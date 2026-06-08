2 clubs, 1 saison 2024-2025, Matéo Faurie quitte Soyaux-Angoulême pour l’US Salles, inattendu

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Matéo Faurie, troisième ligne passé par Soyaux-Angoulême, va porter les couleurs de l’US Salles sur la saison 2024-2025. L’information apparaît dans plusieurs listings de transferts et a été relayée par le club girondin sur ses canaux officiels.

Sur le papier, un mouvement de plus dans le marché des joueurs. En pratique, c’est un exemple utile pour comprendre comment se fabrique une annonce de recrutement en rugby, entre communication des clubs, agrégateurs de transferts et fiches de joueurs qui se mettent à jour à des rythmes différents. Ici, les éléments convergent: l’US Salles annonce l’arrivée de Faurie pour 2024-2025, et les tableaux de transferts le rattachent à Salles après son passage à Soyaux-Angoulême.

US Salles annonce l’arrivée de Matéo Faurie pour la saison 2024-2025

Le signal le plus direct vient du club lui-même. Sur Instagram, l’Union Sportive de Salles indique être fière d’annoncer l’arrivée de Mateo Faurie pour la saison 2024 – 2025. Cette publication a la valeur d’un communiqué: elle fixe le cadre (le club d’accueil) et l’horizon (la saison visée), sans entrer dans le détail contractuel.

En clair, c’est la couche officielle du transfert: celle qui ressemble à la dernière étape d’un pipeline, quand le club passe du recrutement interne à l’annonce publique. C’est un peu comme la mise en production d’un logiciel après des tests: avant, beaucoup de choses peuvent circuler en coulisses; après, la version publique devient la référence.

Cette annonce ne dit pas tout, et c’est normal. Les clubs choisissent souvent un format court, centré sur l’accueil du joueur, plus que sur son historique complet. Pour compléter, il faut regarder les bases de données et tableaux de transferts qui agrègent ces informations.

Les tableaux de transferts relient Soyaux-Angoulême à Salles

Les compilations de transferts servent de couche d’indexation: elles rassemblent, ligne par ligne, les arrivées et départs par club et par saison. Dans le tableau des transferts en Pro D2 pour 2024/2025, Matéo Faurie apparaît côté Soyaux-Angoulême avec la mention Salles. La même compilation le décrit comme 3ème ligne et lui attribue 21 ans.

De son côté, All. rugby publie une List of Pro D2 rugby transfers for 2024/2025 où figure Matéo Faurie, en back row (troisième ligne), avec un âge indiqué à 21 y/o et une destination Salles. Deux sources indépendantes, deux formats différents, une même direction: Soyaux-Angoulême vers Salles.

Traduction: ces tableaux ne sont pas des communiqués, mais ils jouent un rôle de vérification croisée. Quand un club annonce une arrivée et que les listes de transferts la reflètent, on obtient une cohérence qui réduit le risque de confusion entre homonymes, catégories (espoirs, seniors) ou affectations temporaires.

Un point mérite attention: les âges affichés peuvent varier selon la date de mise à jour et la saison de référence. Ce décalage est fréquent dans les bases sportives, parce que l’âge est une donnée dynamique qui change en continu, alors que les listes de transferts figent une photo à un instant donné. L’important, ici, reste la correspondance du joueur, du poste et du club d’arrivée.

Fiche All. rugby: profil, mensurations et club actuel

Pour sortir du simple qui va où, la fiche joueur donne un niveau de détail plus technique, comme une fiche produit. All. rugby présente Matéo Faurie comme un joueur français âgé de 23 ans, mesurant 186 cm pour 101 kg, et indiquant qu’il joue actuellement pour l’US Salles.

Ces mensurations ne disent pas le niveau, mais elles éclairent la logique de poste. Un troisième ligne est souvent un compromis entre densité physique (pour les impacts, les rucks, le jeu au contact) et mobilité (pour défendre large, suivre les séquences, contester les ballons). Les chiffres fournis par All. rugby décrivent un gabarit cohérent avec cette zone du terrain, sans préjuger du profil exact (plutôt plaqueur, gratteur, porteur).

En clair, une fiche comme celle-ci sert à deux choses: identifier sans ambiguïté le joueur (taille, poids, nationalité, club) et suivre les mises à jour d’affectation. C’est un peu l’équivalent d’un registre DNS dans l’Internet: quand le nom (le joueur) pointe vers un nouveau serveur (le club), la propagation n’est pas toujours instantanée partout, mais la direction finit par s’aligner.

Le croisement entre l’annonce Instagram de l’US Salles et la fiche All. rugby, qui le place déjà au club, renforce l’idée que le recrutement est bien acté dans les référentiels publics consultés.

Ce que raconte un transfert espoirs sur la filière de formation

Le tableau des transferts Pro D2 2024/2025 associe Matéo Faurie à la mention ESPOIR. Même si les catégories exactes varient selon les compétitions et les clubs, l’idée reste la même: une partie du marché se joue sur la trajectoire de développement, pas seulement sur l’impact immédiat en équipe première.

Sur le papier, un transfert est une ligne dans un tableau. Mais, dans la réalité sportive, c’est une décision d’allocation de ressources. Un club recrute un joueur parce qu’il pense pouvoir en tirer une progression technique et physique, ou parce qu’il veut sécuriser un poste dans sa rotation. C’est comparable à un choix d’architecture en ingénierie: on ne remplace pas un composant seulement parce qu’il existe, on le choisit parce qu’il s’intègre à un système et à un calendrier.

Dans le cas de Faurie, les sources publiques disponibles se concentrent sur l’identité du joueur, son poste et son club d’arrivée. Elles ne détaillent pas le rôle prévu, le temps de jeu attendu ou les objectifs sportifs. Mais un élément ressort: l’information circule à la fois via un canal club (Instagram) et via des agrégateurs spécialisés (tableaux de transferts, fiches), signe que le mouvement est suffisamment net pour être repris et consolidé.

Ce transfert s’inscrit aussi dans un paysage plus large de mouvements interclubs. Rugby-transferts. com, par exemple, publie des brèves de marché comme celle annonçant le départ du jeune centre Noureddine Agsib du Racing 92 vers Suresnes. Même si ce cas est distinct, il illustre la même mécanique: une information de recrutement, relayée sous forme courte, qui s’ajoute au flux continu des ajustements d’effectifs.

FAQ

Matéo Faurie rejoint-il bien l’US Salles pour 2024-2025?

Oui. L’US Salles annonce son arrivée pour la saison 2024-2025 sur Instagram, et les tableaux de transferts (rugby-transferts. com et All. rugby) l’associent à Salles pour 2024/2025.

Quel poste occupe Matéo Faurie?

Les listings de transferts le décrivent comme 3ème ligne (back row).

Quel âge a Matéo Faurie selon les sources disponibles?

Les tableaux de transferts 2024/2025 le donnent à 21 ans, tandis que sa fiche All. rugby indique 23 ans. Ces écarts peuvent venir de la date de mise à jour ou de la saison de référence.

Quelles sont ses mensurations?

D’après sa fiche All. rugby, il mesure 186 cm et pèse 101 kg.

De quel club arrive-t-il?

Les tableaux de transferts le rattachent à Soyaux-Angoulême avant son arrivée à Salles.

Questions fréquentes Matéo Faurie rejoint-il bien l’US Salles pour 2024-2025 ? Oui. L’US Salles annonce son arrivée pour la saison 2024-2025 sur Instagram, et les listings de transferts de rugby-transferts.com et All.rugby le rattachent à Salles pour 2024/2025. Quel poste occupe Matéo Faurie ? Les sources de transferts le décrivent comme troisième ligne (back row). Quel âge a Matéo Faurie selon les sources publiques ? Les tableaux de transferts 2024/2025 l’indiquent à 21 ans, tandis que sa fiche All.rugby le présente comme âgé de 23 ans. Quelles sont ses mensurations ? Selon sa fiche All.rugby, il mesure 186 cm et pèse 101 kg.