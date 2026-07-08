Photosol met en service à Creil une centrale solaire classée deuxième en France par puissance

Photosol a mis en service à Creil, dans l’Oise, la deuxième plus puissante centrale solaire de France, selon L’Echo du Solaire. Cette entrée en exploitation installe le site picard dans le premier cercle du photovoltaïque national. Pour le producteur, le projet confirme le poids croissant des grands parcs au sol dans la trajectoire électrique française.

Photosol raccorde sa centrale solaire de Creil

Le classement annoncé donne une portée nationale à l’opération. Une centrale présentée comme la deuxième plus puissante centrale solaire de France ne relève pas d’un simple équipement local. Elle s’inscrit dans la catégorie des infrastructures capables de peser sur les volumes injectés, en particulier lors des journées de forte luminosité, quand la production photovoltaïque contribue davantage à l’équilibre du système électrique.

À Creil, le choix du site retient l’attention. La ville de l’Oise appartient à un territoire marqué par l’industrie, la logistique et les infrastructures de transport. L’installation d’un grand parc solaire dans cet environnement illustre la transformation progressive de certaines emprises foncières vers des usages énergétiques. Le modèle évite de limiter le solaire aux seules toitures et permet de mobiliser des surfaces plus vastes.

Pour Photosol, cette mise en service renforce une stratégie centrée sur les grands actifs photovoltaïques. L’entreprise, connue pour développer et exploiter des centrales au sol, tire parti d’une demande accrue en électricité bas carbone. Le raccordement d’un site de cette taille suppose une coordination étroite avec les gestionnaires de réseau, les services de l’État et les acteurs locaux, notamment sur les questions d’accès, de sécurité et de maintenance.

Les informations publiques disponibles ne détaillent pas tous les paramètres techniques du projet, comme la puissance exacte, le nombre de modules ou le volume annuel attendu. Le rang national attribué au site indique néanmoins un investissement lourd, avec des équipements de conversion, des postes de livraison et des dispositifs de surveillance adaptés. Cette dimension place Creil parmi les implantations solaires les plus observées du moment.

Le raccordement d’un parc solaire de grande taille exige des équipements de contrôle et de maintenance adaptés.

Creil ajoute une capacité solaire majeure au réseau français

L’arrivée de cette centrale intervient dans un contexte où la France cherche à accélérer la production photovoltaïque. Les objectifs publics donnent une place croissante au solaire, aux côtés du nucléaire, de l’hydraulique et de l’éolien. Les grands parcs au sol présentent un avantage industriel précis : ils peuvent être déployés à grande échelle, avec des coûts de production devenus plus compétitifs au fil de la baisse du prix des modules.

Le raccordement d’une installation majeure à Creil pose aussi la question du réseau électrique. La production solaire varie selon l’ensoleillement et atteint souvent son maximum en milieu de journée. Pour les gestionnaires, l’enjeu consiste à absorber ces flux sans fragiliser les équilibres locaux. Les postes de transformation, les lignes existantes et les outils de prévision prennent de ce fait une importance déterminante.

Pour le territoire, les retombées dépassent la seule production d’électricité. Une centrale de grande taille génère des interventions régulières de maintenance, de surveillance, de nettoyage technique et de contrôle environnemental. Les collectivités locales peuvent aussi percevoir des recettes fiscales liées à l’exploitation, même si leur niveau dépend de la structure juridique du projet et des règles applicables aux installations énergétiques.

Le projet conserve une dimension symbolique pour une ville comme Creil, située dans un bassin où les politiques publiques cherchent à combiner activité économique et transition énergétique. Le solaire ne remplace pas les autres filières électriques, mais il ajoute une capacité modulable dans le bouquet national. La centrale exploitée par Photosol donne à l’Oise une place visible dans cette recomposition, avec un site appelé à être suivi sur ses performances réelles lors des prochains mois d’exploitation.