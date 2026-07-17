Hybride au méthanol, batteries électriques à autonomie doublée, la solution Horse qui surprend le marché automobile

Horse présente une voie intermédiaire entre la voiture électrique classique et le modèle thermique. Selon L’Automobile Magazine, l’équipementier dévoile une solution hybride alimentée au méthanol, capable de doubler l’autonomie associée aux batteries. Le dispositif vise un objectif clair : réduire l’angoisse de recharge sans revenir au moteur thermique de traction traditionnel. Dans un marché encore partagé entre coût, poids des batteries et contraintes d’usage, cette annonce remet le méthanol au centre du débat industriel.

Horse mise sur le méthanol pour prolonger les batteries

Le principe présenté par Horse repose sur une architecture à prolongateur d’autonomie. Dans ce montage, le moteur électrique conserve le rôle principal pour entraîner le véhicule, tandis qu’un module alimenté au méthanol produit de l’énergie quand la charge disponible baisse. Cette approche diffère d’un hybride classique, où le moteur thermique participe souvent directement à la traction.

L’intérêt du méthanol tient à ses caractéristiques pratiques. Ce carburant liquide se stocke plus simplement que l’hydrogène comprimé et peut être distribué avec des infrastructures proches de celles des carburants actuels. Sa densité énergétique reste inférieure à celle de l’essence, mais son usage dans un générateur embarqué limite les variations de régime et facilite l’optimisation du rendement.

La promesse de doublement de l’autonomie doit être lue comme un gain d’usage, non comme une augmentation physique de la capacité. Une batterie de taille comparable peut permettre de parcourir davantage de kilomètres si elle est assistée par un générateur. Pour un conducteur qui effectue des trajets mixtes, ville en semaine puis longue distance, le système réduit le recours aux bornes rapides.

Cette logique répond à une difficulté connue des véhicules électriques : la masse et le coût des batteries. Agrandir un pack améliore la distance parcourue, mais alourdit le véhicule et renchérit sa fabrication. Un prolongateur au méthanol peut permettre d’utiliser une batterie plus raisonnable, tout en gardant une marge pour les grands trajets. Le compromis intéresse surtout les segments où le prix reste déterminant.

Le prolongateur d’autonomie produit de l’énergie quand la batterie atteint un niveau bas.

Renault, Geely et Aramco ciblent la transition prolongée

Horse n’est pas un acteur isolé. Le groupe est adossé à Renault Group, Geely et Aramco, trois partenaires aux intérêts complémentaires dans la motorisation. Renault dispose d’une expérience industrielle en Europe, Geely apporte une base mondiale dans l’automobile, tandis qu’Aramco suit de près les carburants de synthèse et les solutions bas carbone.

La solution au méthanol s’inscrit dans une période où les constructeurs cherchent des réponses plus graduelles que le passage immédiat au tout électrique. Les ventes de modèles à batterie progressent, mais les freins restent visibles : prix d’achat, accès à la recharge, disponibilité des bornes sur autoroute et temps d’immobilisation. Un prolongateur d’autonomie répond à ces inquiétudes sans imposer un moteur thermique comme source principale de mouvement.

Le bilan environnemental dépendra néanmoins de l’origine du méthanol. Produit à partir de ressources fossiles, son avantage climatique reste limité. Fabriqué à partir de CO2 capté et d’hydrogène bas carbone, il devient plus cohérent avec les objectifs de réduction des émissions. Cette différence sera centrale pour les régulateurs, les flottes d’entreprise et les clients attentifs à l’empreinte réelle d’un véhicule.

Le déploiement commercial exigera aussi un réseau de distribution adapté. Les stations-service savent gérer des liquides inflammables, mais un nouveau carburant demande des normes, des réservoirs compatibles et une traçabilité précise. Pour Horse, l’enjeu consiste à convaincre les constructeurs qu’un module standardisé peut réduire les risques industriels. Les premiers contrats donneront une indication concrète sur la place de cette technologie dans les prochains véhicules électrifiés.

Le développement du méthanol dépendra aussi d’un réseau de distribution adapté. Questions fréquentes La solution Horse transforme-t-elle le véhicule en voiture thermique ? Non. Le moteur électrique reste l’organe principal de traction. Le module au méthanol sert à produire de l’énergie pour prolonger l’usage de la batterie lorsque la charge disponible diminue. Pourquoi utiliser du méthanol plutôt qu'une batterie plus grande ? Une batterie plus grande augmente le poids et le coût du véhicule. Un prolongateur au méthanol peut offrir davantage de kilomètres sur long trajet tout en conservant une batterie de taille plus contenue. Le méthanol réduit-il automatiquement les émissions ? Tout dépend de sa production. Un méthanol d’origine fossile limite le gain climatique. Un méthanol produit avec de l’hydrogène bas carbone et du CO2 capté présente un profil plus favorable. Autre article : 6 tendances, 3 chiffres clés du Semestre de la Fintech 2026 de KPMG, ce que le secteur doit affronter