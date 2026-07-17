Permis renouvelables freinés, EDP accuse les États européens, ce que cette lenteur administrative menace vraiment

Le PDG d’EDP dénonce le manque d’action des États membres sur les autorisations liées aux énergies renouvelables, selon Investing. com France. Le groupe portugais, présent dans l’électricité, le solaire et l’éolien, estime que la lenteur administrative fragilise les objectifs climatiques européens et ralentit des investissements déjà identifiés.

Miguel Stilwell d’Andrade critique les permis nationaux

Le message attribué à Miguel Stilwell d’Andrade vise un point devenu central dans la politique énergétique européenne: l’écart entre les objectifs fixés à Bruxelles et leur traduction dans les administrations nationales. Les États membres ont accepté d’accélérer les procédures, mais les porteurs de projets constatent encore des délais longs, des dossiers incomplets et des responsabilités dispersées entre services publics.

Pour un groupe comme EDP, le sujet ne relève pas seulement de la réglementation. Un parc éolien ou solaire mobilise des études foncières, des raccordements, des consultations locales et des financements bancaires. Lorsque l’autorisation tarde, les coûts augmentent et les contrats de fourniture perdent en visibilité. Les industriels de l’énergie demandent donc des calendriers lisibles, avec des étapes administratives mieux coordonnées.

Le cadre européen prévoit déjà un traitement plus rapide des permis renouvelables, notamment dans les zones jugées favorables au développement de nouvelles capacités. Dans la pratique, chaque pays conserve ses circuits, ses recours et ses contraintes territoriales. Les collectivités locales restent souvent en première ligne, en particulier quand les projets touchent au paysage, à la biodiversité ou à l’occupation des sols agricoles.

La critique du PDG intervient dans une période où l’Union européenne cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés. Le problème est désormais moins l’annonce de nouvelles ambitions que leur exécution. Des guichets uniques numériques, des équipes administratives renforcées et des délais opposables figurent parmi les demandes récurrentes du secteur, sans garantie uniforme d’application dans tous les pays.

Les procédures nationales restent un point de blocage pour de nombreux développeurs renouvelables.

EDP relie les délais aux chantiers solaires et éoliens

La lenteur des autorisations pèse directement sur le solaire et l’éolien, deux filières dont les calendriers industriels exigent une forte anticipation. Les développeurs réservent des panneaux, des turbines, des transformateurs et des capacités de raccordement plusieurs mois à l’avance. Un report administratif peut déplacer l’ensemble du chantier, modifier les prix négociés et retarder la mise en production d’électricité.

EDP, héritier de l’électricien portugais et acteur international des renouvelables, défend une approche fondée sur la prévisibilité. Les investisseurs acceptent les contraintes environnementales, mais demandent que les règles soient stables et que les réponses arrivent dans des délais compatibles avec les appels d’offres. Dans plusieurs pays, les files d’attente concernent aussi les réseaux électriques, dont le renforcement conditionne l’arrivée de nouvelles centrales.

La question dépasse les intérêts d’un seul groupe. Les retards de permis touchent les collectivités qui attendent des recettes fiscales, les entreprises cherchant des contrats d’électricité bas carbone et les consommateurs exposés à la volatilité des prix. Quand un projet validé techniquement reste bloqué, la capacité disponible sur le marché progresse moins vite que prévu, ce qui complique la sécurité d’approvisionnement.

Bruxelles pousse les États à limiter les procédures à des durées plus courtes, souvent autour de 24 mois pour les projets complexes hors zones prioritaires. Le signal envoyé par le PDG d’EDP consiste à rappeler que la transition énergétique dépend désormais de milliers de décisions locales. Sans administrations outillées, les objectifs nationaux risquent de rester supérieurs au rythme réel des mises en service.

Les retards de permis peuvent décaler les commandes, les raccordements et la production électrique. Questions fréquentes Pourquoi EDP critique-t-il les États membres européens ? EDP estime que les gouvernements n’appliquent pas assez vite les mesures destinées à accélérer les permis renouvelables. Cette lenteur retarde les projets, augmente les coûts et réduit la visibilité des investisseurs. Quels projets sont les plus touchés par ces retards ? Les parcs solaires, les projets éoliens et les raccordements aux réseaux électriques sont les plus exposés. Ces chantiers nécessitent des autorisations multiples, des études locales et une coordination avec les gestionnaires de réseau. Que demande le secteur des énergies renouvelables ? Les entreprises demandent des guichets uniques, des procédures numériques, des équipes administratives renforcées et des délais prévisibles. L’objectif est de réduire l’écart entre les ambitions européennes et les mises en service réelles.