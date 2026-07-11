CO2 des vignerons et brasseurs, une ressource locale à récupérer, ce que W Platform veut installer dans la French Tech

La start-up française W Platform attire l’attention avec une proposition ciblée, récupérer le CO2 produit lors des fermentations viticoles et brassicoles pour le remettre en circulation auprès des professionnels. Selon Les Echos, l’entreprise s’inscrit dans la French Tech avec une ambition précise, transformer un rejet courant des cuves en ressource locale pour des usages alimentaires et industriels encadrés.

W Platform recycle le CO2 des cuves viticoles

Dans les chais, la fermentation transforme le sucre du raisin en alcool et libère naturellement du CO2. Ce gaz s’échappe le plus souvent dans l’atmosphère, alors qu’il peut répondre à des besoins précis dans les boissons, la conservation ou certaines opérations techniques. W Platform veut organiser cette récupération à l’échelle des territoires, au plus près des zones de production.

Le principe repose sur le captage du gaz au moment où il est émis, puis sur sa purification avant réutilisation. Pour un domaine viticole, l’intérêt dépend de plusieurs paramètres, la taille des cuves, la durée des vendanges, les volumes disponibles et la capacité à stocker le gaz sans perturber le travail en cave. La contrainte n’est donc pas seulement technologique, elle touche aussi l’organisation quotidienne des producteurs.

La promesse de W Platform consiste à créer une boucle courte. Le CO2 issu d’une fermentation peut être valorisé dans un rayon limité, plutôt que d’être acheté auprès de fournisseurs éloignés. Cette approche répond à une fragilité connue des professionnels, leur dépendance à un gaz dont le prix et l’approvisionnement peuvent varier selon les tensions industrielles.

Le modèle intéresse particulièrement les caves coopératives et les sites concentrant de gros volumes saisonniers. Dans ces structures, la fermentation génère des flux suffisamment importants pour justifier des équipements dédiés. Les petits domaines peuvent aussi entrer dans cette logique si la collecte est mutualisée, avec une plateforme locale capable d’absorber des volumes irréguliers.

La question réglementaire reste centrale. Un gaz réutilisé dans l’alimentaire doit satisfaire des normes de pureté, de contrôle et de traçabilité. Le développement de W Platform dépendra donc de sa capacité à associer les producteurs, les acheteurs et les organismes de contrôle autour d’un processus lisible, documenté et compatible avec les exigences sanitaires.

La fermentation du raisin libère un CO2 récupérable sous conditions techniques et sanitaires.

Brasseurs et vignerons testent une chaîne locale du carbone

Les brasseries représentent un autre terrain logique pour cette filière. La fabrication de bière produit du CO2 lors de la fermentation, mais les brasseurs achètent aussi du gaz pour la carbonatation, le tirage ou la protection des cuves. Cette situation crée un paradoxe économique que les acteurs de l’économie circulaire cherchent à corriger.

Pour les brasseries, l’enjeu n’est pas uniquement environnemental. Le gaz alimentaire constitue un poste opérationnel sensible, surtout pour les structures artisanales. Une rupture de livraison peut ralentir la production ou retarder la mise en fût. Une source locale, mieux identifiée, peut donc apporter de la sécurité, même si son coût doit rester compatible avec les marges du secteur.

Les domaines viticoles disposent de volumes concentrés pendant les vendanges, tandis que les brasseurs produisent souvent de manière plus régulière. Cette complémentarité peut aider à lisser l’approvisionnement sur l’année. Elle impose néanmoins une logistique précise, avec stockage, transport, analyse du gaz et calendrier partagé entre plusieurs métiers.

La réussite d’une telle chaîne passe aussi par la traçabilité. Chaque lot de gaz doit être identifié, analysé et relié à son origine. Ce niveau de contrôle peut rassurer les clients professionnels, mais il ajoute des coûts. Le modèle économique devra arbitrer entre proximité, qualité certifiée et prix final, dans un marché où les fournisseurs traditionnels disposent déjà d’infrastructures robustes.

Cette initiative illustre une tendance plus large dans la French Tech, le retour de solutions industrielles concrètes liées aux ressources locales. W Platform ne vend pas seulement une idée de réduction d’émissions, l’entreprise propose une organisation entre producteurs, transformateurs et utilisateurs de gaz. Les prochains développements dépendront des premiers contrats, de la répétabilité du dispositif et de l’accueil des filières viticole et brassicole.

Les brasseries peuvent utiliser du CO2 local pour réduire leur dépendance aux livraisons classiques. Questions fréquentes Que propose W Platform aux vignerons et aux brasseurs ? W Platform propose de récupérer le CO2 émis lors des fermentations, de le purifier puis de le remettre en circulation pour des usages professionnels, notamment dans les boissons et certaines opérations de conservation. Pourquoi le CO2 local intéresse-t-il les producteurs ? Le CO2 alimentaire peut représenter un coût et une dépendance logistique. Une source locale peut sécuriser certains approvisionnements, réduire les transports et valoriser un gaz déjà produit sur place. Quels obstacles doivent encore être levés ? Le dispositif doit garantir la qualité sanitaire du gaz, organiser le stockage, assurer la traçabilité des lots et atteindre un prix acceptable pour les caves, brasseries et utilisateurs finaux.