d’autres fournisseurs, potentiellement moins exigeants. Accepter un accord trop permissif affaiblirait les standards internationaux. Entre ces deux options, les négociateurs cherchent une formule combinant réacteurs civils, surveillance renforcée, restrictions techniques et clauses de suspension. Les termes précis du texte seront déterminants pour évaluer la portée réelle de l’engagement saoudien.

Israël et l’Iran surveillent les conditions qui encadreraient un programme nucléaire saoudien. Questions fréquentes Pourquoi un accord nucléaire civil avec l’Arabie saoudite inquiète-t-il ? L’inquiétude porte sur le risque de prolifération. Un programme civil peut être contrôlé, mais certaines compétences, notamment l’enrichissement de l’uranium, sont sensibles car elles peuvent réduire la distance technique avec des usages militaires. Quel rôle jouent les États-Unis dans ce type d’accord ? Les États-Unis peuvent fournir technologies, expertise et combustible, mais ils exigent généralement des garanties de contrôle. Le Congrès peut examiner l’accord et demander des restrictions supplémentaires avant sa mise en œuvre. Pourquoi Israël et l’Iran suivent-ils ce dossier ? Israël veut préserver son avantage stratégique régional, tandis que l’Iran peut utiliser le dossier saoudien dans son propre argumentaire nucléaire. Toute concession à Riyad serait analysée comme un précédent au Moyen-Orient.