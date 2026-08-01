Erreur réduite d’un tiers, nuages suivis par IA, ShadowSense prévoit le solaire en temps réel et intrigue les réseaux

Repéré par Enerzine, ShadowSense décrit une IA capable d’apprendre le déplacement des nuages pour prévoir, en temps réel, la production d’électricité solaire. Le système annonce une erreur de prévision réduite d’un tiers, un gain précieux pour les exploitants de centrales et les gestionnaires de réseau confrontés à l’intermittence photovoltaïque.

ShadowSense réduit d’un tiers l’erreur solaire

Le principe de ShadowSense repose sur une observation simple: la production solaire varie parfois en quelques secondes lorsqu’un nuage passe devant les panneaux. Les prévisions météorologiques classiques renseignent sur la couverture nuageuse globale, mais elles manquent souvent de précision à l’échelle d’un parc photovoltaïque ou d’un quartier équipé en toiture.

Le système s’appuie sur des images du ciel et sur l’analyse des ombres projetées. Le logiciel suit la vitesse, la direction et la densité des nuages, puis les relie aux variations constatées sur les panneaux. Cette approche permet d’anticiper une baisse ou une reprise de production photovoltaïque avant qu’elle ne soit visible dans les données électriques.

L’annonce d’une erreur réduite d’un tiers constitue le point le plus concret de cette technologie. Pour un exploitant, quelques minutes de prévision plus fiable peuvent modifier la gestion d’un onduleur, l’appel à une batterie ou l’achat d’électricité sur le marché. Dans un réseau local, cette information réduit aussi les écarts entre énergie prévue et énergie injectée.

La valeur de l’outil dépendra de son intégration opérationnelle. Les centrales solaires de grande taille disposent déjà de capteurs, de stations météo et de logiciels de supervision. ShadowSense ajoute une couche d’analyse visuelle, centrée sur le temps réel. Son intérêt sera plus marqué sur les sites soumis à des passages nuageux rapides, notamment en zone périurbaine ou près de reliefs.

ShadowSense relie l’observation du ciel aux variations de production photovoltaïque.

ShadowSense associe caméras et machine learning sur site

La technologie met en avant une combinaison devenue centrale dans l’énergie renouvelable: des caméras au sol, des données de production et des modèles capables d’apprendre. Le machine learning compare des milliers de situations passées, ciel clair, nuage isolé, couverture variable, puis affine ses calculs lorsque de nouvelles mesures arrivent depuis l’installation.

Cette logique répond à un problème quotidien des gestionnaires. Le solaire produit beaucoup lorsque la demande n’est pas toujours maximale, puis peut chuter brutalement si le ciel se couvre. Une prévision plus courte, mais plus précise, facilite l’équilibrage du réseau électrique. Elle peut aider à décider quand charger une batterie, limiter l’injection ou solliciter une autre source disponible.

Les usages dépassent les grands parcs. Des logiciels pilotés par IA commencent aussi à optimiser l’autoconsommation chez les particuliers et dans les bâtiments tertiaires. En croisant la météo, les habitudes de consommation et la production attendue, ils recommandent le meilleur moment pour lancer une pompe à chaleur, recharger un véhicule électrique ou activer certains équipements professionnels.

La maintenance prédictive complète ce tableau. Une baisse de rendement attribuée à tort à un nuage peut masquer un panneau sale, un câble défaillant ou une cellule endommagée. En distinguant mieux l’effet météo d’un défaut technique, l’IA peut orienter plus vite les interventions. Pour les exploitants, l’enjeu n’est pas seulement de produire davantage, mais de réduire les pertes invisibles qui s’accumulent sur l’année.

Les prévisions fines aident à piloter batteries, injection réseau et autoconsommation. Questions fréquentes Comment ShadowSense prévoit-il la production solaire ? Le système analyse les images du ciel, le déplacement des nuages et les variations de rendement des panneaux. L’IA relie ces données pour anticiper les baisses ou reprises de production à très court terme. Pourquoi une erreur réduite d’un tiers compte-t-elle pour le réseau ? Une prévision plus fiable limite les écarts entre production attendue et production réelle. Les gestionnaires peuvent mieux utiliser les batteries, ajuster l’injection électrique et éviter certaines tensions locales. Cette technologie concerne-t-elle seulement les grandes centrales ? Les grands parcs solaires sont les premiers concernés, car ils disposent déjà d’outils de supervision. Le même principe peut aussi soutenir l’autoconsommation dans les bâtiments équipés de panneaux et de logiciels adaptés. Autre article : Le classement des meilleurs banques classiques en France en 2022