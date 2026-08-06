2 juin, examen jusqu’à trente jours avant mise en vente, OpenAI, Google et Anthropic visés, l’open source épargnée

Washington prépare un dispositif de sûreté sur l’intelligence artificielle centré sur les modèles fermés les plus avancés. Selon la presse américaine, le cadre présenté mardi à plusieurs groupes technologiques viserait surtout OpenAI, Google et Anthropic. Les modèles ouverts de Meta, DeepSeek ou Mistral seraient écartés du périmètre immédiat, malgré les inquiétudes liées à leur modification par des utilisateurs externes.

Washington cible OpenAI, Google et Anthropic avant commercialisation

Le projet discuté à la Maison-Blanche prévoit un examen fédéral des systèmes d’IA jugés sensibles avant leur mise sur le marché. Cette procédure découle du décret signé le 2 juin par Donald Trump, qui ouvre la voie à une analyse des modèles les plus puissants jusqu’à trente jours avant leur commercialisation. Le principe reste présenté comme volontaire, mais il marque un durcissement net dans la politique américaine.

Les responsables américains concentreraient leur attention sur les modèles fermés, catégorie qui regroupe les outils dont le code, les données d’entraînement et les paramètres restent sous le contrôle de leur concepteur. Dans cette configuration, OpenAI, Google et Anthropic conservent l’hébergement et la supervision de leurs services. Washington estime que cette maîtrise technique rend possible un contrôle préalable, notamment sur les risques de cybersécurité, de désinformation automatisée ou d’assistance à des usages militaires sensibles.

La réunion confidentielle a réuni des représentants d’OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft et Nvidia. Le choix de ne pas publier le cadre complet nourrit déjà les critiques. Brad Carson, président de l’organisation Americans for Responsible Innovation, estime que des règles applicables aux entreprises d’IA ne peuvent fonctionner que si des acteurs extérieurs connaissent leur contenu. Cette remarque pointe une difficulté classique de la régulation technologique, protéger les informations sensibles sans organiser une supervision opaque.

Le changement de ton est notable pour une administration longtemps favorable à une intervention limitée de l’État fédéral. Les restrictions récentes imposées à certains modèles d’Anthropic et d’OpenAI ont déjà perturbé les usages professionnels. Sur OpenRouter, plateforme qui agrège les requêtes vers plusieurs systèmes d’IA, la part combinée de Google, Anthropic et OpenAI serait passée de 55 % à 33 % entre janvier et juin, signe d’une recomposition rapide des usages.

Le projet américain prévoit un examen des modèles fermés jugés sensibles.

Meta, DeepSeek et Mistral restent hors du dispositif fédéral

Les modèles ouverts ne seraient pas concernés par le contrôle envisagé à ce stade. Cette exclusion couvre notamment les technologies diffusées par Meta, le chinois DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI ou encore le français Mistral. Ces systèmes peuvent être téléchargés, adaptés et parfois exécutés sur des infrastructures privées, ce qui complique fortement une vérification préalable par l’administration américaine.

Cette décision peut surprendre, car les modèles ouverts présentent eux aussi des risques. Un utilisateur avancé peut retirer certains garde-fous, spécialiser le système sur des tâches offensives ou l’intégrer à des chaînes automatisées. Les autorités semblent pourtant privilégier une approche pragmatique. Contrôler un service centralisé chez OpenAI ou Anthropic paraît plus réaliste que suivre des milliers de copies modifiées d’un modèle diffusé publiquement.

Le choix américain intervient dans un contexte de concurrence avec la Chine. DeepSeek bénéficie déjà d’un intérêt croissant auprès des entreprises qui veulent réduire leur dépendance aux trois grands fournisseurs américains. Les restrictions visant les modèles fermés accélèrent cette diversification. Plusieurs responsables techniques interrogés par la presse américaine décrivent désormais des architectures mêlant plusieurs fournisseurs, afin d’éviter un blocage réglementaire, une hausse tarifaire ou une interruption de service.

Pour les acteurs européens, la situation ouvre une fenêtre commerciale. Mistral peut défendre une offre ouverte ou semi-ouverte auprès d’entreprises soucieuses de garder la main sur leurs données. Mais l’évolution reste incertaine, car Washington pourrait renforcer plus tard les obligations liées aux usages sensibles, sans viser directement le code ouvert. Les prochains mois diront si la frontière retenue entre modèles fermés et IA open source devient un standard durable ou un compromis temporaire.

Les modèles ouverts restent hors du dispositif fédéral envisagé à ce stade. Questions fréquentes Quels modèles d’IA seraient concernés par le contrôle américain ? Le dispositif viserait les modèles fermés les plus avancés, notamment ceux d’OpenAI, de Google et d’Anthropic. L’examen porterait sur les risques liés à la sécurité nationale avant la commercialisation. Pourquoi les modèles open source seraient-ils épargnés ? Les modèles ouverts peuvent être téléchargés, modifiés et exécutés hors des serveurs de leur concepteur. Cette diffusion rend un contrôle préalable plus difficile pour l’administration fédérale. Quelles conséquences pour les entreprises utilisatrices d’IA ? Les entreprises peuvent chercher à diversifier leurs fournisseurs afin de limiter leur exposition à des restrictions sur un seul acteur. Les modèles ouverts gagnent de l’intérêt dans ce contexte.