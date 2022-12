Pourquoi connecter un ERP à son site de e-commerce ? Tout savoir !

L’importance de l’internet dans tous les domaines aujourd’hui n’est plus à démontrer. Il se présente comme la clé de voûte de bon nombre d’activités, dont le e-commerce.

En effet, de plus en plus, le e-commerce se généralise au point d’entrer dans les habitudes. De ce fait, les attentes des clients vis-à-vis de ces entreprises sont importantes. Gagner en performance et en rapidité s’impose donc aux commerçants.

Pour ce faire, connecter sa boutique en ligne avec son ERP s’avère à ce jour l’une des meilleures solutions pour atteindre ces objectifs. Découvrez ce dont il est question dans cet article.

Une meilleure organisation des services

Relier son ERP à son site de e-commerce, c’est faciliter la gestion de son activité. En effet, ce logiciel permet par nature une gestion centralisée de l’ensemble des informations de l’entreprise.

Il s’occupe par exemple de la comptabilité et des finances de l’entreprise, des ventes, des achats, de la politique tarifaire… C’est donc un outil capable de s’occuper d’un grand nombre de tâches à la fois et de simplifier le travail à vous ainsi qu’à vos collaborateurs.

Selon le site de e-commerce que vous utilisez, il est très important d’avoir un ERP qui saura s’adapter afin de rendre votre expérience optimale. Par exemple, trouver un erp compatible avec Prestashop serait l’idéal si vous utilisez ce site de e-commerce pour vos activités.

L’ERP, c’est donc ce logiciel performant qui vous aide à partager les informations entre les services de l’entreprise. Il est évident qu’avec le flux et la masse d’informations qu’une entreprise en ligne peut être amenée à gérer, le risque de perte ou d’erreur lors de la transmission est important. De ce point de vue, connecter son ERP et son site de e-commerce permet une synchronisation des données en temps réel et une diffusion aux parties concernées.

Toutefois, il faut veiller à mettre à jour régulièrement les informations dans l’ERP de l’entreprise afin d’éviter d’éventuels problèmes ultérieurs tels que la perte ou l’altération de données. L’interfaçage de l’ERP et du site e-commerce est donc essentiel afin d’assurer une bonne communication et une circulation efficace des données entre les deux systèmes.

Amélioration de la relation client

Connecter son ERP à son site de e-commerce est très utile pour renforcer le lien qui unit les clients et votre entreprise en ligne. Grâce à ce type de logiciel, ces derniers ont le privilège d’être informés en temps réel de l’état de la livraison de leur achat. C’est un gros avantage qui leur permet de suivre, de tracer leur produit et d’être tenus au courant dès que survient le moindre problème.

De même, dès que la commande est prête, le client peut recevoir directement cette information via l’IRP ou la plateforme de e-commerce selon l’organisation du système de l’entreprise. Une telle efficacité est forcément bénéfique pour votre activité et plus généralement pour l’image de l’entreprise. Cela permet d’améliorer l’expérience des clients et de les fidéliser. Cela est sans aucun doute positif pour la prospérité de vos affaires.

Un meilleur suivi de la logistique

Connecter son ERP à son site de e-commerce offre des perspectives concrètes de suivi des stocks de marchandises et des ventes ainsi que de normalisation des processus.

Ce logiciel est très précieux en ce qu’il permet au vendeur d’avoir une vision en temps réel des stocks de produits dont il dispose.

Un tel atout permet bien évidemment de se prémunir des ruptures de stock pouvant survenir par moments ou encore de diriger les clients vers d’autres produits à même de les satisfaire si la situation se présentait.