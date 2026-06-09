13 juin, 1 square Jean-Moulin, la braderie du livre revient à La Roche-sur-Yon, ce qui surprend les lecteurs

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Samedi 13 juin, la braderie du livre reprend place au square Jean-Moulin, à La Roche-sur-Yon, de 10 h à 18 h. L’événement, organisé par la Ville, invite lecteurs et chineurs à parcourir les stands au cœur du quartier, le temps d’une journée dédiée aux livres.

Le décor est simple et familier, un square, des allées, des tables alignées. À La Roche-sur-Yon, ce rendez-vous se présente comme une parenthèse de plein air, pensée pour faire circuler les ouvrages et provoquer ces échanges rapides qui naissent devant une couverture, un titre, une collection. Le principe tient dans ce mot, braderie, qui dit l’idée d’un marché accessible et d’un tri collectif des bibliothèques.

Square Jean-Moulin, 87 boulevard Édouard-Branly, un rendez-vous en plein air

Le point de ralliement est clairement identifié, le square Jean-Moulin, situé au 87 boulevard Édouard-Branly. Selon la page d’agenda de La Roche-sur-Yon – Ville et Agglomération, la braderie se déroule sur cette adresse, dans un format qui privilégie la circulation à pied et la flânerie entre les stands.

Ce choix de lieu n’est pas anodin. Un square impose un rythme, celui des passages, des arrêts, des discussions qui se nouent sans protocole. La braderie du livre n’a pas besoin d’un décor spectaculaire, elle a besoin d’espace, d’ombre si la journée est lumineuse, et d’une ambiance de marché où l’on peut ouvrir un volume, feuilleter quelques pages, reposer, revenir. C’est aussi ce qui fait le charme de ce type d’événement, l’impression de tomber sur un livre par hasard, au détour d’une table.

La communication municipale insiste sur le retour de la braderie. L’annonce la braderie du livre est de retour figure dans les informations relayées autour de l’événement, avec la même donnée centrale, samedi 13 juin et le créneau 10 h – 18 h, au square Jean-Moulin, boulevard Édouard-Branly.

Samedi 13 juin, de 10 h à 18 h, la journée s’organise autour des stands

Le cadre horaire est posé, de 10 h à 18 h. D’après Actu. fr et l’agenda de La Roche-sur-Yon – Ville et Agglomération, la braderie se concentre sur cette journée du 13 juin. Huit heures, c’est assez long pour laisser se succéder plusieurs publics, ceux qui arrivent tôt pour chercher une édition précise, ceux qui viennent à la pause de midi, ceux qui prennent le temps l’après-midi.

Dans une braderie du livre, la journée se lit comme une petite dramaturgie. Le matin, les piles sont nettes, les catégories affichées ou improvisées. À mesure que les heures passent, les tables se creusent, les trouvailles changent de main, les discussions se font plus rapides, parfois plus techniques. Il y a les grands classiques que l’on reconnaît de loin, et les ouvrages plus discrets, ceux dont le titre n’accroche pas immédiatement mais qui finissent par intriguer.

Les annonces disponibles restent volontairement pratiques, centrées sur le lieu, la date et les modalités. C’est aussi ce qui dessine l’esprit de l’événement, un rendez-vous local qui mise sur la simplicité et la présence. Le livre, ici, n’est pas un objet de vitrine. Il circule.

Inscriptions des exposants jusqu’au 10 juin, avec une démarche en ligne

La braderie ne tient que si les stands sont là. Les informations de la Ville précisent que les exposants sont invités à s’inscrire avant le 10 juin. La démarche est annoncée comme une inscription en ligne, avec une page dédiée indiquée par Actu. fr et reprise dans la communication municipale.

Ce calendrier d’inscription installe une petite tension logistique, discrète mais réelle, celle qui précède tous les événements de ce type. Qui viendra vendre ou échanger des livres? Quels fonds personnels vont sortir des cartons? Les braderies du livre sont souvent le reflet d’une ville qui trie, déménage, transmet, fait de la place. Le public ne voit que le résultat, des tables remplies, mais l’amont est fait de sélections, de piles constituées, de sacs préparés.

La Ville, en cadrant une date limite, donne un signal clair sur l’organisation. Il ne s’agit pas d’un simple appel informel, mais d’un événement planifié, avec une gestion des emplacements et un dispositif d’accueil. Les annonces relayées sur les canaux municipaux et sur les réseaux sociaux reprennent ce même point, les inscriptions ouvertes jusqu’au 10 juin, pour une braderie le 13 juin.

Un événement municipal relayé sur Actu. fr et les réseaux sociaux

La braderie du livre s’inscrit dans un écosystème de communication très local. L’information circule via Actu. fr, via l’agenda officiel de La Roche-sur-Yon – Ville et Agglomération, et via des relais sur Facebook. Cette multiplication des canaux raconte aussi la nature du rendez-vous, une manifestation de proximité qui se nourrit du bouche-à-oreille numérique.

Dans ce type de format, la visibilité compte autant que le contenu. Un lecteur occasionnel peut tomber sur l’annonce en faisant défiler un fil d’actualité, puis décider de passer juste pour voir. Un habitué des braderies repère la date et se cale sur le créneau du matin. Un exposant, lui, retient surtout la date limite d’inscription. La même information, selon le point de vue, devient une invitation, un agenda, ou une contrainte.

Une autre annonce, publiée sur une plateforme d’agenda, mentionne aussi une braderie du livre au square Jean Moulin, avec un créneau 10:00 à 18:00. Ce type de reprise confirme la présence de l’événement dans les calendriers de sorties, au-delà des canaux municipaux, et contribue à élargir le public potentiel.

Pourquoi les braderies du livre restent un baromètre culturel de quartier

Une braderie du livre n’est pas seulement une vente. C’est un baromètre culturel à hauteur de trottoir. Les tables deviennent une photographie, imparfaite mais parlante, des goûts qui circulent dans une ville, des genres qui se transmettent, des collections qui s’empilent puis se dispersent. On y croise des romans, des bandes dessinées, des livres pratiques, des ouvrages jeunesse, selon ce que les exposants apportent.

Le cadre du square Jean-Moulin accentue ce caractère de proximité. Les braderies fonctionnent parce qu’elles rendent le livre visible hors des lieux habituels, hors des bibliothèques et des librairies. Elles créent un moment où l’objet livre redevient un objet de circulation, où la rencontre se fait sans médiation, entre une personne qui se sépare d’un ouvrage et une autre qui lui donne une seconde vie.

Ce qui se joue, au fond, est moins une opération commerciale qu’un rituel collectif. Le livre sort des étagères, se met à hauteur de main, et change de propriétaire. Samedi 13 juin, à La Roche-sur-Yon, le square accueillera cette chorégraphie simple, faite de piles, de couvertures, de pages tournées au vent.

FAQ

Quand a lieu la braderie du livre à La Roche-sur-Yon?

Elle est annoncée le samedi 13 juin, sur la journée.

À quelles heures la braderie du livre est-elle ouverte?

Les horaires indiqués sont de 10 h à 18 h, selon la Ville et les annonces relayées.

Où se déroule l’événement?

La braderie a lieu au square Jean-Moulin, au 87 boulevard Édouard-Branly, à La Roche-sur-Yon.

Comment s’inscrire en tant qu’exposant?

Les annonces précisent une inscription en ligne, avec une date limite fixée au 10 juin.

Qui organise la braderie du livre?

La communication disponible présente l’événement comme organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Questions fréquentes Quand a lieu la braderie du livre à La Roche-sur-Yon ? Elle est annoncée pour le samedi 13 juin. Quels sont les horaires de la braderie du livre ? Les horaires indiqués sont de 10 h à 18 h. Où se tient la braderie du livre ? Elle se déroule au square Jean-Moulin, 87 boulevard Édouard-Branly, à La Roche-sur-Yon. Jusqu’à quand les exposants peuvent-ils s’inscrire ? Les inscriptions des exposants sont annoncées jusqu’au 10 juin.