Ouverture d’un compte bancaire à plusieurs : les points essentiels à connaître

Un compte bancaire est un instrument comptable qui sert à sauvegarder l’ensemble des opérations effectuées entre une banque et son client. Aujourd’hui, posséder plusieurs comptes dans différentes banques ou dans une même n’est plus sujet à l’étonnement. Il est même possible d’ouvrir un compte à plusieurs. Il s’agit des comptes joints. Quelles sont les spécificités de cette option ? Comment faire le choix de la banque en ligne où souscrire à ce type de compte ? Cet article vous apporte les réponses à ces questions.

Le compte bancaire joint, qu’est-ce que c’est ?

Un compte joint ou commun dans un langage courant, est un compte bancaire que peuvent ouvrir ensemble deux personnes ou plus. Ces dernières c’est-à-dire les cotitulaires du compte peuvent réaliser autant d’opérations qu’ils le voudraient sur celui-ci. Ils ont en effet les mêmes droits sur le compte.

Les banques physiques ne sont pas les seuls à proposer ce type de service. La majorité des banques en ligne en ont fait un pan très important de leur existence. Les comptes joints en ligne sont donc les comptes communs que proposent ces banques. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en visitant ConnectBanque, un site spécialisé dans le classement des meilleures banques en ligne.

Le fonctionnement des comptes bancaires joints en ligne

L’utilisation des comptes joints est très courante aujourd’hui. En effet, les échéances de crédits et de loyers, les factures d’électricité, les courses alimentaires et autres dépenses communes ne sont pas ce qui manque dans une vie de couple ou de famille. Beaucoup de personnes optent donc pour ce type de compte pour subvenir à ces besoins. Mais comment fonctionnent ces comptes dits joints ?

Le point le plus important ici est que le système de compte commun est basé sur la totale confiance qui existe entre les cotitulaires. En effet, chacun d’eux peut se présenter comme propriétaire du compte et de ce fait jouir des droits accordés à ce titre. De la même manière, en situation de problèmes, tous les cotitulaires devront subir de la même façon les répercussions de cette dernière. Vous pouvez par exemple vous retrouver avec une interdiction bancaire à cause d’une opération frauduleuse qu’aurait essayée l’un de vos cotitulaires sans que vous n’ayez rien à avoir avec cela.

Outre ce point, étant un compte bancaire comme tout autre, vous pouvez le relier à un chèque ou une carte bancaire pour effectuer vos opérations au quotidien. Vous pouvez également effectuer des retraits d’espèces, mettre en place des prélèvements et des virements ponctuels ou permanents.

Les critères à prendre en compte pour sélectionner la meilleure offre de comptes joints en ligne

Comme brièvement annoncé plus haut, beaucoup de banques en ligne offrent le service de compte bancaire joint. Et pour attirer la clientèle, ils proposent de très alléchantes offres de bienvenue. Si vous êtes intéressé par ces bénéfices que vous pouvez obtenir en choisissant d’ouvrir votre compte commun auprès d’une banque en ligne, vous devez vous assurer d’abord d’avoir sélectionné le meilleur de ces établissements. En effet, choisir un compte joint en ligne est un processus qui demande de la vigilance et de la clairvoyance.

Les cartes de crédit gratuites sont les slogans de ces structures financières. Mais là où la majorité offre des cartes standards, certains établissements plus rares offrent des cartes gold. C’est ces dernières que vous devez rechercher en priorité. Vous devez donc naturellement vérifier le type de carte proposée par la banque dans son offre de bienvenue.

N’ayant pas d’agences physiques et donc exemptées des dépenses qui y sont liées, les banques en ligne proposent des frais de tenue de compte commun très favorables (ici). Vous devez cependant vous assurer de la qualité du service client de même que les conditions de revenus pour l’ouverture des comptes.

Face au grand nombre d’établissements à trier pour choisir le meilleur, vous pouvez aussi vous tourner vers un comparateur de banques en ligne pour vous faciliter la sélection.

En somme, pour une bonne gestion des dépenses en famille ou en couple, rien ne vaut l’utilisation d’un compte bancaire joint. Les banques en ligne proposent ce type de service avec beaucoup d’avantages qui méritent le détour. Il est cependant important de choisir son compte joint en ligne avec vigilance et clairvoyance.