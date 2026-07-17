Électricité en Outre-mer, l’option Base disparaît, facture et puissance à vérifier, ce qui change pour les abonnés EDF

La fin de l’option Base pour l’électricité en Outre-mer est désormais actée, selon Selectra. Cette évolution concerne les foyers dont le contrat prévoit encore un prix identique du kilowattheure toute la journée. La bascule annoncée oblige les abonnés à examiner leur facture, leur puissance souscrite et leurs habitudes de consommation, car le changement de grille tarifaire peut modifier le montant payé chaque mois.

Les clients EDF en Outre-mer doivent vérifier leur facture

Les premiers concernés sont les ménages raccordés dans les territoires ultramarins où le tarif réglementé est géré par les opérateurs historiques, notamment EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain. La mention à rechercher figure généralement dans le bloc option tarifaire de la facture. Quand le document indique Base, le client paie son kilowattheure au même prix, quelle que soit l’heure d’utilisation.

Cette présentation simple a longtemps convenu aux foyers dont la consommation reste régulière sur la journée. Elle évite de déplacer les usages vers certaines plages horaires et facilite la lecture du contrat. La fin de cette option change la logique. Les clients basculés vers une autre formule devront tenir compte d’un découpage entre périodes plus ou moins coûteuses, souvent associé aux heures creuses et aux heures pleines.

La situation ne concerne pas tous les abonnés de la même manière. Un foyer déjà en option heures pleines-heures creuses n’a pas le même profil qu’un client encore en Base. De même, les petits logements, les familles équipées d’un chauffe-eau électrique, les habitations climatisées ou les professionnels à faible consommation ne seront pas touchés avec la même intensité. La puissance souscrite, exprimée en kVA, reste un autre élément déterminant.

Les consommateurs doivent donc procéder à une vérification concrète avant la bascule. Il faut relever l’option actuelle, identifier les plages horaires prévues par le fournisseur et comparer les usages réels du foyer. Un chauffe-eau programmable, une machine à laver lancée en différé ou une recharge de véhicule électrique pendant les heures les moins chères peuvent limiter l’impact. À l’inverse, un logement occupé surtout en soirée, avec une forte consommation en période chère, risque de voir sa facture augmenter.

La facture reste le premier document à consulter pour identifier l’option tarifaire actuelle.

La bascule tarifaire modifie les habitudes de consommation électrique

Le principal changement porte sur le signal envoyé au consommateur. Avec l’option Base, l’abonné n’a pas d’incitation tarifaire à déplacer sa consommation. Avec une formule différenciée, chaque usage devient plus sensible à l’horaire. Cette logique vise à mieux répartir la demande électrique, sujet particulièrement important dans les territoires insulaires ou isolés, où la production locale et l’équilibre du réseau exigent une gestion fine.

Dans les territoires d’Outre-mer, l’électricité repose sur des systèmes spécifiques, distincts du réseau continental. Les coûts de production, les contraintes de transport et la part des installations locales pèsent sur l’organisation du service. Les autorités publiques compensent une partie des écarts afin de maintenir une péréquation tarifaire avec l’Hexagone, mais les opérateurs cherchent aussi à réduire les pointes de consommation, notamment en fin de journée.

Pour un ménage, l’effet financier dépendra du calendrier exact appliqué par son fournisseur et de sa capacité à adapter ses gestes. Les usages programmables sont les plus faciles à déplacer: ballon d’eau chaude, lave-linge, lave-vaisselle, recharge d’appareils ou de véhicules électriques. Les usages contraints, comme la cuisson, la climatisation en période chaude ou l’éclairage en soirée, laissent moins de marge. Cette différence explique pourquoi deux foyers avec une consommation annuelle proche peuvent obtenir des résultats opposés après la bascule.

Les associations de consommateurs recommandent de conserver les dernières factures afin de comparer les volumes consommés sur plusieurs mois. Les compteurs communicants, lorsqu’ils sont disponibles, apportent une lecture plus précise des heures de consommation. Les simulateurs proposés par les fournisseurs ou les comparateurs permettent aussi d’estimer l’effet d’un changement d’option. Le point central reste la transparence: chaque client doit recevoir une information lisible sur les dates, les tarifs et les recours possibles en cas d’erreur de contrat.

Les équipements programmables peuvent réduire l’effet financier d’une tarification différenciée. Questions fréquentes Comment savoir si mon contrat d’électricité est encore en option Base ? Il faut consulter la dernière facture d’électricité et chercher la ligne consacrée à l’option tarifaire. Si la mention « Base » apparaît, le contrat repose encore sur un prix unique du kilowattheure pendant toute la journée. La fin de l’option Base va-t-elle forcément augmenter ma facture ? Non. L’effet dépend du profil de consommation du foyer. Les abonnés capables de déplacer une partie de leurs usages vers les heures les moins chères peuvent limiter l’impact, voire réduire certains coûts. Quels équipements faut-il programmer en priorité ? Les équipements les plus adaptés sont le chauffe-eau électrique, le lave-linge, le lave-vaisselle et la recharge d’un véhicule électrique. Ces usages peuvent souvent être décalés sans gêne importante.