Montres Calvin Klein : les meilleurs modèles de montres pour hommes et femmes

Dans cette revue, nous examinerons les meilleures montres Calvin Klein et prouverons qu’il existe des marques de mode de qualité.

C’est parce que, comme je vous le montrerai plus tard, je crois que la montre automatique Calvin Klein est la vraie affaire.

Mais la collection propose également des modèles intéressants pour les montres pour hommes et pour femmes.

Calvin Klein est un titan du style de vie et de la mode connu pour ses créations audacieuses de vêtements et d’accessoires. C’est l’une des marques de mode les plus connues. Fondée en 1968 à New York par le magnat de la mode Calvin Klein, la marque est devenue le label incontournable des chasseurs de statut grâce à ses designs de sous-vêtements et de jeans avant-gardistes.

En plus de Klein lui-même, de nombreux autres créateurs célèbres ont collaboré avec la marque : comme Italo Zuchelli, Raf Simons, Francisco Costa et Amy Mellen. Mais ils n’ont pas eu un impact immense avec la marque cK sur le Swatch Group.

Les meilleures montres CALVIN KLEIN : informations sur la marque

Dans les années 1990, cK cherche à diversifier son offre mode. Mais ils avaient besoin d’un partenaire avec un savoir-faire et une excellente réputation dans le monde de l’horlogerie, et la collaboration avec le fabricant suisse de montres et de bijoux, Swatch Group, a commencé. Ils se sont donc essayés aux montres de mode sous licence de l’horloger suisse.

Calvin Klein et Swatch Group ont uni leurs forces en 1997 pour créer la montre emblématique cK. Avec ses lignes fluides et asymétriques, la marque Calvin Klein Watches a conquis le cœur des fans de la Marque et de la mode. Le charme de ses designs, combiné à un sens de la jeunesse et de l’intemporalité, en fait la montre lifestyle parfaite. Calvin Klein se réinvente, nouveau partenariat.

En 2014, CK a été renommé. Il est passé des montres CK aux montres Calvin Klein. Par la suite, tous les nouveaux modèles porteront le logo « Calvin Klein » sur le cadran au lieu du logo « cK ». En 2016, Raf Simons a pris le poste de directeur créatif du label. L’arrivée de la star de la mode belge a marqué l’arrivée de nouvelles activités et collaborations.

Cependant, en 2019, Swatch Group a conclu son accord de licence avec Calvin Klein après 22 ans. Les montres Calvin Klein ont depuis trouvé un nouveau foyer au sein du groupe Movado, basé dans le New Jersey . Le partenariat de 2020 avec l’horloger américain débute en 2022. Il devrait rétablir l’ancrage de Calvin Klein dans l’univers de l’horlogerie et de la joaillerie avec des offres nouvelles et élargies.

MONTRE HOMME CALVIN KLEIN

Ci-dessous, je vais vous présenter quelques-uns des modèles les plus intéressants pour ceux qui recherchent la meilleure montre Calvin Klein homme. Ces collections reflètent les idéaux de la marque, dégageant une esthétique audacieuse mais sans prétention. Les montres CK sont conçues en tenant compte de vos besoins individuels, qu’il s’agisse de vêtements décontractés ou décontractés. Donc, si vous recherchez une montre intemporelle et design pour hommes ou femmes, cK est le candidat idéal pour cela.

MONTRE CALVIN KLEIN AUTOMATIQUE FABRIQUÉE EN SUISSE

CALVIN KLEIN MONTRES À QUARTZ HOMME

La collection quartz regorge de modèles intéressants et tous tendances. Fondamentalement, la qualité est très similaire, donc beaucoup dépend de vos goûts. Pour présenter la collection j’ai choisi le seul modèle d’époque avec la Réf 00K4N2114X

Montre élégante aux lignes minimalistes. Cette montre Calvin Klein a un boîtier en acier inoxydable de 40 mm avec une épaisseur de 7 mm, ce qui en fait une montre pour homme assez mince et a également fière allure sous la chemise. Le bracelet est également en acier inoxydable et comporte une boucle déployante à pression, l’un de mes types préférés.

Le cadran a un design simple mais facile à lire avec ces minces index et aiguilles argentés, à l’exception des secondes rouges qui contrastent magnifiquement avec le fond. J’aime beaucoup ce fond de couleur noire car il fait ressortir la montre sur le poignet. A 3 heures, la fonction Date peut être ajustée par la couronne encliquetable.

Cette montre Calvin Klein est alimentée par un mouvement à quartz de fabrication suisse pour un chronométrage précis et fiable. Il dispose également d’un verre saphir pour confirmer la qualité de fabrication de la collection et d’une étanchéité de 30 mètres.

MONTRE CHRONOGRAPHE CALVIN KLEIN

Minimale dans les teintes, mais loin d’être minimale dans les fonctionnalités, cette montre chronographe est un modèle solide dans un élégant boîtier en acier de 42 mm, étanche à 50 mètres, et un bracelet en cuir noir, pour un look audacieux.

Offrant une lecture parfaite du cadran, les aiguilles en acier sont dotées d’un revêtement luminescent pour lire l’heure en cas de faible luminosité. Je recommande de l’associer à une simple chemise blanche pour un look élégant.