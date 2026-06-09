70 villes, 2 horaires clés, les rassemblements Lyhanna ce lundi soir dans le Sud-Ouest, ce qui surprend

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Lundi 8 juin 2026, à 19 heures, des rassemblements sont annoncés devant des tribunaux dans le Sud-Ouest, après la mort de Lyhanna, 11 ans. De Bordeaux à Périgueux, les appels se ressemblent: rendre hommage et exiger une meilleure protection des enfants.

Sur les réseaux, les points de rendez-vous se fixent à la même heure, souvent au même endroit: les marches d’un palais de justice, un parvis, une place devant une juridiction. Le décor change selon les villes, mais la scène est la même, portée par des collectifs et associations de défense des droits des enfants et de lutte contre les violences. En Dordogne, rapporte Sud Ouest, des peluches et des dessins s’amassent sur les marches des palais de justice. Le silence, lui, pèse autant que la foule.

En Dordogne, trois rendez-vous à Périgueux, Bergerac et Sarlat

Le même lundi soir, la Dordogne se rassemble en trois points. Selon Sud Ouest, des rendez-vous sont organisés à Périgueux, Bergerac et Sarlat, tous à 19 heures. À Périgueux, la foule se masse sur les marches du tribunal, dans une atmosphère décrite comme dominée par la colère et le désarroi.

Sud Ouest chiffre la mobilisation: environ 400 personnes à Périgueux, à la même heure autant à Bergerac, et un peu plus de 80 à Sarlat. Dans ces rassemblements, l’hommage à l’enfant se mêle à une demande de réponses: comment une telle issue a-t-elle été possible, et que faut-il changer pour éviter qu’elle se reproduise? La scène, répète le quotidien régional, se matérialise aussi par les objets déposés au pied des bâtiments judiciaires, peluches, fleurs, dessins.

Le choix du tribunal n’est pas neutre. Il dit une attente de justice, mais aussi une adresse au système, aux procédures, aux signalements, à ce qui a été fait ou pas. Là, sur les marches, la colère se formule souvent sans slogan. Un rassemblement peut tenir dans un silence.

En Gironde, Bordeaux, Libourne et Arcachon annoncés à 19 heures

En Gironde, plusieurs points de rassemblement sont annoncés le même soir. Selon Sud Ouest, les rendez-vous sont prévus à 19 heures devant les tribunaux de Bordeaux et Libourne, et devant le tribunal de proximité d’Arcachon.

À Bordeaux, Sud Ouest précise que le Collectif enfantiste et l’association Mouv’enfant appellent à un rassemblement pacifique sur le parvis des Droits de l’Homme, devant le tribunal. Le texte de l’appel s’inscrit dans un cadre plus large: protester contre l’impunité des agresseurs d’enfants, après la mort de Lyhanna, et alors que le principal suspect, écrit le journal, avait fait l’objet de multiples signalements pour des faits de violences sexuelles.

À Arcachon, le rendez-vous est également donné à 19 heures, devant le tribunal de proximité, 6 place de Verdun, selon Sud Ouest. Là encore, l’horaire commun sert de repère: on se rassemble à la même minute, dans plusieurs villes, comme pour faire masse à distance.

Ce qui se joue dépasse la géographie. En choisissant des lieux judiciaires, les organisateurs ancrent leur message dans une demande de protection et de responsabilité. Et la répétition des rendez-vous, ville après ville, fabrique une soirée nationale faite d’images locales.

À Toulouse, un rassemblement annoncé devant le tribunal judiciaire

Dans le même mouvement, un rassemblement est annoncé à Toulouse devant le tribunal judiciaire, le lundi 8 juin, selon La Dépêche du Midi. Le journal situe cette mobilisation dans une soirée plus large: à l’appel de collectifs féministes et de protection de l’enfance, des rassemblements sont prévus à 19 heures devant le ministère de la Justice et devant plus de 150 tribunaux à travers la France.

La journée, elle, se déroule aussi dans les bureaux. La Dépêche du Midi rapporte que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a réuni des procureurs généraux à la Chancellerie. La séquence est politique et judiciaire à la fois: d’un côté, des réunions au sommet; de l’autre, des rassemblements au pied des palais de justice.

Dans ce type d’affaires, le calendrier se densifie vite. Les marches blanches, les hommages, les appels à manifester se succèdent, pendant que l’enquête suit sa route. Et, dans l’espace public, une question s’impose: comment renforcer concrètement la protection des enfants et la prise en charge des signalements?

Une mobilisation nationale portée par des collectifs féministes et de protection de l’enfance

L’appel ne vient pas d’un seul réseau. À Paris, un rassemblement a lieu devant le palais de justice, le lundi 8 juin 2026, selon un reportage du Parisien, à l’initiative de collectifs et d’associations féministes et de protection de l’enfance. Le rassemblement se tient sur l’île de la Cité, après une interdiction de se réunir place Vendôme prononcée par la Préfecture de police, précise le journal.

Le Parisien cite plusieurs organisations présentes dans l’appel: Mouv’enfants, le Collectif Enfantiste, Nous toutes, la Fondation des femmes. Les mots d’ordre mêlent hommage et accusation d’inaction, avec une revendication centrale: une meilleure protection des femmes et des enfants. Dans la foule, une formule revient, rapportée par le journal: l’injustice de trop.

Ce qui se joue dans le Sud-Ouest s’inscrit dans cette dynamique: des rendez-vous synchronisés, des lieux symboliques, des collectifs qui se répondent. La mécanique d’une mobilisation nationale se lit dans les détails, un horaire commun, un parvis, une même exigence de réponses. Et dans la répétition d’un geste, déposer une peluche ou un dessin, comme une trace laissée devant la justice.

FAQ

Quels rassemblements sont annoncés en Dordogne?

Selon Sud Ouest, trois rassemblements sont organisés lundi 8 juin à 19 heures à Périgueux, Bergerac et Sarlat.

Où se rassembler en Gironde ce lundi soir?

D’après Sud Ouest, des rassemblements sont prévus à 19 heures devant les tribunaux de Bordeaux et Libourne, et devant le tribunal de proximité d’Arcachon.

Un rassemblement est-il annoncé à Toulouse?

Oui. Selon La Dépêche du Midi, un rassemblement est annoncé lundi 8 juin devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Qui appelle à ces rassemblements?

Selon Sud Ouest et le Parisien, des collectifs et associations féministes et de protection de l’enfance participent aux appels, dont Mouv’enfants et le Collectif Enfantiste.

Pourquoi les tribunaux sont-ils des lieux de rendez-vous?

Les articles de Sud Ouest et de La Dépêche du Midi décrivent des rassemblements organisés devant des juridictions, un choix qui renvoie à la demande de justice et de protection après la mort de Lyhanna.

Questions fréquentes Quels rassemblements sont annoncés en Dordogne ? Selon Sud Ouest, trois rassemblements sont organisés lundi 8 juin à 19 heures à Périgueux, Bergerac et Sarlat. Où se rassembler en Gironde ce lundi soir ? D’après Sud Ouest, des rassemblements sont prévus à 19 heures devant les tribunaux de Bordeaux et Libourne, et devant le tribunal de proximité d’Arcachon. Un rassemblement est-il annoncé à Toulouse ? Oui. Selon La Dépêche du Midi, un rassemblement est annoncé lundi 8 juin devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Qui appelle à ces rassemblements ? Selon Sud Ouest et Le Parisien, des collectifs et associations féministes et de protection de l’enfance participent aux appels, dont Mouv’enfants et le Collectif Enfantiste. À quelle heure sont prévus les rassemblements mentionnés dans les sources ? Les sources citées indiquent un horaire commun de 19 heures pour plusieurs rendez-vous, dont ceux de Dordogne et de Gironde, et l’appel relayé par La Dépêche du Midi.