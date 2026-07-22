240 MWh de stockage, BNZ choisit Sungrow en Italie, ce que l’accord révèle sur la flexibilité du réseau italien

BNZ et Sungrow ont signé un accord portant sur 240 MWh de stockage d’énergie en Italie, selon Energynews. pro. L’opération associe un développeur actif dans le solaire à un fournisseur mondial de solutions de conversion et de batteries. Elle intervient alors que l’Italie cherche à absorber davantage d’électricité renouvelable, tout en limitant les congestions et les écarts entre production et consommation.

BNZ confie 240 MWh de stockage à Sungrow en Italie

L’accord annoncé entre BNZ et Sungrow porte sur une capacité de stockage de 240 MWh destinée au marché italien. Le volume communiqué renvoie à l’énergie pouvant être stockée, et non à la puissance instantanée en mégawatts, deux indicateurs souvent confondus dans le débat public. Ce niveau place l’opération dans la catégorie des projets utiles à l’équilibrage local et à la valorisation de la production renouvelable.

BNZ, filiale spécialisée dans le développement de projets solaires en Europe, dispose déjà d’un positionnement identifié sur les marchés du sud du continent. Son intérêt pour le stockage répond à une logique industrielle simple, les centrales photovoltaïques produisent fortement en journée, mais la demande électrique se prolonge le soir. Sans batteries, une partie de cette production peut être moins bien valorisée lorsque les prix de gros baissent aux heures les plus ensoleillées.

Sungrow apporte de son côté des équipements de conversion électrique et des systèmes de batteries intégrés. Le groupe chinois est devenu l’un des fournisseurs majeurs du secteur, avec une présence dans les onduleurs solaires et les solutions dites BESS, pour Battery Energy Storage System. Dans un projet de cette taille, la standardisation des conteneurs batteries, le pilotage logiciel et la sécurité thermique constituent des éléments déterminants.

Les informations publiques disponibles ne détaillent pas encore les sites concernés, le calendrier de mise en service ni le montant financier de l’accord. Cette absence de précision limite l’évaluation économique complète du projet. Elle n’empêche pas de mesurer l’enjeu technique, car l’Italie fait partie des marchés européens où l’ajout de batteries devient un complément naturel au solaire, notamment dans les régions où les raccordements et la disponibilité du réseau pèsent sur les projets.

L’accord porte sur 240 MWh de stockage associés au développement des renouvelables.

Terna prépare le réseau italien à davantage de batteries

Le développement du stockage s’insère dans une transformation plus large du réseau italien. Le gestionnaire de transport Terna doit intégrer une production renouvelable plus variable, issue du solaire et de l’éolien. Les batteries permettent de déplacer une partie de l’électricité produite vers les périodes de tension, sans recourir immédiatement à des centrales thermiques de pointe.

Le cas italien présente une particularité géographique. La production renouvelable se concentre souvent dans le sud de la péninsule et sur les îles, tandis que les grands pôles de consommation industrielle restent importants dans le nord. Cette dissymétrie crée des besoins de flexibilité, de stockage et de renforcement des lignes. Les projets comme celui de BNZ et Sungrow ne remplacent pas les infrastructures de transport, mais ils peuvent réduire localement certains déséquilibres.

Pour les producteurs solaires, les batteries stationnaires offrent aussi une réponse commerciale. Elles permettent de stocker l’électricité lorsque les prix sont bas, puis de la réinjecter lors des heures où le système en a davantage besoin. Cette mécanique améliore la prévisibilité des revenus, même si elle dépend encore des règles de marché, des coûts d’équipement et des conditions de raccordement imposées aux opérateurs.

L’accord de 240 MWh illustre la montée en puissance d’une filière devenue centrale pour les énergies renouvelables. Le défi porte maintenant sur l’exécution, avec des délais de livraison, des autorisations locales, des contraintes foncières et des exigences de sécurité élevées. Les communes concernées, les opérateurs de réseau et les investisseurs surveilleront surtout la capacité de ces actifs à fonctionner de manière fiable lors des pics de demande et des épisodes de forte production solaire.

Le stockage aide le réseau italien à gérer les variations de production solaire. Questions fréquentes Que représente la capacité de 240 MWh annoncée ? Elle correspond à la quantité d’énergie que les batteries peuvent stocker. Ce chiffre ne doit pas être confondu avec la puissance instantanée, exprimée en mégawatts. Pourquoi l’Italie attire-t-elle des projets de stockage ? Le pays développe rapidement le solaire et doit gérer des écarts entre zones de production, périodes de forte demande et capacités du réseau électrique. Quel rôle joue Sungrow dans ce type d’accord ? Sungrow fournit des solutions techniques pour le stockage et la conversion électrique, notamment des systèmes de batteries intégrés destinés aux projets énergétiques.