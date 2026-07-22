1972, 2026, 40 cm de plus pour la Renault 5, dont 20 cm liés à la sécurité, ce qui surprend sur nos citadines modernes

La comparaison entre la Renault 5 de 1972 et sa version électrique vendue en 2026 illustre une tendance lourde du marché automobile. En un demi-siècle, les citadines ont grandi, non par goût du volume seul, mais sous l’effet des normes de sécurité, des équipements embarqués et des attentes des conducteurs.

Renault 5 gagne 40 cm entre 1972 et 2026

La première Renault 5, lancée en 1972, mesurait environ 3,52 m de long. La Renault 5 E-Tech électrique commercialisée en 2026 approche 3,92 m. L’écart atteint donc près de 40 cm, même si la sécurité n’explique pas toute cette progression. Les batteries, le confort et les équipements électroniques occupent aussi une place considérable.

Dans cette évolution, les experts du secteur estiment qu’environ 20 cm proviennent directement des exigences de protection. Les pare-chocs ne sont plus de simples éléments décoratifs ou de petites pièces métalliques. Ils intègrent désormais des absorbeurs d’énergie, des structures capables de se déformer et des capteurs reliés aux systèmes d’aide à la conduite.

Le capot a aussi changé de fonction. Sur les modèles récents, il doit ménager un espace entre la carrosserie et les organes mécaniques afin de réduire la gravité des blessures lors d’un choc avec un piéton. Cette contrainte impose un dessin plus haut, parfois plus long, même sur des voitures destinées aux centres-villes.

La largeur progresse elle aussi. La Renault 5 d’origine restait proche de 1,52 m, quand le modèle actuel dépasse largement ce gabarit. Les portières plus épaisses accueillent des renforts latéraux, des airbags et des mécanismes de protection. Le gain en sécurité se paie par une empreinte au sol plus importante, visible dans les parkings anciens et les rues étroites.

Cette transformation ne concerne pas seulement Renault. Les Peugeot 208, Volkswagen Polo ou Fiat 500 récentes suivent la même trajectoire. La petite voiture populaire des années 1970 est devenue un objet technique dense, pensé pour protéger ses occupants à des vitesses plus élevées et dans des environnements urbains plus complexes.

Les citadines modernes dépassent largement le gabarit des modèles des années 1970.

Euro NCAP impose des zones de survie plus volumineuses

Le rôle d’Euro NCAP est central dans cette inflation des dimensions. Depuis la généralisation de ses essais de choc, les constructeurs conçoivent leurs modèles pour préserver une cellule habitable stable. Les zones avant et arrière doivent absorber l’énergie avant qu’elle n’atteigne les passagers, ce qui impose des porte-à-faux et des longerons plus élaborés.

Les tests latéraux ont renforcé cette tendance. Pour obtenir de bons résultats, une citadine doit protéger le thorax, le bassin et la tête lors d’un impact avec un véhicule ou un poteau. Les airbags rideaux, les renforts dans les montants et les traverses de plancher prennent de la place, même lorsque l’habitacle paraît compact vu de l’extérieur.

Les systèmes électroniques ajoutent une autre couche. Freinage automatique d’urgence, maintien dans la voie et lecture des panneaux reposent sur des radars, caméras et calculateurs. Ces ADAS exigent des zones d’installation dégagées, souvent dans le pare-brise, la calandre ou les boucliers. Leur présence pèse sur l’architecture générale du véhicule.

La protection des piétons a modifié la face avant des voitures. Les normes demandent une meilleure gestion du choc au niveau des jambes et de la tête. Les ingénieurs doivent créer des zones de déformation entre l’extérieur de la carrosserie et les éléments rigides. De ce fait, même une citadine électrique sans gros moteur thermique conserve un volume avant soigneusement calculé.

Cette croissance soulève une question d’usage. Les voitures deviennent plus sûres, mais elles occupent davantage d’espace public. Dans les centres anciens, les places de stationnement dessinées pour des véhicules de 3,60 m accueillent aujourd’hui des modèles proches de 4 m. La sécurité routière progresse, tandis que l’adaptation des infrastructures urbaines avance plus lentement.

Les tests de sécurité imposent des structures plus volumineuses dans les voitures récentes. Questions fréquentes Pourquoi les citadines sont-elles plus longues qu’en 1972 ? Elles intègrent des structures de choc, des airbags, des capteurs d’aide à la conduite et davantage d’équipements de confort. La sécurité représente une part importante de cette hausse, avec environ 20 cm liés aux protections modernes. La Renault 5 de 2026 est-elle seulement plus grande pour loger sa batterie ? Non. La batterie explique une partie de l’architecture, mais les renforts de carrosserie, la protection des piétons et les exigences Euro NCAP jouent aussi un rôle majeur dans les dimensions actuelles. Les voitures plus grandes sont-elles forcément plus sûres ? La taille aide à intégrer des zones de déformation et des protections latérales, mais la sécurité dépend aussi de la conception, des matériaux, des aides électroniques et de la qualité des essais réalisés avant commercialisation.