1er buteur des Chamois en D1, 1 Uruguayen adopté à Niort, Juan Larré est mort, ce détail surprend

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Juan Larré, premier buteur des Chamois Niortais en Division 1 en 1987, est décédé à l’âge de 59 ans, selon Ouest-France. Le club et ses anciens supporteurs perdent une figure à part, un Uruguayen dont l’histoire s’est écrite en grande partie à Niort.

Le décès de l’ancien milieu uruguayen a été rapporté dans les pages consacrées à l’actualité des Chamois, où son nom reste associé à un moment fondateur, le tout premier but du club dans l’élite. Une trace sportive, mais aussi un lien durable avec la ville, raconté à plusieurs reprises par Ouest-France dans sa série consacrée au centenaire des Chamois.

Un décès annoncé par Ouest-France, à 59 ans

La nouvelle est tombée via l’actualité des Chamois: Juan Larré est mort à 59 ans, selon Ouest-France, qui précise une date de décès au dimanche 7 juin dans son suivi du club. L’ancien joueur, identifié comme le premier buteur niortais en Division 1, appartenait à cette génération dont les exploits ont longtemps servi de repère dans l’histoire du club.

Dans la mémoire locale, son nom ressort souvent pour une raison simple: il renvoie à l’instant où Niort est entré dans une autre dimension sportive. Un but ne résume pas une carrière, mais il peut fixer une place. Larré a gardé celle-là.

Reste un détail. Les informations biographiques circulant en ligne ne sont pas toujours cohérentes d’un support à l’autre. Wikipédia, par exemple, présente des éléments d’état civil et de carrière, mais le récit de référence, pour Niort, reste celui publié par Ouest-France dans ses formats club et “centenaire”.

1987: le premier but des Chamois Niortais en Division 1

Ouest-France rappelle, dans sa série sur le centenaire des Chamois, que Juan Andres Larré, arrivé comme recrue uruguayenne, inscrit en 1987 le premier but des Chamois Niortais en Division 1. Le fait est devenu une balise: avant ce but, Niort n’avait pas marqué en D1, après ce but, le club existait dans l’élite, au moins symboliquement.

Concrètement, ce but a fini par raconter plus large que l’action elle-même. Il renvoie à une époque où l’accession en D1 restait un événement rare pour un club de ce profil, et où chaque match dans l’élite fabriquait des repères immédiats: un premier match, un premier point, un premier but. Larré s’est retrouvé associé à ce “premier” qui colle à la peau.

Ouest-France insiste aussi sur le parcours du joueur dans le cadre de sa série: un Uruguayen à Niort, un profil technique de milieu, et une intégration qui a marqué le club au-delà de la feuille de match. Autre point: ce statut de “premier buteur en D1” lui a donné une visibilité particulière auprès des supporteurs, même chez ceux qui n’ont pas vu l’époque.

Le centenaire des Chamois et le récit d’un joueur niortais

Dans ses articles liés au centenaire, Ouest-France décrit Juan Larré comme une figure à part, avec cette formule qui a circulé: le plus Niortais des Uruguayens. L’idée n’est pas anecdotique. Elle dit un attachement, une façon de rester lié à une ville et à un club, même après la fin de carrière.

Un autre article d’Ouest-France, consacré à la saison 1987-1988, évoque aussi le contexte sportif de l’époque et la place de Larré dans l’effectif. Le récit met en avant un joueur qui n’était pas forcément “annoncé” comme central, mais qui s’est imposé par des faits de jeu et par une empreinte durable dans la mémoire du club.

Ce type de portrait, dans une série historique, sert souvent à relier deux Niort: celui des années D1 et celui d’aujourd’hui. Les Chamois ont changé de divisions, de cycles, de dirigeants, mais les repères restent. Et dans cette liste, Larré garde une ligne à part: celle du premier but.

Le lien entre Niort et l’Uruguay ressort aussi dans un autre papier d’Ouest-France, consacré à un match Uruguay-France vu à travers le regard de l’ancien Chamois. Le journal le présente comme “niortais mais avant tout uruguayen”, une formule qui résume bien une double appartenance: l’ancrage local et la fidélité à une sélection, à une culture, à une histoire.

Dans ce même article, Ouest-France mentionne également un long passage sous la conduite d’Oscar Tabrez, figure du football uruguayen, ce qui replace Larré dans une filiation technique et humaine plus large que Niort. Le club des Deux-Sèvres l’a adopté, mais le joueur n’a jamais coupé le fil avec ses origines.

Et après? La disparition de Larré remet en lumière une question simple pour les clubs: comment entretenir la mémoire de ces joueurs qui ont fait une “première fois” et qui, souvent, restent les plus connus d’une époque. À Niort, son nom continuera d’être cité à chaque rappel de l’épopée en D1, parce qu’il est attaché à un fait brut, daté, facile à transmettre: le premier but des Chamois dans l’élite.

FAQ

Qui était Juan Larré?

Juan Larré était un footballeur uruguayen passé par les Chamois Niortais, connu comme le premier buteur du club en Division 1, selon Ouest-France.

Pourquoi Juan Larré est-il associé à l’histoire des Chamois Niortais?

Parce qu’il a inscrit en 1987 le premier but des Chamois Niortais en Division 1, un repère historique rappelé par Ouest-France dans sa série sur le centenaire du club.

Quel âge avait Juan Larré au moment de son décès?

Ouest-France indique que Juan Larré est décédé à l’âge de 59 ans.

Juan Larré était-il resté lié à Niort après sa carrière?

Les portraits publiés par Ouest-France le décrivent comme un Uruguayen très attaché à Niort, au point d’être présenté comme “le plus Niortais des Uruguayens”.

Quel lien Ouest-France fait-il entre Juan Larré et l’Uruguay?

Dans un article consacré à l’Uruguay face à la France, Ouest-France rappelle son identité uruguayenne et évoque un long passage sous la direction d’Oscar Tabrez.

Questions fréquentes Qui était Juan Larré ? Juan Larré était un footballeur uruguayen passé par les Chamois Niortais, connu comme le premier buteur du club en Division 1, selon Ouest‑France. Pourquoi Juan Larré compte dans l’histoire des Chamois Niortais ? Ouest‑France rappelle qu’il a inscrit en 1987 le premier but des Chamois Niortais en Division 1, un repère fondateur pour le club. Quel âge avait Juan Larré au moment de son décès ? Ouest‑France indique que Juan Larré est décédé à l’âge de 59 ans. Juan Larré avait-il gardé un lien avec Niort ? Dans ses portraits, Ouest‑France le décrit comme un Uruguayen très attaché à Niort, présenté comme “le plus Niortais des Uruguayens”.